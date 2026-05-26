España

El 50% de los trabajadores extranjeros de Cataluña están sobrecualificados: africanos y asiáticos los más perjudicados

El salario medio de los foráneos es un 22% más bajo que el de los españoles, siendo agricultura, servicios y empleo del hogar los sectores con más precariedad y discriminación

Guardar
Google icon
Una persona trabaja al aire libre, a 4 de julio de 2025, en Madrid
Una persona trabaja al aire libre, a 4 de julio de 2025, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

La integración de la población extranjera en el mercado laboral catalán sigue marcada por la precariedad y el desaprovechamiento del talento. Un informe reciente del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) pone cifras claras a una realidad muchas veces invisibilizada: el 50% de los migrantes con educación superior trabajan en puestos para los que están sobrecualificados, una tasa que en el conjunto de los extranjeros se sitúa en el 38,5%.

El fenómeno golpea especialmente a los trabajadores africanos y asiáticos, quienes, pese a contar con titulación, tienen menos opciones de acceder a empleos de calidad. La brecha afecta de manera aún más intensa a mujeres extranjeras, que constituyen el 8,7% de la población catalana y el 78% de ellas son extracomunitarias.

PUBLICIDAD

Este colectivo, el de las mujeres exranjeras, es más joven respecto a las mujeres españolas y los hombres foráneos, pero encabeza las tasas de precarización. El 52% de las extracomunitarias con estudios superiores ejercen funciones muy por debajo de su cualificación académica.

Además, las mujeres extranjeras sufren mayores tasas de temporalidad laboral (18,5% frente a 13,5% en hombres extranjeros y 13% en mujeres españolas), parcialidad (25,3%) y subocupación (12,9%). En salarios, la brecha es doble: ganan un 19,4% menos que las mujeres españolas y un 10,9% menos que los hombres extranjeros. El resultado: un alto número de mujeres con formación universitaria relegadas a trabajar como empleadas del hogar, en hostelería o en otros sectores “invisibles”.

PUBLICIDAD

El salario, otro muro: 6.891 euros menos al año

El informe del CTESC revela que, de media, los trabajadores extranjeros en Cataluña cobran un 22,3% menos (unos 6.900 euros menos al año) que sus pares españoles, una discriminación que se agrava en la agricultura y en el sector servicios. Los contratos temporales y a tiempo parcial son el pan de cada día en ocupaciones donde la mano de obra migrante es esencial pero menos protegida.

Un total de 7.030 migrantes han llegado de forma irregular a España hasta el 15 de abril de 2026, un 47,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 13.390, según datos del Ministerio del Interior. (Fuente: Europa Press / Télam / EBS)

En agricultura, por ejemplo, los extranjeros suponen ya el 32,4% de la fuerza laboral pero enfrentan condiciones laborales más duras y peor remuneradas, con altos porcentajes de contratos en fraude e infradeclaración de horas. Algo similar ocurre en el servicio doméstico y las tareas de cuidados, donde casi el 50% son extranjeras y la mayoría trabajan sin derechos laborales básicos.

El fenómeno de la sobrecualificación tiene su máxima expresión en las tareas peor pagadas. Aunque el 38,6% de los extranjeros tiene estudios superiores, el triple que entre los españoles acaba en ocupaciones con baja exigencia de formación, como limpieza, camareros, peones o cuidados. Esto se traduce en una elevada desmotivación y prolonga la vulnerabilidad socioeconómica de las familias migrantes.

La juventud migrante: directa al paro y la temporalidad

La sobrecualificación va de la mano de otro fenómeno: paro y precariedad entre los jóvenes extranjeros. En Cataluña, mientras que el desempleo juvenil español ronda el 7,7%, entre los migrantes sube al 13,9%, disparándose al 28,4% para los africanos. La tendencia se agrava porque, aunque crecen en número, los jóvenes extranjeros no logran compensar el descenso de jóvenes catalanes nativos incorporándose a empleos estables.

El CTESC y entidades sociales reclaman políticas activas de inclusión laboral que se adapten a la realidad de este colectivo, como facilitar la homologación de títulos, mejorar la orientación laboral o reforzar los itinerarios formativos. También piden regularizar a los trabajadores en situación administrativa irregular y dignificar el empleo doméstico, además de incentivar la contratación en sectores considerados “de difícil cobertura” en los que la mano de obra extranjera es ya imprescindible, pero injustamente tratada.

Con una inmigración que representa el 21,2% de la población activa, Cataluña se juega parte de su futuro económico y social en conseguir que la integración laboral no sea sinónimo de precariedad y discriminación sistemática hacia los residentes extranjeros.

Temas Relacionados

CataluñaTrabajadores EspañaInmigración EspañaMigrantesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Silvia Severino, psicóloga: “Hay personas a las que ciertos sonidos les producen rabia o angustia y no es una exageración”

La misofonía es una alteración en la forma en que el cerebro procesa algunos sonidos

Silvia Severino, psicóloga: “Hay personas a las que ciertos sonidos les producen rabia o angustia y no es una exageración”

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Los expertos coinciden en que hacer senderismo favorece a la salud mental más allá del bienestar físico

Una de cada cuatro personas padecerá un trastorno mental en algún momento a lo largo de su vida, afectando significativamente al desarrollo de la población

Los expertos coinciden en que hacer senderismo favorece a la salud mental más allá del bienestar físico

Un hombre pasa ocho horas metiendo botellas en una máquina de reciclaje y gana casi 1.000 euros

La acción era una iniciativa de la empresa de las máquinas de reciclaje para sus empleados que mantenía un fin ecosocial

Un hombre pasa ocho horas metiendo botellas en una máquina de reciclaje y gana casi 1.000 euros

La salud de Pepa Flores reúne a sus tres hijas en su momento más bajo: “Han reorganizado algunos aspectos personales y económicos para atenderla”

La cantante conocida como Marisol tuvo un ingreso hospitalario hace cuatro meses y ha pasado a vivir con su hija Celia

La salud de Pepa Flores reúne a sus tres hijas en su momento más bajo: “Han reorganizado algunos aspectos personales y económicos para atenderla”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

La UDEF halla en la agenda de Julio Martínez referencias a un contrato de Huawei publicado en el BOE

Bruselas convoca a diplomáticos rusos tras la amenaza de Moscú a los ciudadanos extranjeros en Ucrania: “Es una escalada inaceptable”

La UDEF descubre que la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, tuvo un papel mucho más relevante del que aparentaba en la trama Plus Ultra

Anotaciones sobre la liberación de presos en Venezuela o la repatriación de Edmundo González: todas las claves de la agenda del amigo de Zapatero intervenida por la UDEF

ECONOMÍA

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

Jarro de agua fría para los mutualistas: el Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 profesionales que cumplen requisitos para jubilarse

DEPORTES

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Seguir a tu selección durante el Mundial 2026 puede costar más de 55.000 euros, según un estudio

Ilia Topuria y Ryan García se enfrentan en redes: del “te daría una lección de boxeo” al “serás otro producto de la UFC noqueado”

Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”

Toni Nadal, tío de Rafa, elige entrenar a Sinner antes que a Alcaraz: “Me gusta trabajar con gente que no crea problemas”

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado