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Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

Noruega, Suecia y Alemania también se reunieron con los embajadores rusos para solicitar explicaciones sobre las las advertencias lanzadas por Rusia

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Composición fotográfica del presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con banderas de Ucrania y la Unión Europea
Composición fotográfica del presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto con banderas de Ucrania y la Unión Europea (Montaje Infobae)

La Unión Europea, junto con los ejecutivos de Alemania, Noruega y Países Bajos han convocado este martes a representantes rusos después de las amenazas de Moscú de atacar objetivos en Kiev y pedir a los ciudadanos extranjeros de la capital ucraniana, incluidos diplomáticos, que abandonaran la ciudad, según ha podido saber Reuters.

La advertencia rusa hacia los residentes extranjeros llegó un día después de producirse uno de los bombardeos más intensos contra Kiev desde el inicio de la guerra. El lunes, Moscú dijo que pretendía lanzar ataques contra objetivos militares ucranianos y centros de toma de decisiones en la capital.

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A raíz de las advertencias rusas, el servicio diplomático del bloque europeo convocó al encargado de negocios ruso, de acuerdo con las informaciones aportadas por el portavoz de política exterior de la Unión Europea. La portavoz Anitta Hipper ha señalado en su cuenta de X que la amenaza contra ciudadanos extranjeros y diplomáticos constituye una “escalada inaceptable” y reclamó a Moscú que dejara de atacar a la población civil.

La portavoz europea ha añadido que la delegación de la Unión permanecerá en Kiev. Además, la reacción europea se combinó con medidas aportadas por algunos Estados, como en Noruega, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, dijo que convocó al embajador ruso Nikolai Korchunov para tratar “las amenazas explícitas” contra el personal extranjero en Ucrania.

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Suecia también convocó el lunes por la tarde al embajador ruso. Estocolmo dijo que lo hizo para condenar lo que describió como falsas acusaciones rusas sobre violaciones del espacio aéreo en la región nórdico-báltica y por las amenazas contra Letonia y otros países del área.

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán. Ministerio de Defensa de Rusia.

Moscú defendió ataques “quirúrgicos” en Kiev

Por su parte, Rusia amenazó con nuevos ataques sobre Kiev y los vinculó a supuestos actos “terroristas” de Ucrania, lo que provocó la respuesta diplomática inmediata de varios gobiernos europeos. La consecuencia geopolítica inmediata fue una nueva escalada en la crisis entre Moscú y capitales europeas por la seguridad del personal extranjero en Ucrania.

La respuesta rusa también se originó en Alemania, donde la embajada rusa en Berlín rechazó las críticas de la UE. En una declaración publicada en Telegram, citó al embajador Sergei Nechayev, quien afirmó que las fuerzas armadas rusas “nunca atacan deliberadamente” infraestructuras civiles ni misiones diplomáticas. Según esa declaración, Nechayev sostuvo que los ataques “quirúrgicos” contra objetivos militares en Kiev respondieron a un “monstruoso acto terrorista” atribuido a militantes del “régimen de Kiev” con drones de largo alcance.

Además, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, trasladó el lunes el mismo argumento al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuando dijo que los ataques inminentes eran una respuesta a los “continuos ataques terroristas” llevados a cabo por el ejército ucraniano.

En la misma línea, Moscú justificó su respuesta a un ataque con drones contra una residencia de estudiantes en la región de Lugansk, bajo control ruso, donde murieron 21 personas el pasado viernes. El Ejército ucraniano negó la acusación y dijo que había atacado una unidad de comando de drones de élite en esa zona.

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