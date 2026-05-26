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Las hijas de Zapatero tenían dos contratos formalizados con Huawei en la sede de su empresa Whathefav

La UDEF sitúa a la empresa de las hijas del expresidente como “centro de redistribución” de fondos del entramado investigado en el caso Plus Ultra

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Oficina de What The Fav en Madrid, agencia de comunicación de Laura y Alba Rodríguez Espinosa.
Fachada de la oficina de la empresa What The Fav, perteneciente a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa (Montaje Infobae con imágenes de Carlos Luján / Europa Press y captura de Youtube e Instagram)

Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tenían dos contratos formalizados con la multinacional tecnológica Huawei en la sede de su empresa What The Fav. Así consta en el acta de entrada y registro de la empresa ubicada en Madrid, que tuvo lugar la semana pasada y que se ha conocido este lunes tras publicarse el sumario del caso Plus Ultra, en el que Zapatero figura como presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada” orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante instancias públicas a favor de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros del Gobierno en 2021.

Así, durante el registro practicado por los agentes en las oficinas de la sociedad el pasado martes, los investigadores localizaron diversa documentación mercantil y contractual, entre ella dos acuerdos suscritos con Huawei. El sumario no detalla por ahora el contenido concreto de esos contratos, aunque uno estaba compuesto por 15 folios y otro por 49.

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Además de esto, el acta de registro recoge la localización otros dos contratos de prestación de servicios relacionados con la empresa “Oro Azul” y otro “relativo a actuaciones ede emergencia social en America Latina”.

El juez José Luis Calama ha decidido aplazar al 17 y 18 de junio la declaración como investigado José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', que estaba prevista para el día 2 pero que el abogado del expresidente del Gobierno había pedido posponer para poder estudiar toda la causa, según han indicado fuentes jurídicas. (Fuente: Senado/Europa Press)

La empresa What The Fav, públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports, aparece citada en varios apartados del sumario, aunque no por haber recibido directamente dinero de Plus Ultra, sino por su relación con Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la causa por ser la firma que asesoró a la aerolínea en su rescate, y de la que es dueño Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero.

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La sociedad constituye un “elemento finalista” de toda la trama

En concreto, Calama destaca que la consultora habría remitido 490.780 euros para el propio Zapatero y 239.755 euros a Whathefav entre junio de 2020 y diciembre de 2025. En las facturas intervenidas, estos pagos se justificaban bajo el concepto genérico de “servicios agencia”, sin detallar en ningún momento las prestaciones reales que se estaban realizando

Además, según la UDEF, las cuentas personales de ambas recibieron transferencias procedentes de cuentas vinculadas a la empresa por importes superiores a los 447.000 euros entre 2021 y 2025. Laura habría recibido 247.191,06 euros y Alba, 199.904,25 euros.

Sin embargo, uno de los informes de la policía determina que Sergio Sánchez Benítez, el titular del 25% de Análisis Relevante y colaborador de Zapatero, redactaba informes de asesoría para dicha empresa y, una vez escritos, se los enviaba a la sociedad de las hijas. El papel de Whathefav. consistía teóricamente en realizar ajustes y labores de maquetación sobre esos informes ya elaborados, para después distribuirlos a una lista de clientes que había sido validada previamente por su padre. “Esta secuencia evidencia que Whathefav SL interviene en la fase final de la cadena perativa, sin aportar un valor técnico propio, lo que resulta incoherente con una lógica empresarial ordinaria y apunta a una estructura artificiosa orientada a justificar pagos”, menciona el informe.

La investigación policial concluye que la sociedad de sus hijas se perfila como un “elemento finalista” y un “centro de redistribución” de los flujos económicos de toda la red. “La documentación intervenida, los correos electrónicos analizados y los flujos económicos detectados permiten afirmar que esta mercantil no desarrolla una actividad empresarial ordinaria, sino que actúa como vehículo instrumental para la generación de facturación ad hoc, la redistribución de fondos y la dotación de cobertura formal a operaciones económicas vinculadas al entramado”, afirma el auto con fecha a 18 de mayo de 2026.

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