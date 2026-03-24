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Jorge Azcón afirma que Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que María Jesús Montero y la socialista le replica llamándole “Jorge Torrente”

El presidente aragonés en funciones hace la comparación al ser preguntado por el posible resultado del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo

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Jorge Azcón y Pilar Alegría
Jorge Azcón y Pilar Alegría en el debate de RTVE con motivo de las elecciones de Aragón (RTVE)

El presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón (PP), ha asegurado este martes que la dirigente socialista Pilar Alegría es “físicamente más atractiva” que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, durante un acto público celebrado en Zaragoza, en unas declaraciones que han generado polémica y una rápida respuesta política.

Azcón ha realizado estas afirmaciones en el marco de un coloquio organizado por el diario El Confidencial con motivo de su 25 aniversario, al ser preguntado por las perspectivas electorales del PSOE en las elecciones andaluzas previstas para el próximo 17 de mayo. En concreto, se le planteó si a Montero “se le está poniendo cara de Alegría”, en alusión a un posible mal resultado en esos comicios.

El dirigente popular no ha evitado la cuestión y ha respondido introduciendo una comparación física entre ambas dirigentes socialistas. “Yo creo que Pilar Alegría, cuidado con las cosas que se dicen ahora, es físicamente más atractiva que María Jesús Montero. A María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría”, ha afirmado, provocando risas de circunstancia entre los asistentes al acto.

Réplica de Alegría en redes

La reacción de Pilar Alegría no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, la líder socialista aragonesa ha respondido con ironía al presidente en funciones: “Jorge Torrente... El que quiere ser presidente”, ha escrito, en referencia al conocido personaje cinematográfico que vuelve a estar de actualidad tras el estreno de su sexta entrega.

El cruce de declaraciones se produce en un contexto de la incertidumbre en Aragón tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. Azcón fue el candidato más votado, pero perdió dos escaños respecto a la anterior legislatura —de 28 a 26—, lo que le obliga a buscar el apoyo de Vox para ser investido presidente antes del próximo 3 de mayo, fecha límite fijada por el estatuto autonómico.

La candidata del PSOE ha culpado a Feijóo del adelanto electoral, que ha terminado con Vox duplicando su número de escaños.

Por su parte, Pilar Alegría obtuvo 18 escaños, cinco menos que en los anteriores comicios, igualando el peor resultado histórico del PSOE en la comunidad. Tras conocer los resultados, la dirigente socialista asumió el resultado, descartó dimitir y anunció que lideraría la oposición con un perfil “vigilante, serio y responsable”.

Vox, en el centro de las negociaciones

Durante el mismo acto, Azcón ha abordado también el papel de Vox en la formación de gobierno en Aragón. El presidente en funciones ha afirmado que la formación liderada por Santiago Abascal ha demostrado ser eficaz “capitalizando el enfado de la gente”, aunque ha considerado que todavía debe demostrar si es capaz de traducir ese descontento en gestión útil.

Azcón ha insistido en que “no hay alternativa” a un acuerdo con Vox para formar gobierno, dado el resultado de las urnas, y ha calificado de “deseable” que ese entendimiento se produzca también en otras comunidades donde el PP necesita apoyos.

En este sentido, ha planteado abiertamente qué grado de responsabilidad está dispuesto a asumir Vox en un eventual Ejecutivo autonómico. Ha mencionado, entre otras, consejerías como Cultura, Turismo y Deporte o Sanidad, subrayando que algunas áreas presentan mayores dificultades de gestión.

El presidente de Aragón en
El presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón (Europa Press)

“Solamente se es útil cuando se gobierna, y cuando se gobierna tomando decisiones”, ha señalado Azcón, quien ha apuntado a la necesidad de definir con claridad el papel que la formación de Abascal quiere desempeñar en las instituciones.

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