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Tarta de limón sin gluten: una explosión cítrica apta para celíacos

Un postre ligero que destaca por su dulzor contrastado con la acidez del ingrediente principal

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Tarta de limón sin gluten / Freepick
Tarta de limón sin gluten / Freepick

La tarta de limón sin gluten es una explosión cítrica que conquista paladares por su frescura y textura suave. Perfecta para quienes buscan un postre ligero, refrescante y apto para celíacos, destaca por el contraste entre el dulzor de su base y la acidez vibrante del limón.

Este postre, aunque no tiene una tradición centenaria en España, se ha consolidado como opción moderna en celebraciones y meriendas familiares. Se acompaña a la perfección con infusiones, té negro o un vino dulce frío. Su popularidad crece en la repostería casera y en obradores especializados.

Receta de tarta de limón sin gluten

La tarta de limón sin gluten consiste en una base crujiente hecha con galletas sin gluten, cubierta por una crema de limón y huevos, y terminada con un merengue ligero o nata. La técnica principal es el horneado suave para lograr una textura cremosa y firme, sin perder la esencia cítrica del limón.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 h 30 min
  • Preparación: 30 min
  • Cocción: 1 h

Ingredientes

  • 200 g de galletas sin gluten (tipo María o Digestive)
  • 80 g de mantequilla (sin sal)
  • 4 huevos
  • 400 ml de leche condensada
  • 3 limones grandes (zumo y ralladura)
  • 100 g de azúcar
  • 1 cucharada de maicena (harina fina de maíz, sin gluten)
  • 1 pizca de sal
  • Nata montada o merengue (opcional, para decorar)

Cómo hacer tarta de limón sin gluten, paso a paso

  • Tritura las galletas sin gluten hasta obtener textura de arena fina.
  • Mezcla con la mantequilla derretida y cubre la base de un molde desmontable, presionando bien.
  • Refrigera la base durante 15 minutos para que compacte mejor.
  • Precalienta el horno a 180 ºC.
  • Bate los huevos en un bol grande. Añade la leche condensada, el zumo y la ralladura de los limones, el azúcar, la maicena y la pizca de sal.
  • Mezcla hasta conseguir una crema homogénea, sin grumos.
  • Vierte la crema sobre la base de galleta.
  • Hornea a 160 ºC durante 45-50 minutos, hasta que la crema cuaje pero siga temblorosa en el centro.
  • Deja enfriar a temperatura ambiente y luego lleva a la nevera al menos 3 horas antes de desmoldar.
  • Decora con nata montada o merengue justo antes de servir. Evita batir en exceso el merengue para que no se separe.
Cómo hacer bizcocho de manzana y yogur, un postre indispensable en tu repertorio de cocina.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 320 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 14 g
  • Hidratos de carbono: 42 g
  • Azúcares: 30 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera hasta 3 días, bien tapada. No es recomendable congelarla, ya que la textura de la crema puede alterarse.

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