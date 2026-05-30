Samuel Ortiz, copiloto de ‘rally’ de 30 años, muere en un accidente durante una carrera en Castellón EFE/Domenech Castelló

El copiloto Samuel Ortiz, de 30 años, falleció en la noche del viernes durante el segundo tramo del Rallye de la Cerámica, en Castellón. Su hermano Jordi Ortiz, piloto de 33 años, resultó herido muy grave y fue evacuado al Hospital General Universitario de Castellón, según información de Europa Press.

El accidente tuvo lugar en la carretera CV-189, entre L’Alcora y Onda, cuando el vehículo número 32, en el que competían los hermanos Ortiz, sufrió un fuerte impacto. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias movilizó una unidad de Soporte Vital Básico y otra del Servicio de Atención Médica de Urgencia. El equipo médico confirmó el fallecimiento de Samuel y atendió a Jordi por politraumatismo antes de trasladarlo al hospital.

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Tres dotaciones y una unidad de mando del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón, procedentes de los parques de Plana Baixa y Espadà Millars, participaron en la asistencia y liberación de los ocupantes, que habían quedado atrapados en el interior del coche.

El Comité Organizador del Rallye de la Cerámica 2026 suspendió la prueba en señal de duelo y respeto. En un comunicado, el Rallye Club Costa Azahar transmitió su pésame a los familiares y amigos de Samuel y expresó sus deseos de recuperación para Jordi.

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*en ampliación