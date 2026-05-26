Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Lamine Yamal y Nico Williams, estrellas de la Selección Española. (AP Foto/Matthias Schrader)

Ir al Mundial siempre ha sido un sueño caro. Pero ver cuánto cuesta exactamente, partido a partido, vuelo a vuelo, cama a cama y comida a comida ayuda a entender por qué ese sueño se les escapa a tantos aficionados. La plataforma AceOdds ha publicado un estudio detallado sobre lo que gastarían dos personas de cada una de las 48 selecciones clasificadas para el Mundial 2026 si siguieran a su equipo desde la fase de grupos hasta la final, incluyendo vuelos, alojamiento, entradas y comida.

La media global entre las 48 naciones participantes se sitúa en torno a los 55.800 euros.

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El recorrido no es sencillo. El torneo se extiende por tres países (Estados Unidos, México y Canadá), con desplazamientos constantes entre sedes y estancias en distintas ciudades, algo que el informe subraya, variando de forma notable según el país de origen de los aficionados.

Infografías del gasto en el Mundial 2026 por parejas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entradas

El principal desembolso no está en los vuelos ni en el alojamiento. Está en las entradas. Los tickets representan casi la mitad del coste total. Unos 27.450 euros de media por pareja. Los precios del estudio proceden del mercado secundario Livefootballtickets.com y corresponden a los billetes más baratos disponibles en el momento de la investigación.

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Dentro de ese bloque, ver el partido decisivo en el East Rutherford, Nueva Jersey, costaría en torno a 13.950 euros para dos personas, una cifra que supera la suma de las entradas para ver varios partidos de la fase de grupos en muchos casos.

Alojamiento, vuelos, comida y bebida

El alojamiento supone aproximadamente el 23% del total, con una media de 13.050 euros. Los vuelos representan alrededor del 19%, unos 10.800 euros, mientras que la comida y bebida se sitúa en torno al 8%, unos 4.770 euros. Los desplazamientos entre sedes son uno de los factores que más influyen en el coste final, especialmente para selecciones cuyos aficionados parten desde países alejados de Norteamérica.

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Vuelos. (EFE/Fernando Alvarado)

Irak, el más caro; Panamá, el más barato

Las variaciones entre selecciones son amplias. El caso más extremo es el de Irak, donde seguir a la selección hasta la final costaría alrededor de 67.500 euros para dos personas, impulsado sobre todo por unos vuelos que rondan los 21.600 euros. Jordania y Argentina completan el grupo de los viajes más caros.

En el extremo contrario aparece Panamá, con un coste estimado de unos 50.400 euros, gracias a vuelos más cortos y gastos más moderados en alojamiento. Le siguen República Checa y México entre los destinos más asequibles para los aficionados. La diferencia entre el viaje más caro y el más barato se sitúa en torno a 16.650 euros, una brecha que se explica casi exclusivamente por el coste de los vuelos.

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Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

España y afición latinoamericana

Para los seguidores de la selección española, el gasto estimado es de unos 54.900 euros para dos personas. Los aficionados estadounidenses gastarían alrededor de 56.250 euros, y los ecuatorianos, unos 56.700 euros. Entre las selecciones latinoamericanas, Argentina es la más cara de la región, con unos 58.500 euros. Colombia se sitúa en torno a los 56.000 euros y Uruguay en los 52.000.