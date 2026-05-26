Cuál es el precio de la luz en España para este 27 de mayo

El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Se actualizaron el precio de la energía eléctrica en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la más baja a lo largo de este miércoles 27 de mayo.

Recuerda que la tarifa de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 71.44 euros por megavatio hora para este miércoles, de acuerdo con los datos del OMIE.

El órgano europeo dio a conocer que el precio más alto del servicio eléctrico alcanzará los 143.82 euros por megavatio hora.

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En contraste, la tarifa mínimo de la energía eléctrica en territorio español llegará a los -0.01 euros por megavatio hora.

La tarifa de la luz por hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

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De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 134.02 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 124.44 euros por megavatio hora.

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De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 114.03 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.1 euros por megavatio hora.

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De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 109.41 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 111.98 euros por megavatio hora.

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De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 125.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 124.29 euros por megavatio hora.

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De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.33 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 22.3 euros por megavatio hora.

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De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.38 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.12 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.6 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.81 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 33.6 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.05 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 128.88 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 143.82 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 132.17 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 118.02 euros por megavatio hora.