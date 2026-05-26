Para qué sirve echar azúcar al agua para cocer los espárragos: el truco de las abuelas para suavizar su amargor natural

Recetas para aprovechar los espárragos blancos de temporada (Adobe Stock)

Pocos sabores evocan tanto la primavera en España como el de unos buenos espárragos blancos. Su textura tierna y ese punto dulce-salino resultan irresistibles, especialmente si se sirven templados y bien aderezados con una pizca de aceite de oliva o una salsa de elaboración casera. Aunque lo más habitual es consumirlos en conserva, opción disponible en cualquier época del año, es ahora, en las fechas primaverales, cuando aparecen en su versión fresca en los mercados. Una oportunidad breve que conviene aprovechar.

Para disfrutar al máximo del sabor y textura de esta hortaliza, hay que aprender a cocerla correctamente. Este aparentemente sencillo proceso esconde algunos trucos y detalles fundamentales, capaces de cambiar por completo el destino de nuestros espárragos. El primer gran consejo tiene que ver con el agua de cocción; aunque normalmente estamos acostumbrados a añadir un puñadito de sal a cualquier agua hirviendo, en esta ocasión es recomendable echar también un poquito de azúcar.

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Este truco clásico de las abuelas es vital para conseguir suavizar el amargor que tienen los espárragos de forma natural, consiguiendo así un sabor perfecto. La proporción ideal es media cucharadita de sal y una punta de cuchara de azúcar por cada litro de agua.

Cómo pelar los espárragos frescos

Antes incluso de encender los fuegos, hay otro detalle que tenemos que tener en cuenta. Los espárragos frescos cuentan con partes leñosas que resultan desagradables a la hora de comerlos, por lo que es imprescindible deshacernos de esos pedazos y además pelarlos muy bien para desechar esas fibras que hacen su consumo desagradable.

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Así, cuando vayamos a cocerlos, primero hay que cortar la parte dura del tallo. Para ello, doblamos con cuidado cada espárrago hasta que se parta de forma natural, quitando así justo la parte leñosa. Luego los pelaremos desde la base de la yema hacia abajo, con cuidado de no dejar fibras.

Después, en una olla alta y estrecha, echaremos el agua junto con la sal y el azúcar. Cuando empiece a hervir, meteremos los espárragos de pie, atados en manojo y con las yemas siempre hacia arriba, con cuidado de que queden fuera del agua, pues son mucho más delicadas que el cuerpo y se cocerán lo suficiente con el propio vapor.

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Una vez listos nuestros espárragos cocidos, podemos servirlos tal cual, pasarlos por la plancha para darles un toque tostado o utilizarlos para preparaciones como una deliciosa crema fría de espárragos. Opciones ideales para disfrutar de la breve y maravillosa temporada de espárragos blancos frescos.

Cómo cocer espárragos blancos

Los espárragos blancos cocidos son un plato sencillo que consiste en cocer los tallos frescos en abundante agua con sal y una pequeña cantidad de azúcar. El objetivo es lograr una textura tierna y mantener el color blanco, evitando que se oxiden.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

1 manojo de espárragos blancos frescos (aprox. 500 g)

2 litros de agua

1 cucharada rasa de sal

1 cucharadita de azúcar

Cómo hacer espárragos blancos cocidos, paso a paso

Pelar los espárragos cuidadosamente desde la yema hacia la base, eliminando la piel dura exterior. Cortar ligeramente la base de los tallos para eliminar la parte leñosa. Llenar una olla amplia con 2 litros de agua. Añadir la sal y el azúcar al agua. Llevar el agua a ebullición. Atar los espárragos en un manojo con hilo de cocina, si son muy finos, para que no se rompan. Introducir los espárragos en el agua hirviendo, dejando las yemas hacia arriba (pueden sobresalir un poco del agua). Cocer a fuego medio durante 25-30 minutos, comprobando con un cuchillo que estén tiernos. Sacar los espárragos con cuidado y escurrir bien. Enfriar unos minutos para que mantengan su textura. Servir templados o fríos, según gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 2-3 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 55 kcal

Proteínas: 4 g

Hidratos de carbono: 9 g

Grasas: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez cocidos, se pueden conservar en la nevera, bien tapados y cubiertos con parte del agua de cocción, hasta 2 días. No se recomienda congelar.