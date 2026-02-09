Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Jorge Azcón celebra la victoria del PP en las elecciones en Aragón. (EFE/Javier Cebollada)

El PP ha ganado las elecciones en Aragón celebradas este domingo con 26 escaños, dos menos que en 2023. Y, como entonces, necesita a Vox para gobernar. Pero Vox ha crecido tanto que ha doblado: de siete escaños a 14, ampliando su margen para exigir en la negociación. El 8-F ha costado 10 millones de euros a las arcas y Aragón vuelve al punto de partida, a grandes rasgos.

La jornada sí ha servido para constatar la debilidad del PSOE, que 50 días después de Extremadura ha rebajado su umbral en otra comunidad, pero esta vez con una candidata aterrizada desde el Gobierno, Pilar Alegría, lo que apunta más directamente a Pedro Sánchez. Alegría se ha quedado en 18 diputados, cinco menos de los que obtuvo Javier Lambán en 2023.

A la izquierda de Alegría, las cosas solo han ido bien para la Chunta, que ha pasado de tres a seis escaños, mientras que Podemos desaparece de las Cortes, a las que entró en 2015. La participación ha sido un punto más alta que en 2023, una mayor movilización que ha favorecido a la derecha. Ya solo el PP ha tenido los escaños de toda la izquierda.

Alejandro Nolasco, candidato de Vox en Aragón, celebra el éxito en las elecciones. (Europa Press)

Si Vox quiere

Jorge Azcón será presidente si Santiago Abascal quiere. En el mejor de sus pronósticos, el PP alcanzaba o superaba los 30 escaños, acariciando una mayoría absoluta (34) que en ese caso podía no depender de Vox, sino de Aragón Existe y el PAR. Para ello ha peleado cada voto hasta el último mitin, tratando de atraer a socialistas descontentos pero también a la extrema derecha. Tampoco habría bastado: Aragón Existe se ha quedado en dos escaños y el PAR no ha logrado representación.

Denunció Alegría que el adelanto electoral no respondía a los intereses de Aragón, sino de Alberto Núñez Feijóo en su afán de procurar una nueva derrota al PSOE. En caso de ser así, puede considerarse un éxito. La dirigente se ha volcado en la precampaña y la campaña, pero sus opciones fueron desinflándose a medida que transcurría, con Paco Salazar como puntilla.

En su primera comparecencia tras conocer el escrutinio, Alegría ha insistido: “Estas elecciones no estaban en la agenda, fueron convocadas atendiendo al mandato de Feijóo y el resultado es que hoy el PP es más rehén de la ultraderecha”. La socialista, que ha evitado la autocrítica, poniendo el foco en el PP, se ha comprometido a ejercer una oposición “vigilante y responsable”.

La candidata del PSOE ha culpado a Feijóo del adelanto electoral, que ha terminado con Vox duplicando su número de escaños.

Hay que mirar a Extremadura

El adelanto sí ha favorecido a Alejandro Nolasco, el candidato de Vox. La convocatoria ha caído en el mejor momento del partido en intención de voto. Abascal se ha volcado, consciente también de que este ciclo electoral termina en generales. Su influencia ya manda en la Comunidad Valenciana y pronto lo hará en Extremadura, que ha esperado a Aragón para concretar un gobierno.

Abascal lleva días anunciando algunas de las principales condiciones que pondrá a Azcón. Principalmente, en relación con la política migratoria y climática. El aludido, en una situación comprometida pese a la victoria, se ha centrado en defender que “el único partido que puede decir que ha ganado es el PP” y que como presidente hará que “Aragón sea imparable”.

Abascal ha concretado que todas las preguntas sobre Aragón se responden en Extremadura, que el plan es el mismo. Azcón, que ha evitado el asunto, no ha querido despedirse sin aludir a Sánchez. “Tic tac”, ha dicho, augurando que “su tiempo se está acabando”. Miguel Tellado, secretario general del PP, desde Madrid, ha subrayado: “España está harta de Pedro Sánchez”.

La movilización este 8-F ha aumentado en un punto respecto a las elecciones en Aragón en 2023.

Los plazos

Aragón sigue sin conocer lo que es una mayoría absoluta. Ahora, manda el calendario. Será el 3 de marzo cuando se constituyan las Cortes con su nueva composición. A partir de ese momento, comienza una cuenta atrás de dos meses para que Azcón logre los 34 votos necesarios para su investidura. En los planes de Núñez Feijóo no hay otro escenario que la formación de un gobierno en Aragón, por causa de estabilidad y por lo que pudiera pasar sacando de nuevo las urnas.