España

Receta de tarta Comtessa: cómo hacer un postre clásico de los años 80 que es perfecto para primavera

Las láminas finas de chocolate crujiente se entrelazan con la nata montada y el merengue para generar un dulce helado delicioso y fácil de hacer en casa

Guardar

El cocinero Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, nos enseña su receta para preparar unas torrijas espectaculares. Descubre sus trucos para una infusión aromática, un remojo perfecto y una fritura dorada.

Cuando llega la primavera y, con ello, el calor, los postres helados empiezan a convertirse en un imprescindible para culminar con éxito una comida o cena. Aunque son muchas las opciones de la repostería española, la tarta Comtessa, también conocida como Viennetta, suele ser del gusto de la mayoría de paladares. Y es que este es un dulce clásico que destaca por lo fácil y rápido que se prepara y por que su receta incluye pocos ingredientes, que juntos aportan un sabor delicioso.

Durante la década de 1980, la tarta Comtessa se consolidó como uno de los postres más populares en España. Actualmente conocida como Viennetta, esta tarta de nata con capas de chocolate crujiente mantiene su popularidad en la temporada estival y destaca por su sencillez de preparación en casa.

Reconocida por su combinación de nata y chocolate, la Comtessa se convirtió en un clásico de las sobremesas, presente en celebraciones familiares y reuniones veraniegas. Aunque hoy se comercializa bajo la marca Viennetta en grandes superficies, la receta original evoca el espíritu de los veranos pasados y sigue siendo apreciada tanto por quienes la disfrutaron décadas atrás como por nuevas generaciones.

Receta de tarta Comtessa

La tarta Comtessa es un postre helado de nata y chocolate. (Wikimedia)
La tarta Comtessa es un postre helado de nata y chocolate. (Wikimedia)

La tarta Comtessa es un postre helado de nata montada y merengue, intercalado con láminas finas de chocolate crujiente. Su técnica principal es el montaje en capas tipo “milhojas” y el uso de congelador para solidificar el helado.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 5 horas, incluyendo la congelación:

  • Preparación activa: 35 minutos
  • Congelación mínima: 4 horas

Ingredientes

  • 200 g de chocolate negro de cobertura
  • 450 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)
  • 120 g de azúcar (divididos en dos partes iguales)
  • 3 claras de huevo pasteurizadas (unos 90 g)
  • 1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Molde rectangular (tipo plum cake)
  • Papel de horno o acetato para las láminas

Cómo hacer tarta Comtessa, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ingrediente estrella de la tarta Comtessa es el chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Funde el chocolate: Trocea y derrite 200 g de chocolate negro en el microondas, removiendo cada pocos segundos para evitar que se queme.
  2. Haz las láminas de chocolate: Sobre papel de horno o tiras de acetato, extiende el chocolate fundido en 4-5 rectángulos finos del tamaño del molde. Mete en la nevera hasta que endurezcan.
  3. Monta la nata: Bate la nata muy fría con la mitad del azúcar hasta que esté casi montada (picos suaves). Reserva en la nevera.
  4. Monta el merengue: Bate las claras a temperatura ambiente. Cuando espumen, añade poco a poco el resto del azúcar y sigue batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante.
  5. Une la nata y el merengue: Incorpora el merengue a la nata con movimientos envolventes. Añade la vainilla si deseas.
  6. Monta la tarta: Forra el molde con film. Alterna capas de mezcla de nata/merengue y láminas de chocolate. Empieza y termina con nata.
  7. Congela: Cubre con film y mete el molde al congelador al menos 4 horas (mejor toda la noche).
  8. Decora: Desmolda y haz hilos de chocolate fundido por encima. Puedes usar una manga o una cuchara.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal aprox.
  • Grasas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 25 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 1 mes en el congelador, bien tapada con film para evitar que absorba olores. No se recomienda guardar más de 48 horas en la nevera (pierde textura).

Temas Relacionados

ChocolatePostresRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Almodóvar busca su Palma de Oro en Cannes por séptima vez: ¿por qué compite en el festival si la película se ha estrenado en España?

El cineasta manchego debutó en el festival francés en 1999. Su última vez, con ‘Dolor y gloria’, en 2019

Almodóvar busca su Palma de Oro en Cannes por séptima vez: ¿por qué compite en el festival si la película se ha estrenado en España?

Nunca te eches la miel con una cuchara de metal: “Vas a dejar de absorber todos los beneficios”, según una científica

Servir la miel con una cuchara de metal de forma rápida y ocasional no convierte el desayuno en un riesgo para la salud

Nunca te eches la miel con una cuchara de metal: “Vas a dejar de absorber todos los beneficios”, según una científica

Tarifa de la luz en España este 10 de abril

Descubre cuáles son los tramos en los que el servicio es más barato y más caro, según se actualizan los datos diarios del mercado energético en el país

Tarifa de la luz en España este 10 de abril

Descubren un yacimiento de anidación de dinosaurios que contiene huevos fosilizados de hace 72 millones de años

El hallazgo de más de 500 huevos de titanosaurios resuelve dudas sobre su comportamiento reproductivo

Descubren un yacimiento de anidación de dinosaurios que contiene huevos fosilizados de hace 72 millones de años

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

Robles reprocha a Ester Muñoz que “frivolice” con un incidente en el que hubo “violencia evidente”, mientras el PP evita censurar a Israel y rebaja la gravedad por su duración

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

PP y PSOE se enredan con el ‘casco azul’ español retenido por Israel: “He estado en controles de tráfico más tiempo retenida”

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó “tacos de billetes” de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE: “Iban en una bolsa transparente”

ECONOMÍA

El régimen de China sitúa a España como socio prioritario e impulsará la entrada de productos españoles en su mercado en 2026

El régimen de China sitúa a España como socio prioritario e impulsará la entrada de productos españoles en su mercado en 2026

Los trámites imprescindibles que tienes que hacer si te vas a mudar: desde empadronarse hasta actualizar el DNI

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo