España

7 señales de deficiencia de potasio y por qué los plátanos no son suficientes para solucionarlo

La baja ingesta de alimentos ricos en este mineral puede provocar calambres musculares, fatiga o incluso arritmias cardíacas

Guardar
Google icon
Una persona pelando un plátano
Los plátanos no son suficientes para solucionar el déficit de potasio. (Freepik)

El potasio es uno de los minerales más importantes para el correcto funcionamiento del organismo, pero a menudo pasa desapercibido hasta que su déficit empieza a dar la cara. Fatiga sin explicación, calambres recurrentes o incluso alteraciones del ritmo cardíaco pueden estar relacionados con un desequilibrio de este electrolito esencial. Aunque el plátano es el alimento más popularmente asociado al potasio, la realidad es que no basta por sí solo para mantener unos niveles adecuados.

Este mineral y electrolito es fundamental porque participa en la transmisión de impulsos nerviosos, la contracción muscular y el mantenimiento del equilibrio de los líquidos dentro y fuera de las células. Su acción es especialmente relevante en el corazón, donde contribuye a regular el ritmo cardíaco, y en los músculos, donde ayuda a prevenir la debilidad y la aparición de calambres, según recoge MyPersonalTrainer.

PUBLICIDAD

Además, trabaja en conjunto con el sodio para mantener la presión arterial en niveles adecuados, y también interviene en la función renal y en el transporte de nutrientes. Sin una cantidad suficiente de potasio, estos sistemas empiezan a perder eficiencia, lo que se traduce en síntomas que pueden ir de leves a potencialmente graves.

Tu cuerpo envía señales cuando presenta una deficiencia de potasio

La falta de potasio no siempre resulta evidente en sus primeras fases, pero el organismo suele emitir alertas progresivas que conviene no pasar por alto. Una de las más habituales son los calambres musculares recurrentes, especialmente en piernas y pies, que pueden aparecer incluso en reposo o durante la noche, afectando la calidad del descanso. A esto se suma una fatiga persistente que no mejora con el sueño ni con el descanso habitual, y que puede acompañarse de una sensación general de debilidad o falta de energía.

PUBLICIDAD

Dieta banana palta potasio
El déficit de potasio suele generar calambres musculares. (Getty)

Otra señal importante es la debilidad muscular, que puede manifestarse como una pérdida de fuerza al realizar actividades cotidianas, como subir escaleras o levantar objetos ligeros, o incluso como la sensación de que los músculos no responden con normalidad. En algunos casos también pueden aparecer hormigueos, pinchazos o cambios en la sensibilidad, lo que refleja posibles alteraciones en la transmisión de los impulsos nerviosos.

El corazón es uno de los órganos más sensibles a este desequilibrio, ya que el potasio participa directamente en la regulación de la actividad eléctrica cardíaca. Por ello, pueden producirse palpitaciones, sensación de latidos irregulares o acelerados, es decir, arritmias. En los casos más avanzados, el ritmo cardíaco puede volverse inestable, una situación potencialmente seria que requiere valoración médica inmediata.

Más allá de los plátanos

Aunque el plátano contiene potasio, su fama como “solución universal” es engañosa. Un solo alimento no puede cubrir las necesidades diarias de este mineral, que en adultos se sitúan aproximadamente entre 2.300 y 3.400 miligramos al día, en función del sexo, la edad y el estado fisiológico.

La clave está en la diversidad alimentaria. El potasio se encuentra en numerosos alimentos en cantidades significativas, como las verduras de hoja verde, las legumbres, los frutos secos, las patatas, una amplia variedad de frutas y los cereales integrales. Limitar la ingesta únicamente a los plátanos no solo resulta insuficiente, sino que puede generar una falsa sensación de seguridad nutricional y llevar a descuidar el conjunto de la dieta.

Además, el equilibrio entre sodio y potasio es tan importante como la cantidad total ingerida. Una alimentación rica en productos ultraprocesados y salados puede alterar esta relación incluso cuando el consumo de frutas, como el plátano, es habitual, lo que repercute directamente en la salud cardiovascular y en la regulación de la presión arterial.

