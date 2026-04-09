Receta de tarta de chocolate sin horno y con solo dos ingredientes: una delicia dulce sin harina, huevos ni lácteos

Para esta receta, el chocolate negro y las frambuesas se baten y se guardan en la nevera hasta que se condensan, formando un delicioso pastel frío

Tarta de chocolate y frambuesa (Freepik)
Tarta de chocolate y frambuesa (Freepik)

Parece imposible, pero no lo es. Hoy prepararemos una tarta de chocolate diferente, un postre intenso, cremoso y refrescante, que se prepara con solo dos ingredientes y no necesita horno. Esta receta dulce es ideal para quienes busquen algo sencillo para saciar el antojo, incluso para conquistar a un grupo de invitados cuando tenemos celíacos, personas con intolerancia o dietas veganas sentadas a la mesa.

Se trata de una tarta a base de chocolate negro y frambuesas, dos ingredientes que se baten y se guardan en la nevera hasta que se condensan formando un delicioso pastel frío. El chocolate negro será el encargado de darle a este postre su sabor intenso y agridulce. Lo ideal será utilizar una tableta con un contenido de cacao de alrededor del 60 %, especialmente si no quieres que el pastel sea demasiado agrio. Las frambuesas están en su mejor temporada, con un sabor dulce que contrasta a la perfección con el chocolate.

Cuando el tiempo de reposo acabe y nuestra tarta ya esté formada, podremos servirla coronándola con un poco de cacao en polvo, más frambuesas y otras frutas, virutas de chocolate o el ingrediente dulce que más nos guste. Solo quedará servirla y disfrutar.

Receta de tarta de chocolate con solo dos ingredientes

La tarta de chocolate y frambuesas es un postre tipo mousse compacta, sin base ni horneado, donde el cacao y la fruta se integran en una textura densa y sedosa. La clave está en triturar y colar bien las frambuesas para eliminar semillas, y lograr una emulsión perfecta con el chocolate fundido.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas (incluye enfriado)
    • Preparación activa: 15 minutos
    • Tiempo de enfriado en nevera: 1 hora 45 minutos

Ingredientes

  • 250 g de chocolate negro (mínimo 70 % cacao)
  • 250 g de frambuesas frescas (pueden ser congeladas)

Cómo hacer tarta de chocolate y frambuesas, paso a paso

  1. Lava las frambuesas si son frescas. Si están congeladas, descongela y escurre el exceso de agua.
  2. Tritura todas las frambuesas con batidora hasta lograr un puré fino.
  3. Cuela el puré de frambuesa usando un colador de malla fina para eliminar todas las semillas. Este paso es clave para una textura lisa.
  4. Funde el chocolate al baño María o en intervalos cortos en microondas. Remueve hasta que quede suave y sin grumos.
  5. Mezcla el chocolate fundido con el puré colado de frambuesa en el vaso de la batidora. Tritura a velocidad media hasta que la crema sea homogénea.
  6. Forra un molde pequeño (preferible de 16-18 cm) con papel de horno. Vierte la mezcla y alisa la superficie con una espátula.
  7. Mete el molde en la nevera y deja enfriar mínimo 1 hora 45 minutos hasta que cuaje.
  8. Desmolda justo antes de servir. Decora con frambuesas frescas, virutas de chocolate o frutos secos si te apetece.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 6 y 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 190 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 18 g
  • Grasas: 12 g
  • Proteínas: 3 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, bien tapada, hasta 3 días. No apta para congelar, ya que la textura se altera.

