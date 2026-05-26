Los “celos” de la duquesa de Alba, expuestos por su viudo, Alfonso Díez: “Si estaba en su mano, en las cenas me sentaba con la más fea”

Alfonso Díez junto a la duquesa de Alba en imagen de archivo (Europa Press)

Los homenajes públicos por su centenario a Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa de Alba, han dado paso a un episodio mucho más personal: un coloquio en Sevilla en el que su viudo, Alfonso Díez, ha relatado detalles inéditos de su convivencia con la aristócrata. Con un tono distendido y emotivo, Díez ha desvelado las anécdotas que marcaron su relación y que hasta ahora permanecían en la esfera estrictamente privada.

Durante el coloquio celebrado en el Teatro Cajasol, Alfonso Díez ha recordado que la duquesa tenía un carácter marcadamente “celoso”, hasta el punto de sentarle en los banquetes oficiales junto a “la más fea” para evitar sobresaltos amorosos. El acto, que ha servido para clausurar semanas de homenajes y espectáculos flamencos, ha reunido a familiares y amigos cercanos, entre ellos los hijos de la duquesa, Cayetano y Fernando Martínez de Irujo, y figuras conocidas como Curro Romero y Bárbara Mirjan.

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A lo largo de su intervención, Alfonso Díez ha compartido cómo fue su primer encuentro con Cayetana Fitz-James Stuart. Ha relatado entre bromas y risas que la impresión fue tan intensa que le pareció “ver visiones”: “Ella me miró como un águila mira a un conejo”, ha asegurado, generando la carcajada entre los asistentes. Además, Díez ha recordado con humor la estrategia de la duquesa respecto a los asientos de las cenas: “Si la cena era muy protocolar, si podía, me sentaba a la más fea que podía. Si estaba en su mano, la más fea”.

Alfonso Díez se sincera sobre su historia de amor con la duquesa de Alba ante un emocionado Cayetano (Europa Press)

Alfonso Díez, sobre su romance con la duquesa de Alba

Ha afirmado emocionado que su enamoramiento era tal que “no habría tenido ojos para nadie más”, según sus declaraciones recogidas por Europa Press. El viudo se ha referido también a situaciones cotidianas junto a la duquesa, subrayando su personalidad enérgica y su sentido del humor. Entre los episodios narrados, ha destacado la reacción de Cayetana cuando los médicos le aconsejaron evitar el alcohol.

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Al probar cerveza sin alcohol en el Palacio de las Dueñas, ella exclamó indignada: “¡Esta cerveza se la dan a mi marido! ¡A mí tráiganme la mía!”, una anécdota que ha ilustrado el carácter desafiante de la duquesa. Alfonso Díez ha rememorado igualmente el último gran viaje que realizaron, en 2013, a Tailandia, donde les esperaba un protocolo exigente con la reina Sirikit, aunque la cita se suspendió debido a la enfermedad del rey.

Alfonso Díez ha relatado que, pese al ambiente aristocrático y las múltiples dificultades públicas y privadas, su relación con la duquesa estuvo llena de momentos alegres y anécdotas. Ha recordado, por ejemplo, la intención fallida de sobrevolar en globo la región turca de Capadocia por miedo al vértigo, y los frecuentes episodios en los controles de los aeropuertos, donde la duquesa protestaba en voz alta exigiendo que no la tocasen. Ha señalado que Cayetana era “enormemente amena, divertida” y que su espíritu vital lograba transformar cualquier situación en una historia memorable.

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El próximo 4 de octubre, Cayetano Martínez de Irujo contraerá matrimonio con Bárbara Mirján en una ceremonia que se llevara a cabo en Sevilla.

La boda de la duquesa de Alba y Alfonso Díez

Según ha contado el propio Alfonso Díez, la duquesa fue quien impulsó la decisión de casarse, planteándole que “no sigo para estar como estamos”, lo que, en palabras de Díez, le provocó inquietud ante la presión mediática y las críticas: “Me estaban poniendo verde por todos lados”. Ha reconocido, además, que algunos hijos de la duquesa fueron “muy duros” con él al inicio, aunque finalmente la integración llegó a normalizarse: “Son hijos de Cayetana y eso está por encima de todo”, ha añadido en el coloquio de Sevilla.

De hecho, por entonces Alfonso Díez ya tenía la vida resuelta y ha querido desmentir que se casase por interés, pese a tener una diferencia de 25 años de edad: “Yo no tengo ninguna pretensión económica ni de ningún tipo, yo te quiero. Yo tenía todo pagadito, yo tenía mis ingresos, todo muy normal y estaba en otra guerra distinta”.

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