Luis de la Fuente, sobre la recuperación de Lamine Yamal y Merino: “Siendo optimistas estarán en el primer partido, pero se valorará si es interesante que jueguen”

El seleccionador español, Luis de la Fuente (EFE/ Chema Moya)

Tan solo un día después de dar a conocer la lista oficial de convocados para el Mundial 2026, Luis de la Fuente asiste a Los Desayunos, organizados por RTVE y la Agencia EFE. El seleccionador ha hecho un repaso de los temas más candentes en torno al Mundial, a los 26 jugadores y a las bajas. El seleccionador también ha hablado sobre el portero titular, así como la presencia de los lesionados Lamine Yamal o Mikel Merino en el primer encuentro del torneo.

Luis de la Fuente comenzó hablando de “la sensación de ilusión” que genera la selección española, para justo después entrar en materia. Al ser preguntado por las ausencias de Dani Carvajal o Álvaro Morata en la lista detalló: “La parte más fea es cuando tienes que prescindir de jugadores con los que tienes una relación que van más allá de lo deportivo. Con esta generación va más allá de lo deportivo. Uno lo pasa mal, no es agradable, pero hay un aspecto que es el profesional, igual que yo demandaba su presencia durante años, ahora tienen que entender que no lo haga”.

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Quienes sí estarán en el Mundial 2026, son Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Merino, a pesar de llegar en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones y sin minutos con sus respectivos equipos. “Hemos tenido contacto con todos los clubes. La situación de los lesionados es buena, en la altura que cada uno tiene en su proceso de recuperación. Todos van a llegar para, siendo optimistas, el primer partido. Luego, ya se valorará si es interesante que jueguen el primer partido o el segundo. Pero nuestra mirada va más allá del primer partido“.

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, en 'Los Desayunos' de la Agencia EFE y RTVE (EFE/J.J. Guillén)

El seleccionador no ha dudado, además, en dedicar una palabras a Lamine Yamal al ser preguntado por él. “Está ilusionadísimo. Con unas ganas tremendas. Es muy joven pero con una gran madurez. Y sabe que es su momento. Y en la vida hay que aprovechar los momentos. No sabes cómo vas a llegar al siguiente Mundial. Y este es el momento de Lamine Yamal. Él es muy bueno y será más en la medida en que sus compañeros le hagan rendir mejor. Tenemos, en mi opinión, a los mejores del mundo en muchas demarcaciones y eso le va a hacer rendir mejor“.

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También ha hablado de Mikel Merino que al igual que Lamine, se encuentra en proceso de recuperación: “Médicamente sabemos que está teniendo un desarrollo en su recuperación que es el esperado. Además, no va a tener la fatiga que tienen el resto de sus compañeros tras una temporada. Creo que va a estar en el mejor momento para rendir”. Además, como ha explicado el técnico es un jugador que aporta muchas cosas al equipo. “Mikel Merino presenta muchos valores que tiene esta selección y este equipo. Si tengo que recogerle en brazos a su casa para que venga, lo haré. Mikel Merino hay que esperarle siempre. Está recuperándose bien. Y hay otro aspecto importante, que es que no llegará tan fatigado como otros compañeros. Va a estar en el mejor momento para rendir con nosotros“.

Lamine Yamal y Mikel Merino (REUTERS/Stoyan Nenov)

El portero titular o la presencia de Eric García

Una de las grandes incógnitas de la lista de convocados era los porteros que recibirían la llamada de Luis de la Fuente. Ahora esa duda se ha despejado, será Unai Simón, David Raya y Joan Garcia. Sin embargo, ha surgido un nuevo interrogante, ¿quién será el portero titular en el Mundial?. En este sentido ha explicado: “Parece que a veces se toman las decisiones tirando ‘papelitos’. Todas las decisiones se toman tras analizar mucho y conocer la materia prima. En mi opinión, de los diez mejores del mundo seis son españoles; y hemos elegido a tres. Yo sé qué portero va a jugar el primer partido, pero de aquí a entonces puede pasar alguna circunstancia, que ojalá no pase, y tenga que cambiar de idea“.

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El nombre del titular no lo ha dado, pero sí habló sobre la presencia de Eric García en la cita mundialista. El defensa del azulgrana llevaba años sin estar en una convocatoria de la selección. Desde el Mundial de 2022 en Qatar. Ahora ha vuelto a recibir la llamada. “Ha estado conmigo en la sub-19, sub-21, Juegos Olímpicos... en la absoluta no habíamos tenido la oportunidad de estar juntos por diferentes motivos. Ha tenido lesiones en los momentos clave".

La ausencia de jugadores del Real Madrid

Ni Carvajal, Dean Huijsen, Gonzalo García o Fran García se encuentran en la lista de convocados para el Mundial 2026, a pesar de sí aparecer en la prelista de 55. Es más, no hay ningún jugador del Real Madrid entre los elegidos para representar a España. “Para mí, el equipo más grande que hay es la selección española. No miro la procedencia de los jugadores. Lo importante es que tenemos jugadores españoles orgullosos de representar a un país. Yo soy la única persona que tiene sólo una motivación deportiva en la toma de decisiones, que es buscar lo mejor para mi equipo. Esto es la selección de todo un país”.

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Así ha sido el anuncio de los convocados para la selección española de fútbol que jugarán el Mundial 2026.

La selección llega a la cita mundialista con “un equipo ilusionado, con un objetivo común”. En este sentido, añadió: “Habrá muchos inconvenientes, pero demostraremos que estamos preparados para ello. Tenemos que estar convencidos de que podemos ganar y tenemos que dar lo máximo, y a pesar de que lo des puede que no llegues. Un día malo te deja fuera”. En menos de un mes, la selección española debutará en la cita mundialista ante Cabo Verde. Hasta entonces habrá dos partidos amistosos de preparación. Los 26 ya están listos, el camino marcado. Solo queda que ruede el balón.