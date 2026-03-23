Juanma Moreno fija el 17 de mayo como fecha de las elecciones autonómicas de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (Francisco J. Olmo / Europa Press)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo, tras reunir de manera extraordinaria a su Consejo de Gobierno. La decisión, comunicada en una comparecencia celebrada a las 20.30 horas, supone un adelanto técnico respecto al calendario inicialmente previsto, que situaba los comicios en junio, y activa desde este momento la cuenta atrás electoral en la comunidad.

Moreno ha defendido que la fecha elegida es “idónea para facilitar la máxima participación posible” y ha subrayado la conveniencia de que Andalucía llegue al verano “con un horizonte político despejado”. “He transmitido mi decisión de disolver el Parlamento de Andalucía y convocar elecciones autonómicas para el próximo 17 de mayo. Ese día los andaluces estamos llamados a decidir nuestro futuro cuatro años después de las últimas elecciones”, ha señalado el presidente.

La convocatoria se formalizará con la firma del decreto de disolución del Parlamento este martes 24 de marzo, iniciándose así los plazos electorales que culminarán 54 días después con la cita en las urnas. Están llamados a votar cerca de 6,5 millones de andaluces.

Un adelanto técnico tras agotar la legislatura

El adelanto electoral anunciado por Moreno tiene un carácter fundamentalmente técnico, ya que la anterior convocatoria tuvo lugar el 19 de junio de 2022 y el mandato estaba prácticamente agotado. El propio presidente ha insistido en que su intención ha sido siempre completar la legislatura, algo que no ocurría en Andalucía desde hace 14 años.

“Votar cada cuatro años con la legislatura completada y los presupuestos presentados es la normalidad democrática”, ha afirmado, reivindicando la estabilidad institucional alcanzada durante su mandato. En este sentido, ha puesto en valor que Andalucía haya consolidado una etapa política caracterizada por el diálogo y los acuerdos, incluso con iniciativas impulsadas por la oposición.

Moreno ha defendido que esa estabilidad se ha convertido en una de las señas de identidad de la comunidad, en el marco de lo que ha denominado la “vía andaluza”, basada en la moderación. “La moderación es uno de los rasgos de la vía andaluza. Andalucía ha reforzado su confianza en sí misma y ha pedido la igualdad con todos los territorios de España”, ha asegurado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (María José López / Europa Press)

El presidente ha justificado también el momento elegido por la necesidad de anticipación ante un contexto económico e internacional incierto. “Los tiempos que están por venir exigen anticipación y capacidad de respuesta”, ha señalado, al tiempo que ha defendido la necesidad de contar con gobiernos “estables y audaces” que aporten seguridad.

Calendario y contexto político

La elección del 17 de mayo responde igualmente a criterios de oportunidad en el calendario. El Gobierno andaluz evita así la coincidencia con eventos relevantes previstos para las semanas posteriores, como la romería del Rocío, la visita del papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio o el inicio del Mundial de fútbol el 11 de ese mes.

Inicialmente, el Ejecutivo autonómico barajaba fechas como el 31 de mayo o el 14 de junio, pero finalmente ha optado por acelerar el calendario electoral. La decisión se produce además en un contexto político que el Partido Popular considera favorable, con el objetivo de consolidar su posición y convertir la campaña en un examen de su gestión durante los últimos cuatro años.

Moreno ha destacado los datos económicos de Andalucía, situándola como uno de los motores de España, y ha defendido que la comunidad ha avanzado en solidez durante este periodo. “Han sido cuatro años intensos en los que nuestra tierra ha avanzado, ha ganado en solidez y ha demostrado que puede mejorar cuando hay un gobierno centrado en el interés general”, ha afirmado.

El presidente llega a esta convocatoria desde una posición de ventaja en la mayoría de encuestas, que sitúan al PP andaluz en condiciones de revalidar la mayoría absoluta alcanzada en 2022, fijada en 55 escaños en el Parlamento. No obstante, el escenario político presenta elementos de incertidumbre, especialmente por el crecimiento de Vox y la fragmentación del espacio a la izquierda del PSOE.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reivindicado este lunes la "moderación, seriedad y cercanía" como valores políticos con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas.

Los socialistas afrontan la cita como una prueba de gran trascendencia tras los últimos resultados electorales en otras comunidades, mientras que las formaciones situadas a su izquierda mantienen abiertas las incógnitas sobre su posible articulación conjunta.

En paralelo, el Ejecutivo andaluz aspira a que la comunidad afronte los próximos meses, especialmente el periodo estival, con plena capacidad institucional y política. Moreno ha reiterado su deseo de que Andalucía funcione “a pleno rendimiento” en un contexto que exige tomar decisiones con rapidez y eficacia, reforzando así la idea de anticipación que ha marcado su decisión de convocar los comicios en mayo.