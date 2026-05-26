Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Ilia Topuria con sus dos cinturones de la UFC. (UFC/Europa Press)

Ilia Topuria lleva meses dejando caer que, cuando cierre su etapa en la UFC, quiere probar suerte en el boxeo. No es una idea nueva ni descabellada: varios campeones de artes marciales mixtas han dado el salto al cuadrilátero, como Conor McGregor. Lo que sí ha sido nuevo esta semana es que el nombre que el hispano-georgiano puso sobre la mesa generó una reacción en cadena. El elegido fue Ryan García, que no se quedó callado.

Todo arrancó en una entrevista del doble campeón de la UFC con el periodista Álvaro Colmenero, de ABC, en Miami. Ante la pregunta de con quién le gustaría medirse en el boxeo, Topuria no se anduvo con rodeos: “Veo una pelea como la de Ryan García siendo muy cómoda para mí. Lo rompería mucho antes de que llegue a la decisión de los jueces”.

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El clip se hizo viral y el propio García respondió en X con contundencia. “Eres un excelente peleador de MMA, y punto. Después de nuestra pelea no estarías tomando té, estarías comiendo con pajita. Ocúpate de tus asuntos. Yo me quedo en los míos”, escribió el boxeador estadounidense.

No era la primera vez que García se pronunciaba sobre Topuria. Hace algunos meses había afirmado que lo noquearía si se cruzaran. Pero esta vez la chispa prendió de verdad, porque el Matador respondió de inmediato y sin bajar el tono.

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Tráiler de la película 'Topuria: Matador', disponible en cines y próximamente en Movistar

“Solo serás otro producto de la UFC que será noqueado”

“Construiste tu nombre a base de bombo publicitario. Yo construí el mío derrotando a leyendas. Te daría una lección de boxeo. No estamos al mismo nivel”, escribió Topuria. Y fue más allá: “Trae al tipo con el que peleas en septiembre, os vencería a ambos en el mismo ring”. Una alusión directa a Conor Benn, próximo rival de Ryan García en una velada organizada por Zuffa Boxing.

Y fue un tuit que volvió a tener respuesta del boxeador: “Me hice famoso noqueando a boxeadores mucho mejores de lo que tú jamás serás. Has visto a muchos luchadores de MMA intentarlo y solo serás otro producto de la UFC que será noqueado por un boxeador”, contestó.

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Ryan García festeja la victoria sobre Mario Barrios para conquistar el título welter del Consejo Mundial de Boxeo. (AP Foto/Lucas Peltier)

El dopaje entra en escena

El intercambio fue escalando hasta que Topuria sacó la artillería pesada recordando el positivo por ostarina de García tras su combate contra Devin Haney en 2024, cuya victoria acabó siendo anulada. “La mayor victoria de tu carrera la conseguiste con esteroides. ¿Así que de ahí viene tu confianza? Interesante”, lanzó el campeón de UFC.

García respondió con una acusación genérica hacia las MMA y la discusión fue perdiendo el filtro hasta derivar en insultos personales. El boxeador llegó a calificar a Topuria de “bicho raro” y le sugirió que “se busque una novia”. Topuria respondió tachando la actitud de su rival de “artificial”.

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A día de hoy, sin embargo, el combate parece lejano. Topuria tiene por delante una defensa clave de su cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje en UFC Freedom 250, en menos de dos semanas. Ryan García, por su parte, sigue centrado en su regreso al primer plano del boxeo tras meses marcados por la polémica. Mientras tanto, el choque verbal ya ha conseguido lo que ambos manejan a la perfección: captar toda la atención.