Cómo hacer una cobertura de chocolate: el broche de oro perfecto para que una tarta o un bizcocho sean aún más deliciosos

La cobertura de chocolate suele aportar el toque definitivo para hacer una tarta o un bizcocho todavía más deliciosos. Aunque hay quienes creen que hacerlo es complejo, lo cierto es que puede elaborarse de forma fácil y rápida, en solo 10 minutos. Así, es la clave para dar un acabado profesional y un extra de sabor intenso a un postre con el que sorprender a los invitados. Con pocos ingredientes, se puede transformar un dulce casero en un espectáculo visual y gustativo.
En la repostería española, la cobertura de chocolate es habitual en celebraciones y sobremesas familiares. Su uso destaca tanto en la clásica tarta Sacher, como en bizcochos, brazos gitanos y brochetas de frutas. Marida especialmente bien con frutas frescas, nata montada o helados, y es ideal para aportar un toque sofisticado a cualquier merienda o fiesta.
Receta de cobertura de chocolate
La cobertura de chocolate se elabora fundiendo chocolate con nata y mantequilla, logrando una textura brillante y cremosa que se endurece ligeramente al enfriar. Es perfecta para cubrir tartas, bizcochos o mojar frutas.
Tiempo de preparación
El tiempo total de preparación es de 10 minuto, que se distribuyen de la siguiente forma:
- Preparación: 3 minutos.
- Cocción: 7 minutos.
Ingredientes
- 100 g de cobertura de chocolate (negro o con leche, según preferencia)
- 150 g de nata líquida para montar
- 1 cucharada de mantequilla
- 2 cucharadas de azúcar (opcional, solo si prefieres más dulce)
- 6 cucharadas de agua (opcional, para aligerar la textura)
- Unas gotas de zumo de limón (opcional, para brillo extra)
Cómo hacer cobertura de chocolate, paso a paso
- Trocea el chocolate en piezas pequeñas para fundirlo más rápido.
- Calienta la nata en un cazo a fuego medio, sin que llegue a hervir.
- Añade el chocolate troceado y remueve constantemente hasta que se funda por completo.
- Incorpora la mantequilla y mezcla bien para lograr un acabado brillante.
- Consejo técnico: No dejes que hierva, el calor excesivo puede cortar la mezcla.
- Si buscas una textura más ligera, añade el agua poco a poco hasta obtener el espesor deseado.
- Si deseas un extra de brillo, agrega unas gotas de zumo de limón.
- Retira del fuego y usa la cobertura inmediatamente sobre el postre elegido.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Cubre aproximadamente 1 tarta de 24 cm o 12 raciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 90-110 kcal
- Grasas: 7-9 g
- Hidratos de carbono: 6-8 g
- Proteínas: 1-2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la cobertura de chocolate en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Para reutilizar, calienta suavemente a baño María o microondas.