El idilio entre el FC Barcelona y Julián Álvarez, que trae de cabeza al Atlético de Madrid

El jugador del Atlético Madrid Julián Álvarez (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Seguramente tenga la decisión tomada”. Esas fueron las palabras del Cholo Simeone al ser preguntado por la posible salida de Julián Álvarez. El argentino parece tener claro que sus días en el club rojiblanco han llegado a su fin. Ni su contrato hasta 2030 ni los 500 millones de cláusula parecen poder detenerle. El jugador, además, se deja querer por el FC Barcelona, donde gusta y mucho. Un idilio que está empezando a molestar al Atlético de Madrid, que no quiere ni puede perder a su estrella.

La salida de Griezmann del club rojiblanco ha sido un duro golpe para el equipo y para los aficionados colchoneros, que perdieron a su estrella, a su Principito. El francés decidió que había llegado el momento de poner rumbo a Orlando para cumplir su sueño americano. Un hueco que solo un jugador podía llenar: Julián Álvarez. Sin embargo, el argentino no parece estar por la labor de continuar en el Atlético de Madrid. Desde hace tiempo el FC Barcelona resuena de fondo como posible próximo club y ahora esa idea está ganando fuerza. Pero esta temporada ha ganado aún más fuerza.

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En los rincones del Metropolitano se preguntan si se trata solo de un rumor o si de verdad está fundado. De cualquier manera, la inquietud es palpable. Mira al futuro y sabe lo que quiere: un proyecto más ambicioso y parece encontrarlo en el club azulgrana. La araña tiene hambre de títulos y cree que puede conseguirlos junto a Lamine Yamal, Pedri y Raphina. Quiere ponerse a las órdenes de Hansi Flick y luchar por la gloria, luchar por levantar todo lo que no ha podido conseguir vestido de rojiblanco.

Lamine Yamal y Julián Álvarez (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Además, Robert Lewandowski ha anunciado su salida del FC Barcelona al final de esta temporada. Un escenario perfecto para que el delantero argentino se sume a las filas azulgranas. El hueco lo tiene. Las ganas también y parece que las negociaciones ya han comenzado. O eso es lo que parece dado la publicación que ha compartido en redes sociales el agente del futbolista argentino. Fernando Hidalgo publicó una fotografía desde el coche donde se ven los carteles de la carrera en dirección a Barcelona. Debajo, el agente ponía “tierra de Sergio presidente”. ¿Casualidad? Podría ser, aunque no parece.

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El Cholo Simeone y Julián Álvarez

La versión que circula entre su entorno es que habría una supuesta mala relación o diferencias con el estilo de Simeone. Sin embargo, fue el técnico quien más insistió en incorporarlo al Atlético hace dos temporadas y, bajo su dirección, el delantero vivió la mejor etapa de su carrera, llegando a los 20 goles. Además, el entrenador mantuvo su respaldo tanto en público como en privado durante los casi cuatro meses en los que el jugador no logró marcar.

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Independientemente del técnico argentino, el deseo de Julián es marcharse. Mientras el Atlético ha fijado una postura inamovible respecto al futuro de Julián Álvarez y solo atenderá con una elevada oferta sobre la mesa. Facilitar la marcha de Julián Álvarez no entra en los planes del Atlético, especialmente si el Barcelona aparece como posible destino. Sin embargo, los problemas económicos que arrastra el FC Barcelona desde hace tiempo no invitan a pensar que pueda hacer frente a las exigencias rojiblancas. De momento, no se ha dado a conocer una oferta firme. Tampoco el jugador ha dado pistas sobre su futuro. Ahora es el Mundial 2026, lo que ocupa la mente de todos los futbolistas. Aunque puede que mientras el jugador esté en Estados Unidos, se esté gestando su posible fichaje.

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