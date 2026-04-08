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Cómo hacer una cobertura de chocolate: el broche de oro perfecto para que una tarta o un bizcocho sean aún más deliciosos

En solo 10 minutos y con pocos ingredientes es posible potenciar el sabor de un postre y darle un toque profesional para sorprender a los invitados

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Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

La cobertura de chocolate suele aportar el toque definitivo para hacer una tarta o un bizcocho todavía más deliciosos. Aunque hay quienes creen que hacerlo es complejo, lo cierto es que puede elaborarse de forma fácil y rápida, en solo 10 minutos. Así, es la clave para dar un acabado profesional y un extra de sabor intenso a un postre con el que sorprender a los invitados. Con pocos ingredientes, se puede transformar un dulce casero en un espectáculo visual y gustativo.

En la repostería española, la cobertura de chocolate es habitual en celebraciones y sobremesas familiares. Su uso destaca tanto en la clásica tarta Sacher, como en bizcochos, brazos gitanos y brochetas de frutas. Marida especialmente bien con frutas frescas, nata montada o helados, y es ideal para aportar un toque sofisticado a cualquier merienda o fiesta.

Receta de cobertura de chocolate

Pastel pingüino, chocolate, relleno cremoso, postre clásico, repostería casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pastel con relleno cremoso y cobertura de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cobertura de chocolate se elabora fundiendo chocolate con nata y mantequilla, logrando una textura brillante y cremosa que se endurece ligeramente al enfriar. Es perfecta para cubrir tartas, bizcochos o mojar frutas.

Tiempo de preparación

El tiempo total de preparación es de 10 minuto, que se distribuyen de la siguiente forma:

  • Preparación: 3 minutos.
  • Cocción: 7 minutos.

Ingredientes

  • 100 g de cobertura de chocolate (negro o con leche, según preferencia)
  • 150 g de nata líquida para montar
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 2 cucharadas de azúcar (opcional, solo si prefieres más dulce)
  • 6 cucharadas de agua (opcional, para aligerar la textura)
  • Unas gotas de zumo de limón (opcional, para brillo extra)

Cómo hacer cobertura de chocolate, paso a paso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cobertura de chocolate. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Trocea el chocolate en piezas pequeñas para fundirlo más rápido.
  2. Calienta la nata en un cazo a fuego medio, sin que llegue a hervir.
  3. Añade el chocolate troceado y remueve constantemente hasta que se funda por completo.
  4. Incorpora la mantequilla y mezcla bien para lograr un acabado brillante.
  5. Consejo técnico: No dejes que hierva, el calor excesivo puede cortar la mezcla.
  6. Si buscas una textura más ligera, añade el agua poco a poco hasta obtener el espesor deseado.
  7. Si deseas un extra de brillo, agrega unas gotas de zumo de limón.
  8. Retira del fuego y usa la cobertura inmediatamente sobre el postre elegido.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Cubre aproximadamente 1 tarta de 24 cm o 12 raciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90-110 kcal
  • Grasas: 7-9 g
  • Hidratos de carbono: 6-8 g
  • Proteínas: 1-2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la cobertura de chocolate en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Para reutilizar, calienta suavemente a baño María o microondas.

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