Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

El logotipo de DIA en uno de sus supermercados, en Ronda, España. 23 de abril de 2024. (REUTERS/Jon Nazca - Montaje Infobae)

Con el aceite pasa como con la vivienda, que va pasando de bien de primera necesidad a lujo. La cadena de supermercados Dia registró este miércoles subidas de precio en varias referencias de este producto de entre el 33% y el 49,55% en apenas 24 horas, según datos de Facua. La mayor subida es la del aceite de girasol especial para freír Koipe de un litro, que pasó de 2,20 euros a 3,29 euros en un solo día, lo que supone el mayor encarecimiento registrado en la jornada.

La botella de aceite de oliva virgen extra Carbonell de un litro subió en la cadena de supermercados que controla el ruso Mijaíl Fridman: de 6,00 euros a 8,45 euros, un 40,83% más. El aceite de oliva suave La Española de un litro escaló de 4,64 euros a 6,19 euros, con una subida del 33,41%.

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Los productos que más han subido de precio este miércoles. (Facua)

La tendencia se extiende también a Alcampo. En un horizonte de siete días, el aceite de oliva virgen extra Coosur en formato de 250 mililitros fue la referencia con mayor encarecimiento: pasó de 2,00 euros a 3,49 euros, una subida del 74,50%. Le sigue el aceite de oliva virgen extra Oleoestepa en botella de 750 mililitros, que en la misma cadena subió de 10,95 euros a 14,24 euros, un 30,05% más. El aceite Coosur Gran Selección de 750 mililitros se encareció un 22,10%, de 5,25 a 6,41 euros.

Mayores subidas de precio en los últimos siete días. (Facua)

El aceite de oliva de Coosur sube el 43% en un mes

El análisis del último mes amplía el panorama. El aceite de oliva virgen extra hojiblanca de Coosur en un litro pasó en Dia de 6,01 euros a 8,59 euros en 30 días, una subida del 42,93%. En Alcampo, la botella de un litro de Maestros de Hojiblanca subió de 5,89 euros a 8,24 euros (+39,90%), mientras que la garrafa de cinco litros de La Masía pasó de 21,90 euros a 28,99 euros, un 32,37% más cara. La botella de aceite de oliva suave de La Española en Alcampo acumula una subida del 31,89% en el mismo período, al pasar de 4,39 euros a 5,79 euros.

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Mayores subidas de precio en los últimos 30 días. (Facua)

El precio al que los productores venden el aceite también sube. Según los últimos datos del sistema Poolred recogidos por ASAJA-Jaén, en la semana del 4 al 10 de mayo el aceite de oliva virgen extra salió de las almazaras a 4,18 euros por kilo, el virgen a 3,71 euros y el lampante a 3,23 euros. En total se vendieron 4.951 toneladas.

El encarecimiento del aceite llega en un momento de presión inflacionista creciente. Funcas elevó el 6 de mayo su previsión de inflación media para España en 2026 hasta el 3,3%, ocho décimas por encima de su estimación anterior. El centro de análisis advirtió además que los alimentos frescos podrían alcanzar subidas de precios del 7% hacia finales de año, como consecuencia del fuerte encarecimiento de los fertilizantes agrícolas en los mercados internacionales, un sobrecoste que tarda aproximadamente seis meses en trasladarse al precio final que abona el consumidor.

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