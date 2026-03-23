María Jesús Montero asegura que dejará el Gobierno “en los próximos días” para centrarse en su candidatura en las elecciones de Andalucía

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, durante el mitin celebrado en Almería (Europa Press)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que abandonará el Ejecutivo central “en los próximos días” para centrarse en su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 17 de mayo. Así lo ha anunciado en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena SER, donde ha señalado que su salida es inminente, aunque todavía pendiente de los tiempos que marque el presidente del Gobierno.

Montero ha respondido de forma clara a la pregunta sobre cuándo formalizará su dimisión: “En los próximos días. Hay margen y tenemos sobre todo que procurar una gran movilización que va a ser abrumadora”, ha afirmado, subrayando su convencimiento de que el electorado andaluz respaldará un cambio político. La dirigente socialista ha enmarcado esta decisión en el inicio de una nueva etapa centrada exclusivamente en la campaña electoral, con el objetivo de recuperar la Junta para el PSOE.

La todavía vicepresidenta ha evitado concretar si el siguiente Consejo de Ministros será el último al que asista, dejando la decisión en manos del jefe del Ejecutivo: “Siempre depende en última instancia del presidente, pero estará por ahí”, ha señalado en tono distendido durante la entrevista.

Enfocada en el 17 de mayo

La convocatoria electoral realizada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha acelerado los movimientos en el seno del PSOE andaluz. Montero, actual secretaria general del partido en la comunidad, ha vinculado el adelanto de la cita con las urnas a un contexto político que, a su juicio, resulta desfavorable para el Gobierno autonómico.

A través de sus redes sociales, la candidata socialista sostiene que la decisión responde a dos factores principales: “porque la crisis de la sanidad pública se lo lleva por delante y porque teme el repunte del PSOE”. En esta línea, ha defendido que la fecha elegida es una oportunidad para el cambio político: “Cuanto antes, mejor. Andalucía necesita un Gobierno que resuelva los problemas”.

La cita electoral del 17 de mayo llega por el cierre natural de la legislatura y tras meses de especulación sobre el calendario. Finalmente, Moreno ha optado por adelantar ligeramente los comicios respecto a junio, situándolos entre la Feria de Abril y la romería del Rocío, dos hitos clave en el calendario andaluz.

Prioridades de gobierno

En su intervención, Montero ha avanzado algunas de las medidas que impulsaría en caso de alcanzar la Presidencia de la Junta, situando la sanidad pública como eje central de su programa. “La primera medida que tomaría es un plan urgente en la sanidad pública. Tenemos que recuperar el orgullo de sanidad que siempre tuvo Andalucía”, ha afirmado, vinculando directamente este ámbito con el resultado electoral: “Nos jugamos la salud en estas elecciones autonómicas”.

Junto a la sanidad, la candidata socialista ha señalado la vivienda como uno de los grandes retos de la comunidad, especialmente para los jóvenes. Ha criticado la gestión del actual Ejecutivo autonómico en esta materia, asegurando que “no ha hecho nada en estos años”, y ha apostado por políticas que faciliten el acceso a un alquiler asequible.

Asimismo, ha anunciado su intención de revisar y derogar determinadas normas aprobadas durante el mandato de Moreno, como la ley de universidades, que, en su opinión, ha supuesto una “privatización encubierta” y una merma en la calidad de la enseñanza pública.

Escenario electoral abierto

Las elecciones andaluzas se presentan como un test directo a la gestión de Juanma Moreno, que ha gobernado con mayoría absoluta durante los últimos cuatro años. Aunque las encuestas siguen situando al Partido Popular como la fuerza más votada, el escenario político permanece abierto, especialmente ante la evolución del bloque de izquierdas y el papel de otras formaciones como Vox.

Desde el PSOE, la candidatura de Montero aspira a revertir los resultados obtenidos en anteriores comicios, en los que los socialistas tocaron suelo electoral en Andalucía. La dirigente cuenta, además, con el respaldo de figuras históricas del partido como el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que ya ha mostrado su disposición a implicarse activamente en la campaña.

En el resto del espectro político, las distintas formaciones han reaccionado con rapidez a la convocatoria electoral, coincidiendo en señalar que llevan meses preparadas ante este escenario. La fragmentación en el espacio de la izquierda alternativa y la estrategia de Vox serán elementos determinantes en una campaña que se prevé intensa y marcada por el debate sobre los servicios públicos, especialmente la sanidad, convertida en uno de los principales ejes de confrontación política.