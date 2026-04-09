Receta de tarta de chocolate sin horno y con solo dos ingredientes: una delicia dulce sin harina, huevos ni lácteos

Parece imposible, pero no lo es. Hoy prepararemos una tarta de chocolate diferente, un postre intenso, cremoso y refrescante, que se prepara con solo dos ingredientes y no necesita horno. Esta receta dulce es ideal para quienes busquen algo sencillo para saciar el antojo, incluso para conquistar a un grupo de invitados cuando tenemos celíacos, personas con intolerancia o dietas veganas sentadas a la mesa.
Se trata de una tarta a base de chocolate negro y frambuesas, dos ingredientes que se baten y se guardan en la nevera hasta que se condensan formando un delicioso pastel frío. El chocolate negro será el encargado de darle a este postre su sabor intenso y agridulce. Lo ideal será utilizar una tableta con un contenido de cacao de alrededor del 60 %, especialmente si no quieres que el pastel sea demasiado agrio. Las frambuesas están en su mejor temporada, con un sabor dulce que contrasta a la perfección con el chocolate.
Cuando el tiempo de reposo acabe y nuestra tarta ya esté formada, podremos servirla coronándola con un poco de cacao en polvo, más frambuesas y otras frutas, virutas de chocolate o el ingrediente dulce que más nos guste. Solo quedará servirla y disfrutar.
Receta de tarta de chocolate con solo dos ingredientes
La tarta de chocolate y frambuesas es un postre tipo mousse compacta, sin base ni horneado, donde el cacao y la fruta se integran en una textura densa y sedosa. La clave está en triturar y colar bien las frambuesas para eliminar semillas, y lograr una emulsión perfecta con el chocolate fundido.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)
- Preparación activa: 15 minutos
- Tiempo de enfriado en nevera: 1 hora 45 minutos
Ingredientes
- 250 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
- 250 g de frambuesas frescas (pueden ser congeladas)
Cómo hacer tarta de chocolate y frambuesas, paso a paso
- Lava las frambuesas si son frescas. Si están congeladas, descongela y escurre el exceso de agua.
- Tritura todas las frambuesas con batidora hasta lograr un puré fino.
- Cuela el puré de frambuesa usando un colador de malla fina para eliminar todas las semillas. Este paso es clave para una textura lisa.
- Funde el chocolate al baño María o en intervalos cortos en microondas. Remueve hasta que quede suave y sin grumos.
- Mezcla el chocolate fundido con el puré colado de frambuesa en el vaso de la batidora. Tritura a velocidad media hasta que la crema sea homogénea.
- Forra un molde pequeño (preferible de 16-18 cm) con papel de horno. Vierte la mezcla y alisa la superficie con una espátula.
- Mete el molde en la nevera y deja enfriar mínimo 1 hora 45 minutos hasta que cuaje.
- Desmolda justo antes de servir. Decora con frambuesas frescas, virutas de chocolate o frutos secos si te apetece.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Entre 6 y 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 190 kcal aprox.
- Hidratos de carbono: 18 g
- Grasas: 12 g
- Proteínas: 3 g
- Fibra: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, bien tapada, hasta 3 días. No apta para congelar, ya que la textura se altera.