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Alexia Putellas deja el FC Barcelona: “Ha sido una historia perfecta”

La capitana y campeona de dos Balones de Oro lo ha anunciado a través de sus redes sociales

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Alexia Putellas. (REUTERS/Bernadett Szabo)
Alexia Putellas. (REUTERS/Bernadett Szabo)

14 temporadas y más de 500 partidos. 10 Ligas, 12 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España, 4 UEFA Women’s Champions League, 2 Balones de Oro, 2 FIFA The Best y campeona del Mundo con España. Ese es el legado que deja Alexia Putellas en el FC Barcelona. “Nunca se me habría ocurrido que algún día más de noventa mil culés gritarían mi nombre”, dice en el video de despedida subido a sus redes sociales.

Era un secreto a voces. La capitana ha decidido poner fin a su etapa culé a final de temporada. Viajará a Inglaterra, donde le espera el London City Lionesses, proyecto impulsado por la empresaria Michele Kang, una de las figuras más influyentes actualmente en el desarrollo del fútbol femenino internacional, y propietaria del Olympique de Lyon.

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“Recuerdo la primera vez que escuché vuestros gritos. Tenía seis años y era la primera vez que iba al Camp Nou con mi padre”, recuerda la futbolista, que todavía puede “sentir la ilusión de la primera vez que jugué con la camiseta del Barça en las categorías inferiores”.

“El Barça me salvo”

La jugadora llegó al Barça en el verano de 2012, con 18 años, procedente del Levante. Aquella incorporación, según ella misma ha contado en más de una ocasión, llegó en uno de los momentos más duros de su vida, poco después de la muerte de su padre: “En mi peor momento siempre diré que el Barça me salvó. Por todo esto, siempre estaré en deuda con estos colores”.

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Durante su etapa en el club, el Barça femenino pasó de competir en la oscuridad a llenar el Camp Nou y dominar Europa. Alexia fue protagonista y motor de ese cambio. “Al principio, ser jugadora de fútbol ni siquiera estaba reconocido como una profesión. Y ahora solo siento el privilegio de haber formado parte de este cambio”.

Sus números hablan por sí solos: 38 trofeos oficiales, más que cualquier otro futbolista en la historia del FC Barcelona, incluyendo a Leo Messi.

Así celebraron las jugadoras del FC Barcelona Femenino la conquista de la Champions League. Gritos, alegría y pura emoción en el césped tras una victoria histórica.

“Nací y moriré culé”

En el tramo más personal del mensaje, Alexia explica por qué considera que ha llegado el momento de cerrar este ciclo. “Siempre he dicho que esta camiseta no se puede defender a medias, y yo reconozco que me he vaciado”.

A pesar de ello, la capitana ha pedido a la afición que no viviese su marcha como una ruptura. “He sido y siempre seré una culé más como vosotras. Por eso no quiero que sea un momento triste. Esto solo es una etapa que termina, pero por suerte nací y moriré culé”.

Alexia, en el cambio en la final de la Champions. (REUTERS/Yves Herman)
Alexia, en el cambio en la final de la Champions. (REUTERS/Yves Herman)

El relevo

Antes de despedirse, Alexia ha dedicado unas palabras a las jugadoras del futuro: “A las que venís detrás, ya sabéis lo que siempre os digo: la presión de esta camiseta es un privilegio. El futuro del equipo es vuestro y os tocará a vosotras hacer historia en el mejor club del mundo”.

El Barça le rinde homenaje este miércoles en el Auditorio del Camp Nou, en un acto con todas sus compañeras y los títulos conseguidos durante su carrera. Después, el último partido en el Johan Cruyff ante la Real Sociedad, y el domingo la despedida definitiva ante el Madrid CFF en la última jornada de la Liga F: “Ha sido una historia perfecta”.

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