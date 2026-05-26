La receta clásica del bizcocho de aceite de oliva: un postre que nunca falla

Bizcocho casero (Adobe Stock)

No hay nada mejor que un desayuno o merienda clásica de bizcocho recién hecho y, si es una receta tradicional, mejor. Este bizcocho de aceite de oliva es un homenaje a las cocinas de las abuelas con un sabor algo más intenso, cuya miga destaca por ser compatacta y esponjosa a la vez.

Una receta fácil y llena de sabor que es un acierto seguro. Para aquellos que quieren darle un toque extra, pueden añadir una cobertura de chocolate o azúcar. También se pueden rellenar con la clásica nata montada o la actual crema de pistacho para intensificar aún más un clásico de la cocina española.

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Receta de bizcocho de aceite de oliva

El bizcocho de aceite de oliva es dulce, esponjoso y húmedo, que utiliza aceite de oliva en lugar de mantequilla o aceite de girasol, aportando un toque mediterráneo y una textura suave a la vez que intensa. La técnica principal consiste en batir los huevos con el azúcar, añadir el aceite y después integrar la harina y la levadura, sin dejar de mezclar suavemente para mantener el aire y conseguir una miga ligera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 10 minutos

Cocción: 50 minutos

Ingredientes

3 huevos grandes

200 g de azúcar

150 ml de aceite de oliva virgen extra suave

150 ml de leche entera

250 g de harina de trigo

1 sobre de levadura química (16 g)

Ralladura de 1 limón (opcional)

Una pizca de sal

Cómo hacer bizcocho de aceite de oliva, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC, calor arriba y abajo. Engrasa un molde de unos 22 cm con unas gotas de aceite y espolvorea harina. Bate los huevos con el azúcar hasta que doblen su volumen y queden blanquecinos. Añade la ralladura de limón y el aceite de oliva poco a poco, sin dejar de batir. Incorpora la leche y mezcla suavemente. Tamiza la harina con la levadura y la pizca de sal; incorpora en 2 tandas a la mezcla anterior, usando movimientos envolventes. Vierte la masa en el molde y alisa la superficie. Hornea durante 45-50 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo salga limpio. Deja enfriar en el molde 10 minutos; desmolda y enfría completamente sobre una rejilla. Consejo técnico: No abras el horno durante los primeros 30 minutos para evitar que baje el bizcocho. Otra clave: usa un aceite de oliva suave para que no predomine el sabor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8-10 porciones.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270 kcal

Proteínas: 5 g

Grasas: 11 g

Hidratos de carbono: 36 g

Azúcares: 17 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El bizcocho de aceite de oliva se conserva perfecto hasta 3 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético. En nevera, hasta 5 días. Se puede congelar (entero o en porciones) bien envuelto en film, hasta 2 meses.

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