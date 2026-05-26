7 señales de deficiencia de potasio y por qué los plátanos no son suficientes para solucionarlo

Los plátanos no son suficientes para solucionar el déficit de potasio. (Freepik)

El potasio es uno de los minerales más importantes para el correcto funcionamiento del organismo, pero a menudo pasa desapercibido hasta que su déficit empieza a dar la cara. Fatiga sin explicación, calambres recurrentes o incluso alteraciones del ritmo cardíaco pueden estar relacionados con un desequilibrio de este electrolito esencial. Aunque el plátano es el alimento más popularmente asociado al potasio, la realidad es que no basta por sí solo para mantener unos niveles adecuados.

Este mineral y electrolito es fundamental porque participa en la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio de los líquidos dentro y fuera de las células. Su acción es especialmente relevante en el corazón, donde contribuye a regular el ritmo cardíaco, y en los músculos, donde ayuda a prevenir la debilidad y la aparición de calambres, según recoge MyPersonalTrainer.

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Además, trabaja en conjunto con el sodio para mantener la presión arterial en niveles adecuados, y también interviene en la función renal y en el transporte de nutrientes. Sin una cantidad suficiente de potasio, estos sistemas empiezan a perder eficiencia, lo que se traduce en síntomas que pueden ir de leves a potencialmente graves.

Tu cuerpo envía señales cuando presenta una deficiencia de potasio

La falta de potasio no siempre resulta evidente en sus primeras fases, pero el organismo suele emitir alertas progresivas que conviene no pasar por alto. Una de las más habituales son los calambres musculares recurrentes, especialmente en piernas y pies, que pueden aparecer incluso en reposo o durante la noche, afectando la calidad del descanso. A esto se suma una fatiga persistente que no mejora con el sueño ni con el descanso habitual, y que puede acompañarse de una sensación general de debilidad o falta de energía.

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El déficit de potasio suele generar calambres musculares. (Getty)

Otra señal importante es la debilidad muscular, que puede manifestarse como una pérdida de fuerza al realizar actividades cotidianas, como subir escaleras o levantar objetos ligeros, o incluso como la sensación de que los músculos no responden con normalidad. En algunos casos también pueden aparecer hormigueos, pinchazos o cambios en la sensibilidad, lo que refleja posibles alteraciones en la transmisión de los impulsos nerviosos.

El corazón es uno de los órganos más sensibles a este desequilibrio, ya que el potasio participa directamente en la regulación de la actividad eléctrica cardíaca. Por ello, pueden producirse palpitaciones, sensación de latidos irregulares o acelerados, es decir, arritmias. En los casos más avanzados, el ritmo cardíaco puede volverse inestable, una situación potencialmente seria que requiere valoración médica inmediata.

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Más allá de los plátanos

Aunque el plátano contiene potasio, su fama como “solución universal” es engañosa. Un solo alimento no puede cubrir las necesidades diarias de este mineral, que en adultos se sitúan aproximadamente entre 2.300 y 3.400 miligramos al día, en función del sexo, la edad y el estado fisiológico.

La clave está en la diversidad alimentaria. El potasio se encuentra en numerosos alimentos en cantidades significativas, como las verduras de hoja verde, las legumbres, los frutos secos, las patatas, una amplia variedad de frutas y los cereales integrales. Limitar la ingesta únicamente a los plátanos no solo resulta insuficiente, sino que puede generar una falsa sensación de seguridad nutricional y llevar a descuidar el conjunto de la dieta.

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Además, el equilibrio entre sodio y potasio es tan importante como la cantidad total ingerida. Una alimentación rica en productos ultraprocesados y salados puede alterar esta relación incluso cuando el consumo de frutas, como el plátano, es habitual, lo que repercute directamente en la salud cardiovascular y en la regulación de la presión arterial.

La clave está en la diversidad alimentaria. (Freepik)

El potasio es un mineral especialmente sensible porque tanto su déficit como su exceso pueden tener consecuencias relevantes para el organismo. En el caso de la hipopotasemia, las causas más frecuentes incluyen pérdidas digestivas como vómitos o diarreas prolongadas, el uso de ciertos diuréticos o una ingesta insuficiente de alimentos ricos en este nutriente.

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Por otro lado, la hiperpotasemia, aunque menos frecuente en la población general, puede aparecer en personas con alteraciones de la función renal o en quienes toman determinados medicamentos que afectan al equilibrio de electrolitos.

Cómo mantener niveles adecuados

La forma más eficaz de mantener un buen equilibrio de potasio no es recurrir a suplementos sin control, sino adoptar una alimentación variada y rica en productos frescos. Incrementar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales es una estrategia clave, junto con la reducción de sal y alimentos procesados.

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En definitiva, el potasio es un mineral esencial para los músculos, el sistema nervioso y el corazón, pero su equilibrio depende de mucho más que de comer plátanos. Una dieta completa y hábitos saludables son la verdadera base para evitar carencias y proteger la salud a largo plazo.