Qué comen los reyes en Zarzuela: “Al rey Felipe le gusta la cocina tradicional española como paella, tortilla de patatas o jamón”

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas en Zarzuela. (Casa del Rey)

La vida cotidiana en el Palacio de la Zarzuela siempre ha despertado una enorme curiosidad. Más allá de los actos oficiales, los viajes institucionales o las grandes ceremonias de Estado, existe un interés constante por conocer cómo es realmente el día a día de la familia real española. Y una de las preguntas más repetidas tiene que ver con algo tan cotidiano como la comida: ¿qué se sirve en la mesa de los reyes?

Aunque la imagen popular suele asociar la monarquía con banquetes fastuosos, vajillas históricas y recetas sofisticadas, la realidad dentro de la residencia oficial de Felipe VI y Letizia Ortiz es mucho más sencilla. Así lo recoge la periodista gastronómica Eva Celada en su libro La cocina de la Casa Real, donde analiza los hábitos culinarios de la familia y el funcionamiento de las cocinas de Zarzuela.

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Según explica la autora, la alimentación de los actuales monarcas se basa en una dieta mediterránea equilibrada, con predominio de verduras, frutas de temporada, pescado y productos frescos. Muy lejos de la extravagancia que muchos imaginan, los menús diarios destacan por la sencillez y por el cuidado de la calidad de los ingredientes. “Al rey Felipe le gusta la cocina tradicional española como paella, tortilla de patatas o jamón. Pero también sabe apreciar comida más elaborada”, señala Celada.

Felipe VI en Zarzuela. (Casa del Rey)

Un especialista en tortillas

De hecho, el actual rey mantiene una relación muy especial con algunos platos populares de la gastronomía española. Explica que, durante su juventud, cuando estudió un curso académico en Canadá, aprendió incluso a cocinar algunas de esas recetas que tanto echaba de menos lejos de casa. Entre ellas, la tortilla de patatas, convertida hoy en uno de sus platos favoritos.

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Aunque Felipe VI comparte con su padre, el rey Juan Carlos I, cierta pasión por la cocina tradicional, la llegada de la reina Letizia supuso un importante cambio en los hábitos alimenticios de Zarzuela. Durante el reinado de los eméritos, los platos eran más contundentes y tradicionales. Los guisos, las recetas de cuchara y las carnes rojas ocupaban un lugar importante en la mesa, especialmente por los gustos gastronómicos del entonces monarca.

Ganadora en el concurso a mejor tortilla de patata de la Comunidad de Madrid 2026. (ACYRE Madrid)

Dieta saludable con pequeños caprichos

Las verduras tienen un papel protagonista en la alimentación diaria de la familia real. “Se toman de dos a cinco veces al día y son orgánicas”, explica Eva Celada. Las alcachofas figuran entre las favoritas de la reina Letizia, mientras que en la mesa son habituales elaboraciones como sopas vegetales, ensaladas, pescados al vapor o carnes magras acompañadas de productos de temporada.

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Las frituras, los ultraprocesados y el exceso de azúcar apenas tienen espacio en la despensa real. En su lugar, predominan alimentos frescos, legumbres, arroz, frutas y pescado salvaje preparado con técnicas suaves como la plancha o el vapor. El agua suele ser la bebida principal durante las comidas, aunque Felipe VI acompaña ocasionalmente algunos platos con vino.

A pesar de esta estricta rutina saludable, también existe margen para pequeños caprichos. Según ha trascendido, el rey siente debilidad por la comida turca y tiene incluso un establecimiento favorito en Madrid: Yunie, un conocido restaurante próximo a Moncloa especializado en kebab y cocina libanesa.

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Menú del restaurante libanés Yunie. (Instagram)

Un gran chef detrás

Detrás de los fogones del Palacio de la Zarzuela se encuentra Antonio Paredes, chef de absoluta confianza de la familia real. Su nombramiento marcó un cambio histórico, ya que fue el primer cocinero civil en ocupar ese puesto, tradicionalmente reservado a personal militar. Antes de llegar a palacio, trabajó en el prestigioso restaurante madrileño Jockey y participó en algunos de los grandes banquetes de Estado celebrados en España.

Los monarcas españoles llegaron al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano este viernes, 20 de marzo, acompañados por el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa (Imágenes de EFE)

Sin embargo, la realidad diaria en Zarzuela está muy lejos de esos despliegues protocolarios. La propia Eva Celada reconoce que para acercarse a la Casa Real es “más fácil a través de la gastronomía que a través de la historia. “Siempre he pensado que cuando llegas a la parte más doméstica de las personas y de las familias, comprendes mejor sus personalidades, incluso sus culturas”, afirma la periodista.

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