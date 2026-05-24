Los clientes de Análisis Relevante, la pieza clave en la trama del rescate a Plus Ultra: una empresa de Florentino Pérez, Huawei y Quirón

Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina de Zapatero en Ferraz, a 19 de mayo de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo/Europa Press)

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sitúan en Análisis Relevante la clave en la investigación sobre el polémico rescate de 53 millones a la aerolínea Plus Ultra. La empresa que perteneció a Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero detenido el pasado 11 de septiembre, habría sido utilizada como “instrumento financiero” para simular servicios de asesoría y ocultar el destino del dinero del rescate.

Análisis Relevante cobró a Plus Ultra por sus labores de gestión en el rescate y pagó en varias ocasiones los servicios de Zapatero por cantidades muy generosas, aunque matizó en la Cámara Baja que nunca supo quiénes eran los clientes finales de esta empresa. El magistrado sospecha que esos pagos estarían vinculados, en realidad, con el cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra y que el expresidente habría jugado un “papel directivo” en la firma de Martínez Martínez.

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Los investigadores apoyan su hipótesis en dos listados aprobados por Zapatero en julio de 2021, que detallarían las personas que debían recibir los informes mensuales a cambio de cantidades generosas, según el contrato. También se detallan destinatarios desconocidos de los que no se sabe por qué recibieron el pago ni cuál fue el contrato correspondiente, en parte porque la investigación se encuentra en fase inicial. Los archivos reciben el nombre de “LISTA AR OK.xlsx” y “DIRECCIONES EMAIL JM xlsx”, donde se detallan nuevos clientes que hasta ahora habían pasado desapercibidos.

El juez instructor, José Luis Calama, toma esta nueva medida tras la imputación este martes el expresidente del Gobierno.

La UDEF describe el flujo y señala a Sergio Sánchez Benítez, exdirector de Comunicación del CNI y directivo de Movistar+ como el verdadero autor de los informes. Este se los enviaba a Laura Rodríguez, Fernando Castañeda y Víctor García (con cuentas de dominio What the Fav, la empresa propiedad de las hijas de Zapatero), así como a Julio Martínez Martínez. Tras maquetar los documentos, What the Fav asumiría también la posterior difusión a una base de clientes ya validada.

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Dos archivos excel con nombres, correos electrónicos y cargos

En los archivos figura un listado de personas físicas y jurídicas con direcciones de correos electrónicos y cargos. Según Calama, los archivos no constituyen un simple listado, sino que “reflejan una cierta planificación previa y sirven como herramienta logística”. Entre los destinatarios figuran nombres de directivos de ACS, la empresa de construcción propiedad del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; del grupo Quirón Salud, Banco Santander, Codere, Netflix, Aldesa, Telefónica, Globalia, Repsol, Redeia y Plus Ultra.

Entre los contactos también se encuentran varias compañías chinas que estarían interesadas en proyectos industriales en España y varios países de Latinoamérica. Figura la compañía de telecomunicaciones Huawei, la empresa china naviera China Cosco Shipping o China Railway Construction Corporation, además de consejeros de la embajada del régimen de Pekín en España.

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Además de las coincidencias que existen entre los listados de empresas enviados por Zapatero y el listado definitivo de los destinatarios, los investigadores recuerdan el chat intervenido en el que “se pone de manifiesto la participación activa y directa” de Zapatero en los canales de organización y comunicación interna de la sociedad Análisis Relevante, concluyen los agentes.