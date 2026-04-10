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Ignacio de la Calzada, abogado, desmiente un mito sobre las bajas médicas: “Si te despiden estando de baja, gastas paro”

Muchos trabajadores desconocen que ser despedidos durante una baja médica consume días de paro y que la prestación comienza a descontarse desde el momento del cese en la relación laboral

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Una persona despedida por su empresa. (Freepik)
Una persona despedida por su empresa. (Freepik)

Ser despedido estando de baja médica es una situación delicada, tanto a nivel personal como legal. Para la persona afectada, supone enfrentarse simultáneamente a un problema de salud y a la incertidumbre laboral, lo que puede generar estrés, inseguridad económica y sensación de desprotección. Desde el punto de vista jurídico, este tipo de despido está sujeto a una regulación específica, ya que la legislación laboral protege al trabajador durante los periodos de incapacidad temporal, especialmente cuando existe la sospecha de que el despido pueda estar relacionado con la enfermedad o la propia baja.

La advertencia de Ignacio de la Calzada, abogado, resalta un punto que suele generar confusión entre trabajadores en situación de baja médica: “Si te despiden estando de baja médica, gastas paro. Y esto es así”. El especialista insiste en que muchas personas creen erróneamente que, tras un despido durante una incapacidad temporal, el tiempo de baja no consume el derecho al subsidio por desempleo. “Eso es mentira”, remarca.

En un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips), el abogado explica que “por regla general, cuando estás despedido y sigues en situación de baja médica, eso te va a consumir el desempleo que tú tengas”. Esta situación se produce porque, una vez finalizada la relación laboral, el trabajador pasa a depender del sistema de prestaciones, aunque continúe de baja. En ese momento, la Seguridad Social sigue abonando la prestación por incapacidad temporal, pero con cargo al desempleo acumulado.

La excepción de los accidentes laborales

Según el experto, la normativa establece que, si una persona despedida tenía acumulados dos años de prestación y es cesada, sea cual sea la causa del despido, ese periodo comenzará a descontarse aunque la baja médica continúe. La única excepción se da cuando la baja responde a un accidente laboral: “Si fuera un accidente de trabajo, no te gasta, no te consume desempleo”. Este matiz responde a la distinta naturaleza de las contingencias profesionales frente a las comunes, ya que en el primer caso la protección corre íntegramente a cargo del sistema de cobertura de riesgos laborales.

Hombre siendo despedido (Freepik)
Hombre siendo despedido (Freepik)

De la Calzada aclara que la baja médica no impide el despido, siempre y cuando la causa no sea precisamente esa situación de incapacidad. “Esto no quiere decir que el despido sea consecuencia de la baja médica, sino que te han echado en esa situación”, puntualiza. El abogado cita como ejemplo un posible cierre de empresa con trabajadores en baja, un supuesto relativamente habitual en contextos de crisis o reestructuración.

Despedido por estar de baja

El abogado también subraya la importancia de distinguir entre las causas del despido. Si la empresa prescinde del trabajador por estar de baja médica, “ese despido automáticamente es nulo”. En ese escenario, la persona afectada debe reclamar judicialmente para exigir la reincorporación y los salarios no percibidos desde el despido. “Vas a poder reclamar la reincorporación, la readmisión, así como los salarios de tramitación”, precisa de la Calzada, aunque advierte que, en ese proceso, se descontará la prestación por desempleo ya percibida.

El especialista añade que también es posible exigir una indemnización por daños y perjuicios, siempre y cuando se demuestre que la causa real del despido fue la baja médica. Si existe otra motivación, aunque insuficiente, el despido pasará a considerarse improcedente. Esta diferencia no es menor, ya que determina tanto el tipo de compensación como las opciones del trabajador tras la extinción del contrato.

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