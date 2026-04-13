Juanma Lorente, abogado: “En 2025 hubo en España más de 900.000 despidos”. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y TikTok)

En 2025, España registró más de 900.000 despidos, según el abogado laboralista Juanma Lorente, quien advierte en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@juanmalorentelaboralista) la alta probabilidad de perder el empleo. Para todos los que se encuentren en esta situación, o sospechan que puedan estarlo en un futuro próximo, ofrece una serie de recomendaciones clave para afrontarla.

“Te van a despedir. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, es el mes que viene. Y si no, va a ser dentro de dos años. Pero te van a despedir”, afirma el abogado, y subraya la magnitud a la que llegan los despidos, poniendo el foco en las cifras del año pasado: “¿Tú crees que por alguna razón mágica te vas a salvar? Pues lo más normal es que no”.

Consejos clave para protegerse ante un despido

Por eso, Lorente recomienda a los trabajadores actuar con cautela y estar preparados para cualquier cosa que les pueda ocurrir. El primero de sus consejos es, en caso de recibir cualquier documento relacionado con el cese laboral, “fírmalo todo como no conforme”. El experto relata que muchos empleados acuden a su despacho tras haber firmado lo que creen que es una carta de despido, cuando en realidad era una baja voluntaria, “y como no lo has firmado como no conforme, pues tenemos un problema”, explica. Lorente insiste en que este detalle puede resultar determinante a la hora de reclamar derechos laborales ante un tribunal.

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El letrado añade otra recomendación esencial: “Quédate con una copia de todo lo que firmes. Esto es importantísimo”. Incide en la importancia de conservar toda la documentación, ya que sin ella sería imposible interponer una demanda. “Por supuesto, no puedes firmar una carta de despido y después quedarte sin ella; es que no se puede hacer una demanda en ese caso”, recalca.

Lorente también sugiere que los trabajadores utilicen la tecnología a su favor durante el proceso de despido. “Graba las conversaciones. Si crees que te van a despedir, tener el móvil grabando puede ser una salvación, porque las empresas en ese momento se ponen nerviosas, dicen cosas que no deben y después se puede utilizar en un juicio”. El abogado aclara que esta práctica es completamente legal mientras quien grabe participe en la conversación, y que no es necesario informar a ninguna de las partes implicadas.

El plazo legal, clave para reclamar

Además de los consejos prácticos para afrontar un despido, Lorente destaca la importancia de asesorarse correctamente, especialmente ante los plazos legales que rigen las reclamaciones laborales. “El último consejo es que estés pendiente del tiempo, porque tienes 20 días hábiles para demandar. Ni un día más ni un día menos. Si se te pasa el plazo, estás muerto y no podrás hacer absolutamente nada, ya te deba la empresa un millón de euros por el despido”, advierte. La precisión en los tiempos es, según el experto, un factor que puede marcar la diferencia entre obtener una indemnización justa o perder cualquier derecho a reclamar.