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Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

El supervisor investiga una empresa y analiza la aplicación de precios excesivos y la negativa de acceso a infraestructuras energéticas

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La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién. Marta Fernández - Europa Press
La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién. Marta Fernández - Europa Press

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en el sector energético español que podrían suponer un grave abuso de posición dominante.

El organismo regulador sospecha que una empresa del sector habría aplicado precios excesivos y restringido el acceso a infraestructuras energéticas clave, unas conductas que podrían vulnerar tanto la legislación española como la normativa europea de competencia.

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La investigación se encuentra en una fase preliminar, aunque ya ha dado un paso significativo: entre los días 18 y 21 de mayo de 2026, inspectores de la CNMC realizaron una inspección en la sede de una compañía energética cuya identidad no ha sido revelada oficialmente.

La actuación forma parte de una información reservada abierta tras una investigación preliminar iniciada de oficio por la Dirección de Competencia del organismo presidido por Cani Fernández.

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Sospechas de abuso de posición dominante

Según ha explicado la CNMC en un comunicado, las conductas investigadas consistirían en la aplicación de precios excesivos y en la negativa de acceso a determinadas infraestructuras energéticas.

De confirmarse, estas prácticas podrían constituir una infracción grave del artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben el abuso de posición dominante por parte de empresas con capacidad para alterar el funcionamiento del mercado.

La CNMC recuerda que este tipo de comportamientos pueden perjudicar seriamente tanto a la competencia como a consumidores y empresas, especialmente en un sector estratégico como el energético.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, junto a sus homólogos de Alemania, Italia, Austria y Portugal han enviado una carta a la Comisión Europea solicitando la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios de las empresas energéticas tras el conflicto en Oriente Próximo. "Los ministros Markus Marterbauer, Joaquim Miranda Sarmento, Lars Klingbeil, Giancarlo Giorgetti y yo preguntamos la Comisión Europea explorar un instrumento de solidaridad temporal para que las empresas energéticas contribuyan con los beneficios extraordinarios obtenidos durante la guerra y alivien la carga sobre los consumidores y contribuyentes", ha publicado el ministro Cuerpo a través de su red social 'X' este sábado. (Fuente: Comisión Europea/La Moncloa/DPA/Europa Press)

Inspecciones sorpresa y posible expediente sancionador

El regulador ha querido subrayar que las inspecciones realizadas no implican todavía culpabilidad alguna por parte de la empresa investigada. Se trata, recalca, de una actuación habitual dentro de las primeras fases de una investigación de competencia.

“El resultado de las inspecciones no prejuzga ni el desenlace del procedimiento ni la existencia de una infracción”, señala el organismo.

No obstante, si durante el análisis de la documentación y de la información recabada se detectan indicios suficientes de prácticas prohibidas, la CNMC podría abrir formalmente un expediente sancionador contra la compañía.

En ese caso, las consecuencias económicas podrían ser relevantes. La legislación española contempla multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras correspondiente al ejercicio anterior a la sanción.

El sector energético, bajo vigilancia

La investigación llega en un momento especialmente sensible para el mercado energético español y europeo, marcado por la volatilidad de los precios, la presión sobre las infraestructuras y el debate sobre el papel de las grandes compañías energéticas.

En los últimos años, organismos nacionales y europeos han intensificado la vigilancia sobre posibles conductas que puedan limitar la competencia o perjudicar a consumidores y empresas.

La CNMC tiene entre sus funciones garantizar el correcto funcionamiento de mercados estratégicos como el energético, supervisando posibles abusos derivados de posiciones dominantes o restricciones de acceso a infraestructuras esenciales.

Aunque por el momento no se ha hecho público el nombre de la empresa investigada, la noticia ha generado expectación en el sector, donde las posibles sanciones por prácticas anticompetitivas pueden alcanzar cifras multimillonarias.

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