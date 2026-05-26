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El Ejército de Tierra prueba la integración del dron Seeker en sus sistemas de control y el mortero Dual-EIMOS

Su principal función es proporcionar imágenes y datos en tiempo real a los centros de mando y a las unidades desplegadas

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Imagen de la integración de Seeker UAS con el sistema Talos
Dron Seeker del Ejército de Tierra (Aurea)

El Ejército de Tierra ha avanzado en la modernización de sus capacidades operativas mediante pruebas para evaluar la integración del dron Seeker con el sistema de mando y control Talos y el mortero embarcado Dual-EIMOS. Los ensayos se desarrollaron en la Base “Príncipe” de Paracuellos del Jarama, en Madrid, con la participación de la Brigada Paracaidista (BRIPAC).

El objetivo central fue analizar cómo la incorporación de nuevas tecnologías, como los sistemas no tripulados y los sistemas avanzados de mando y control, puede optimizar la coordinación y eficacia en operaciones militares, permitiendo una respuesta más rápida y precisa en distintos escenarios tácticos. Para ello, se ha llevado a cabo esta colaboración con GMV y Aurea Avionics.

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El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Un dron ligero y eficaz para vigilancia táctica

El Seeker es un sistema aéreo no tripulado de categoría ligera. Con un peso de solo 3,6 kilogramos, el Seeker se despliega de forma rápida y sencilla, lo que permite a las unidades militares contar con una herramienta de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) muy flexible. Su autonomía de vuelo alcanza los 120 minutos y su alcance operativo puede llegar hasta los 15 kilómetros, lo que proporciona una cobertura suficiente para la mayoría de operaciones tácticas en entornos complejos.

La principal función del Seeker es proporcionar imágenes y datos en tiempo real a los centros de mando y a las unidades desplegadas. Durante las pruebas realizadas con la unidad, el dron demostró su capacidad para vigilar zonas de interés, localizar objetivos y enviar información crítica a los sistemas de mando, facilitando la toma de decisiones en misiones de apoyo de fuego y aumentando la capacidad de reacción ante cambios en el entorno operativo.

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El Seeker permite detectar movimientos de fuerzas enemigas, identificar posiciones y aportar datos precisos para orientar el fuego de artillería. De esta forma, si se consolida su integración con otros sistemas militares se puede convertir en una herramienta esencial para mantener la superioridad táctica en el campo de batalla.

El avión A330 del Ejército del Aire ha despegado este miércoles rumbo a la Base Aérea de Torrejón con 171 españoles a bordo y procedentes de Oriente Medio. (Fuente: Ministerio de Defensa)

Integración tecnológica avanzada en el Ejército

Uno de los aspectos clave de las pruebas fue la integración del Seeker con el sistema de mando y control Talos, desarrollado por GMV. Talos centraliza la gestión de la artillería, permitiendo coordinar diferentes sensores y plataformas de armas. La interoperabilidad entre el dron y Talos permite que la información captada por el Seeker se transmita de forma instantánea y segura, facilitando la coordinación de las operaciones y mejorando el conocimiento situacional de los mandos.

El mortero Dual-EIMOS, fabricado por Rheinmetall, es un sistema de 81 mm montado sobre vehículo que puede recibir indicaciones precisas del dron para orientar y ajustar sus disparos. Gracias a la integración con Talos, los operadores pueden coordinar la vigilancia aérea con los fuegos de apoyo, lo que incrementa la precisión y eficacia de las misiones. Durante los ensayos, se evaluó la transmisión de datos entre plataformas, la coordinación en tiempo real y la capacidad de respuesta ante amenazas detectadas por el dron. El avance en la integración de estas tecnologías representa un paso importante en el proceso de digitalización y modernización del Ejército de Tierra.

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