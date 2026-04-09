Receta de tarta Comtessa: cómo hacer un postre clásico de los años 80 que es perfecto para primavera

El cocinero Martín Martínez, del restaurante Villaroy's, nos enseña su receta para preparar unas torrijas espectaculares. Descubre sus trucos para una infusión aromática, un remojo perfecto y una fritura dorada.

Cuando llega la primavera y, con ello, el calor, los postres helados empiezan a convertirse en un imprescindible para culminar con éxito una comida o cena. Aunque son muchas las opciones de la repostería española, la tarta Comtessa, también conocida como Viennetta, suele ser del gusto de la mayoría de paladares. Y es que este es un dulce clásico que destaca por lo fácil y rápido que se prepara y por que su receta incluye pocos ingredientes, que juntos aportan un sabor delicioso.

Durante la década de 1980, la tarta Comtessa se consolidó como uno de los postres más populares en España. Actualmente conocida como Viennetta, esta tarta de nata con capas de chocolate crujiente mantiene su popularidad en la temporada estival y destaca por su sencillez de preparación en casa.

Reconocida por su combinación de nata y chocolate, la Comtessa se convirtió en un clásico de las sobremesas, presente en celebraciones familiares y reuniones veraniegas. Aunque hoy se comercializa bajo la marca Viennetta en grandes superficies, la receta original evoca el espíritu de los veranos pasados y sigue siendo apreciada tanto por quienes la disfrutaron décadas atrás como por nuevas generaciones.

Receta de tarta Comtessa

La tarta Comtessa es un postre helado de nata y chocolate. (Wikimedia)

La tarta Comtessa es un postre helado de nata montada y merengue, intercalado con láminas finas de chocolate crujiente. Su técnica principal es el montaje en capas tipo “milhojas” y el uso de congelador para solidificar el helado.

Tiempo de preparación

El tiempo total de elaboración es de 5 horas, incluyendo la congelación:

Preparación activa: 35 minutos

Congelación mínima: 4 horas

Ingredientes

200 g de chocolate negro de cobertura

450 ml de nata líquida para montar (mínimo 35 % MG)

120 g de azúcar (divididos en dos partes iguales)

3 claras de huevo pasteurizadas (unos 90 g)

1/2 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Molde rectangular (tipo plum cake)

Papel de horno o acetato para las láminas

Cómo hacer tarta Comtessa, paso a paso

El ingrediente estrella de la tarta Comtessa es el chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funde el chocolate: Trocea y derrite 200 g de chocolate negro en el microondas, removiendo cada pocos segundos para evitar que se queme. Haz las láminas de chocolate: Sobre papel de horno o tiras de acetato, extiende el chocolate fundido en 4-5 rectángulos finos del tamaño del molde. Mete en la nevera hasta que endurezcan. Monta la nata: Bate la nata muy fría con la mitad del azúcar hasta que esté casi montada (picos suaves). Reserva en la nevera. Monta el merengue: Bate las claras a temperatura ambiente. Cuando espumen, añade poco a poco el resto del azúcar y sigue batiendo hasta lograr un merengue firme y brillante. Une la nata y el merengue: Incorpora el merengue a la nata con movimientos envolventes. Añade la vainilla si deseas. Monta la tarta: Forra el molde con film. Alterna capas de mezcla de nata/merengue y láminas de chocolate. Empieza y termina con nata. Congela: Cubre con film y mete el molde al congelador al menos 4 horas (mejor toda la noche). Decora: Desmolda y haz hilos de chocolate fundido por encima. Puedes usar una manga o una cuchara.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal aprox.

Grasas: 23 g

Hidratos de carbono: 25 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 1 mes en el congelador, bien tapada con film para evitar que absorba olores. No se recomienda guardar más de 48 horas en la nevera (pierde textura).