Pastel de berenjena y pollo gratinado: una receta crujiente, fácil de hacer y alta en proteína

El horno es uno de los grandes aliados en la cocina por su comodidad y versatilidad. Además, permite preparar recetas saludables con poco esfuerzo y obtener resultados sabrosos con texturas que le pueden dar una capa extra de profundidad a la receta.
Si estás buscando una preparación proteica, saciante y fácil de hacer, este pastel de berenjena y pollo gratinado es una gran opción. El toque final de queso crea una superficie dorada y crujiente, lo que eleva el nivel del plato.
Tiempo de preparación
- Preparación: 35 min
- Cocción: 40 min
- Tiempo total: 1 h 15 min
Ingredientes
- 2 berenjenas grandes
- 400 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 3 huevos
- 150 ml de nata para cocinar
- 100 g de queso rallado (tipo emmental o manchego)
- 2 tomates maduros
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal y pimienta al gusto
- Orégano seco (opcional)
Cómo hacer pastel de berenjena y pollo gratinado, paso a paso
- Corta las berenjenas en láminas finas, echa sal y deja reposar 15 minutos para eliminar el amargor. Seca con papel.
- Dora las láminas en una sartén con muy poco aceite, vuelta y vuelta, hasta que estén flexibles. Reserva sobre papel absorbente.
- Pica la cebolla y los ajos y sofríe en 2 cucharadas de aceite hasta que estén transparentes.
- Añade los tomates pelados y picados al sofrito. Cocina 10 minutos, removiendo, hasta que reduzca el líquido.
- Incorpora el pollo desmenuzado, salpimenta y mezcla bien. Cocina 5 minutos para que tome sabor.
- En un bol, bate los huevos con la nata y la mitad del queso rallado. Añade sal, pimienta y orégano si te gusta.
- En una fuente de horno, coloca una base de berenjena, cubre con parte del pollo y reparte un poco de la mezcla de huevo y nata. Repite las capas hasta acabar los ingredientes, terminando con berenjena y el resto de la mezcla batida.
- Espolvorea el resto del queso por encima.
- Hornea a 180 °C (precalentado) durante 35-40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y burbujeante. Deja reposar 10 minutos antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta da para 4 raciones generosas, ideales como plato principal en una comida familiar o para compartir entre varias personas. Cabe destacar que el número de porciones puede cambiar según el tamaño del corte.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 320 kcal
- Proteínas: 23 g
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 12 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Una vez preparado, el pastel puede conservarse en la nevera durante un máximo de tres días, siempre que se mantenga bien tapado o almacenado en un recipiente hermético para preservar su textura y sabor.
Si deseas conservarlo durante más tiempo, también es posible congelarlo en porciones individuales durante aproximadamente dos meses. A la hora de consumirlo, basta con calentarlo en el horno para recuperar parte de su textura original o utilizar el microondas si buscas una opción más rápida y cómoda.