La clave está en la diversidad alimentaria. (Freepik)
La clave está en la diversidad alimentaria. (Freepik)

El potasio es un mineral especialmente sensible porque tanto su déficit como su exceso pueden tener consecuencias relevantes para el organismo. En el caso de la hipopotasemia, las causas más frecuentes incluyen pérdidas digestivas como vómitos o diarreas prolongadas, el uso de ciertos diuréticos o una ingesta insuficiente de alimentos ricos en este nutriente.

Por otro lado, la hiperpotasemia, aunque menos frecuente en la población general, puede aparecer en personas con alteraciones de la función renal o en quienes toman determinados medicamentos que afectan al equilibrio de electrolitos.

Cómo mantener niveles adecuados

La forma más eficaz de mantener un buen equilibrio de potasio no es recurrir a suplementos sin control, sino adoptar una alimentación variada y rica en productos frescos. Incrementar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales es una estrategia clave, junto con la reducción de sal y alimentos procesados.

En definitiva, el potasio es un mineral esencial para los músculos, el sistema nervioso y el corazón, pero su equilibrio depende de mucho más que de comer plátanos. Una dieta completa y hábitos saludables son la verdadera base para evitar carencias y proteger la salud a largo plazo.

Temas Relacionados

Frutas y VerdurasVitaminasNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Zapatero ha nombrado un portavoz, Luis Arroyo, a través del que niega las acusaciones, muestra su sorpresa y atribuye todo a una persecución política

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Los “celos” de la duquesa de Alba, expuestos por su viudo, Alfonso Díez: “Si estaba en su mano, en las cenas me sentaba con la más fea”

En uno de los homenajes por su centenario, el marido de Cayetana Fitz-James Stuart ha aprovechado para desvelar algunas de sus historias con la duquesa

Los “celos” de la duquesa de Alba, expuestos por su viudo, Alfonso Díez: “Si estaba en su mano, en las cenas me sentaba con la más fea”

La receta clásica del bizcocho de aceite de oliva: un postre que nunca falla

Una receta sencilla con pocos ingredientes que destaca por su intensidad y esponjosidad

La receta clásica del bizcocho de aceite de oliva: un postre que nunca falla

Para qué sirve echar azúcar al agua para cocer los espárragos: el truco de las abuelas para suavizar su amargor natural

Este producto de temporada encuentra su mejor momento en primavera, un momento perfecto para atreverse a prepararlos en su versión fresca

Para qué sirve echar azúcar al agua para cocer los espárragos: el truco de las abuelas para suavizar su amargor natural

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

Cuando la AEMET activa una alerta naranja o roja por fenómenos meteorológicos adversos, la empresa debe aplicar medidas inmediatas para reducir la exposición

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Última hora de la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra | El expresidente tiene 23 días para estudiar miles de archivos antes de declarar en la Audiencia Nacional

Las hijas de Zapatero tenían dos contratos formalizados con Huawei en la sede de su empresa Whathefav

ERC pide que Zapatero dé "todas las explicaciones" pero recela de los informes policiales

González, Aznar, Zapatero y Rajoy, invitados por el Congreso al acto institucional con el Papa León XIV

El Ejército de Tierra prueba la integración del dron Seeker en sus sistemas de control y el mortero Dual-EIMOS

ECONOMÍA

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

Trabajar en condiciones de calor extremo: esta es la temperatura máxima permitida por la ley

“Las mujeres no enferman más, están peor protegidas”: los riesgos laborales invisibilizados dañan la salud de las trabajadoras

Las importaciones de cereal ucraniano y la guerra de Irán ponen en jaque a los agricultores de España: “Somos los que pagamos la guerra”

Precios abusivos y posible monopolio: saltan las alarmas en el sector energético y la CNMC busca indicios de abuso de poder

Jarro de agua fría para los mutualistas: el Gobierno veta el acceso al RETA de 47.000 profesionales que cumplen requisitos para jubilarse

DEPORTES

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El cambio climático cada vez merma más el tenis: Roland Garros se derrite ante un termómetro disparado

El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

Cuánto se llevan los clubes por ceder a sus futbolistas para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026, en directo: va Joan Garcia y nadie del Real Madrid