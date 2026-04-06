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Cómo hacer una tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone: un postre frío que te atrapa desde el primer momento

Un dulce que crea un contraste entre las capas de galletas, la crema de chocolate y el mascarpone

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Tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone
Tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone (Freepik)

La tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone es un postre ideal para los recuerdos y es pura nostalgia en cada bocado. Las suaves capas de galleta, una crema intensa de chocolate y el broche del mascarpone crean un contraste que atrapa desde el primer momento.

Este postre fusiona la tradición de las tartas frías con el toque más moderno que aporta el mascarpone. Es perfecta para preparar con antelación y compartir en celebraciones.

Receta de tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone

La tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone es un pastel frío en capas. Se alternan galletas mojadas en leche/café con crema de chocolate, y se corona con una crema montada de mascarpone. Su técnica principal es el montaje en frío, sin horno.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 35 minutos.
  • Montaje: 10 minutos.
  • Tiempo total: 45 minutos + 4 horas de reposo en nevera.

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María
  • 500 ml de leche entera (o café suave)
  • 150 g de chocolate negro para postres
  • 80 g de azúcar
  • 50 g de mantequilla
  • 250 ml de nata para montar (mín. 35 % M.G.)
  • 250 g de queso mascarpone
  • 2 cucharadas de azúcar glas (para la crema)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Virutas de chocolate o cacao en polvo (para decorar)

Cómo hacer tarta de galletas y chocolate con copetes de crema de mascarpone, paso a paso

  • Funde el chocolate troceado con la mantequilla y la mitad del azúcar al baño María o en microondas. Remueve hasta obtener una crema lisa. Deja templar.
  • Monta la nata bien fría con el resto del azúcar. Reserva la mitad para la decoración.
  • Mezcla la nata reservada con el mascarpone y el azúcar glas. Añade la vainilla. Bate hasta lograr una crema firme y homogénea.
  • Moja las galletas de una en una en la leche (o café), sin empaparlas en exceso.
  • Monta la tarta: coloca una capa de galletas en la base del molde. Cubre con parte de la crema de chocolate. Repite capas alternando galletas y crema, terminando con chocolate.
  • Deja reposar en la nevera al menos 4 horas, mejor toda la noche.
  • Decora con copetes de crema de mascarpone usando manga pastelera y espolvorea virutas de chocolate o cacao antes de servir.

Consejo técnico: Usa galletas bien alineadas para que la tarta quede estable y fácil de cortar.

Otro consejo: Monta la nata cuando esté muy fría para lograr copetes firmes y vistosos.

Buñuelos de viento, la receta más esponjosa típica de Semana Santa y Todos los Santos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 350 kcal aprox.
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 35 g
  • Azúcares: 20 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera hasta 3 días, cubierta con film para evitar que se reseque. No es apta para congelar debido al mascarpone.

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