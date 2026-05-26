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La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

El sumario describe a Martínez como el “lugarteniente principal y figura visible” de la trama investigada alrededor de Plus Ultra

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La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE
La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y administrador principal de la consultora Análisis Relevante, una de las empresas que está en el epicentro del caso Plus Ultra, guardaba en su domicilio una agenda de color negro en la que contenía anotaciones sobre un posible contrato valorado de Huawei con el Gobierno valorado en 400.000 euros.

Así lo dicta el sumario instruido por el magistrado-juez José Luis Calama que se conoció este lunes. En uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los investigadores apuntan que el “lugarteniente principal y figura visible” de la red de influencias liderada por el expresidente del Gobierno escribió en su agenda denominada “Plus Ultra, Líneas Aéreas” los conceptos “Huawei -> 100 fin de mes” y “400 contrato”.

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Como citan los investigadores, “consta en el BOE (ADIF) el anuncio de una licitación para el suministro de equipamiento de la firma Huawei destinado a su red de datos, el contrato es por un valor estimado de 400.000 euros y tiene como objetivo la renovación de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria de Interés General”.

Además, en distintas páginas de la agenda se mencionan conceptos como “Carbón-Huawei”, “Cabotaje interno tras Orinoco” o “Trader China”, elementos que la Policía relaciona con posibles operaciones comerciales destinadas a mover recursos naturales venezolanos a través de terceros países.

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Renovación de repuestos para routers y switches

Entre las anotaciones de la agenda intervenida a Julio Martínez Martínez aparecen numerosas referencias a la situación política venezolana tras la investidura de Nicolás Maduro en enero de 2025, incluyendo comentarios sobre la presión internacional y la dureza de la postura de Estados Unidos. La UDEF destaca especialmente un supuesto “PLAN 2”, que recogería una propuesta de reforma constitucional en Venezuela con medidas como una amnistía, un periodo transitorio de un año y la convocatoria posterior de elecciones locales y nacionales.

La libreta también contiene referencias a presos políticos y opositores venezolanos. Uno de los apuntes que más llama la atención de los investigadores incluye la frase “Incluir los 2 del CNI” junto a “Que EG se venga”, interpretada por la Policía como una posible referencia a la intervención de agentes del servicio de inteligencia español en la salida de Venezuela y posterior llegada a España del líder opositor Edmundo González. Además, la agenda también recoge apuntes sobre petróleo, minería y estructuras financieras vinculadas al chavismo, con referencias directas a PDVSA, la Corporación Venezolana de Minería, CARBOZULIA y operaciones relacionadas con oro, carbón y crudo venezolano.

El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas. (Fuente: Senado/Europa Press)

Según la Policía, las anotaciones manuscritas “trascienden notablemente del ámbito de influencia o de las relaciones institucionales que pudiera ostentar un empresario”. La libreta fue intervenida durante el registro practicado en la vivienda de Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre de 2025.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan además a la consultora Análisis Relevante en el centro de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI a Plus Ultra. Según las pesquisas incorporadas al sumario, la empresa administrada por Julio Martínez Martínez habría funcionado como un supuesto “instrumento financiero” para justificar pagos mediante contratos de asesoría y ocultar el verdadero destino de parte de los fondos.

La compañía cobró a Plus Ultra por labores de consultoría relacionadas con el rescate y, paralelamente, abonó cantidades relevantes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por informes mensuales. Sin embargo, el juez José Luis Calama sospecha que esos pagos podrían encubrir en realidad el reparto de comisiones vinculadas a la operación de rescate de la aerolínea.

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