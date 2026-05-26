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La Comunidad de Madrid oferta cursos gratuitos para trabajar como albañil, electricista y encofrador: estos son las fechas y requisitos

La administración autonómica ha lanzado nuevos programas de formación con acceso abierto para mayores de edad y sin necesidad de experiencia previa

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Dos albañiles trabajan en una obra. (EFE/Nacho Gallego)
Dos albañiles trabajan en una obra. (EFE/Nacho Gallego)

La falta de relevo generacional en los oficios relacionados con la construcción y las instalaciones técnicas ha llevado a la Comunidad de Madrid a reforzar su oferta de cursos gratuitos orientados a personas que buscan una salida laboral rápida. En un momento en el que electricistas, albañiles o especialistas en encofrados son perfiles cada vez más difíciles de encontrar, la administración autonómica ha lanzado nuevos programas de formación con acceso abierto para mayores de edad y sin necesidad de experiencia previa.

Los oficios tradicionales atraviesan una situación crítica por la escasez de trabajadores, una realidad que preocupa tanto a empresas como a administraciones públicas. La iniciativa fue presentada durante una entrevista radiofónica en la que participó Esther Cristóbal, directora de la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios.

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Cristóbal detalló algunos de los itinerarios que comenzarán en las próximas semanas y que están enfocados a cubrir puestos especialmente demandados por las empresas. Entre ellos destaca el curso de aprendiz de electricista, desarrollado junto a APIEM, la Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Madrid, una organización con más de cien años de historia y alrededor de 1.400 empresas asociadas. La formación arrancará el próximo 1 de junio y contará con 16 plazas.

Durante la entrevista, Cristóbal explicó que uno de los principales objetivos de estos programas es facilitar la entrada al mercado laboral de personas que nunca han trabajado en el sector. Por ello, insistió en que no se requiere experiencia previa ni conocimientos técnicos para participar. El itinerario está planteado como una primera aproximación profesional al oficio y permitirá a los alumnos conocer desde el funcionamiento básico de una instalación hasta el trabajo cotidiano dentro de una empresa especializada.

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La directora subrayó además que la falta de relevo generacional se ha convertido en uno de los mayores problemas de estas profesiones. Según señaló, la construcción y los oficios técnicos necesitan incorporar trabajadores “de forma urgente”, ya que gran parte de los profesionales actuales se acercan a la jubilación y cada vez menos jóvenes optan por este tipo de empleos.

Cursos sin experiencia previa

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Otro de los programas anunciados por la Comunidad de Madrid es el curso de ayudante de albañilería, pensado para personas interesadas en iniciarse en trabajos vinculados a la obra y la rehabilitación de edificios. Según explicó Cristóbal, los alumnos aprenderán cuestiones relacionadas con materiales, herramientas y procesos básicos dentro de una construcción, siempre desde una perspectiva práctica.

El objetivo es que los participantes puedan incorporarse al mercado laboral con una preparación inicial que facilite su entrada en empresas del sector. La albañilería continúa siendo una de las profesiones con más salidas laborales dentro de la construcción.

Uno de los aspectos que más destacó la responsable del programa es que no existe límite máximo de edad para apuntarse. La única condición exigida es ser mayor de edad, lo que abre la puerta tanto a jóvenes que buscan su primer empleo como a adultos interesados en cambiar de sector profesional. Cristóbal aclaró que estos cursos no están vinculados exclusivamente a programas de garantía juvenil y que cualquier persona puede presentar su solicitud independientemente de su edad o experiencia laboral previa.

Además de estas formaciones, todavía quedan plazas disponibles para otros itinerarios relacionados con la construcción y los servicios urbanos. Entre ellos figura el curso de encofrados, que comenzará el próximo 27 de mayo y que, según la directora, ofrece “excelentes perspectivas laborales” debido a la escasez de especialistas.

Las solicitudes pueden realizarse tanto a través de la plataforma Alta Empleo como en la página web de la Escuela Municipal de Empleo Verde y Oficios. Las empresas del sector llevan años reclamando más mano de obra y estos programas pretenden convertirse en una vía directa para cubrir parte de esa falta de profesionales.

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