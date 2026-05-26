Recuperan 300 piezas de la casa de un arqueólogo que las había sustraído y guardado durante años: desde 1000 monedas del siglo XIX hasta una ánfora romana

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, subrayó la trascendencia de la operación señalando que “es una actuación que protege patrimonio público y evita su desaparición”.

Una operación de la Guardia Urbana de Tarragona y los Mossos d’Esquadra ha conseguido recuperar más de 300 piezas arqueológicas que guardaba un arqueólogo en su casa. Según han podido valorar las autoridades, el lote que se ha devuelto a la administración pública contiene un gran valor histórico al tratarse de un lote que va desde 1.000 monedas pertenecientes a la época de la Guerra de Independencia hasta una ánfora romana o una losa de mármol.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subrayado que “es una actuación que protege patrimonio público y evita su desaparición”. En palabras del propio alcalde, “la protección del patrimonio histórico es una responsabilidad pública irrenunciable y aún lo es más por una ciudad Patrimonio de la Humanidad. No es solo una cuestión cultural: es preservar la identidad, la memoria y el legado de la ciudad”, ha expresado según las palabras recogidas por el Ayuntamiento.

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La investigación se activó tras detectarse un local en Torredembarra donde se exhibían objetos antiguos que podían proceder de bienes patrimoniales no declarados. En este espacio se localizó un elemento de Ca l’Agapito –una antigua taberna del siglo XIX–, lo que motivó una inspección en noviembre de 2025. Desde entonces, la investigación se ha desarrollado de manera conjunta por los cuerpos policiales.

La policía recupera 300 piezas de la casa de un arqueólogo que las había guardado durante años (Montaje Infobae)

Más de 400 excavaciones, de las cuales solo notificó 289

Por su parte, el cabo de la Unidad de Investigación Básica (UIB), David Font, ha explicado que el arqueólogo investigado había participado en más de 400 excavaciones, aunque solo había presentado la memoria de 289 intervenciones y no había entregado a la administración las piezas que, según la normativa vigente, deben depositarse. Aunque, también ha matizado que no se ha detectado ninguna posible venta de piezas halladas en excavaciones no declaradas.

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En total, entre el material recuperado se encuentran: 243 cajas de material arqueológico procedente del patio de la casa del investigado, 380 agrupaciones de monedas acuñadas en 1811 en Tarragona, un ánfora romana procedente de Riudoms, una losa de mármol con inscripción, 35 cajas adicionales de material de un local de Tarragona y dos dolías parcialmente reconstruidas.

La policía recupera 300 piezas de la casa de un arqueólogo que las había guardado durante años (Montaje Infobae)

Irregularidades, restauraciones defectuosas y advertencia institucional

El arqueólogo se enfrenta ahora a una investigación por los presuntos delitos de sustracción o apropiación de bienes integrantes de un inmueble protegido, retención de material arqueológico de dominio público no devuelto ni depositado ante las autoridades y daños al patrimonio histórico. Especialmente por las afectaciones a las baldosas cerámicas del panel original de Ca l’Agapito, que han sufrido una restauración inadecuada.

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Además, las valoraciones técnicas han confirmado que las piezas cerámicas forman parte del conjunto original y han experimentado daños severos por intervenciones no profesionales. Por este motivo, el material será tratado por especialistas para garantizar su correcta restauración. “La lucha contra los delitos que afectan al patrimonio requiere especialización y cooperación, y este caso es un buen ejemplo del camino a seguir. Se trata de una actuación que protege el patrimonio público y evita su desaparición”, ha escrito la Guardia Urbana de Tarragona en un mensaje en sus redes sociales.

El caso también ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos de tramitación y gestión del material arqueológico. Las autoridades recuerdan que los hallazgos arqueológicos solo ofrecen valor científico e histórico si se documentan y conservan en su contexto. Asimismo, han alertado de que la retirada ilegal o la manipulación sin criterio científico distorsiona la interpretación del pasado y produce pérdidas irreversibles en el conocimiento colectivo.

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