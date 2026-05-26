España

Cuál es el precio de la luz en España para este 27 de mayo

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Guardar
Google icon
El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)
El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Se actualizaron el precio de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este miércoles 27 de mayo.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 71.44 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo dio a conocer que el precio más alto del servicio eléctrico alcanzará los 143.82 euros por megavatio hora.

PUBLICIDAD

En contraste, la tarifa mínimo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los -0.01 euros por megavatio hora.

La tarifa de la luz por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 134.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 124.44 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 114.03 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.41 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.98 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.29 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 22.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.38 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.12 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.6 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.81 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 33.6 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.05 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 128.88 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.82 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 132.17 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 118.02 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 26 de mayo

Con Eurojackpot no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Eurojackpot: esta es la combinación ganadora del sorteo de este martes 26 de mayo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

El salario medio de los foráneos es un 22% más bajo que el de los españoles, siendo agricultura, servicios y empleo del hogar los sectores con más precariedad y discriminación

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Silvia Severino, psicóloga: “Hay personas a las que ciertos sonidos les producen rabia o angustia y no es una exageración”

La misofonía es una alteración en la forma en que el cerebro procesa algunos sonidos

Silvia Severino, psicóloga: “Hay personas a las que ciertos sonidos les producen rabia o angustia y no es una exageración”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

DEPORTES

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”

Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado