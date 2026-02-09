España

Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón para quedarse como estaba o peor: el PP hace fuerte a Vox y Pilar Alegría estrella al PSOE

Vox dobla el número de escaños respecto a 2023, pasando de siete a 14, y es el gran beneficiado por el adelanto electoral

Guardar
Jorge Azcón celebra la victoria
Jorge Azcón celebra la victoria del PP en las elecciones en Aragón. (EFE/Javier Cebollada)

El PP ha ganado las elecciones en Aragón celebradas este domingo con 26 escaños, dos menos que en 2023. Y, como entonces, necesita a Vox para gobernar. Pero Vox ha crecido tanto que ha doblado: de siete escaños a 14, ampliando su margen para exigir en la negociación. El 8-F ha costado 10 millones de euros a las arcas y Aragón vuelve al punto de partida, a grandes rasgos.

La jornada sí ha servido para constatar la debilidad del PSOE, que 50 días después de Extremadura ha rebajado su umbral en otra comunidad, pero esta vez con una candidata aterrizada desde el Gobierno, Pilar Alegría, lo que apunta más directamente a Pedro Sánchez. Alegría se ha quedado en 18 diputados, cinco menos de los que obtuvo Javier Lambán en 2023.

A la izquierda de Alegría, las cosas solo han ido bien para la Chunta, que ha pasado de tres a seis escaños, mientras que Podemos desaparece de las Cortes, a las que entró en 2015. La participación ha sido un punto más alta que en 2023, una mayor movilización que ha favorecido a la derecha. Ya solo el PP ha tenido los escaños de toda la izquierda.

Alejandro Nolasco, candidato de Vox
Alejandro Nolasco, candidato de Vox en Aragón, celebra el éxito en las elecciones. (Europa Press)

Si Vox quiere

Jorge Azcón será presidente si Santiago Abascal quiere. En el mejor de sus pronósticos, el PP alcanzaba o superaba los 30 escaños, acariciando una mayoría absoluta (34) que en ese caso podía no depender de Vox, sino de Aragón Existe y el PAR. Para ello ha peleado cada voto hasta el último mitin, tratando de atraer a socialistas descontentos pero también a la extrema derecha. Tampoco habría bastado: Aragón Existe se ha quedado en dos escaños y el PAR no ha logrado representación.

Denunció Alegría que el adelanto electoral no respondía a los intereses de Aragón, sino de Alberto Núñez Feijóo en su afán de procurar una nueva derrota al PSOE. En caso de ser así, puede considerarse un éxito. La dirigente se ha volcado en la precampaña y la campaña, pero sus opciones fueron desinflándose a medida que transcurría, con Paco Salazar como puntilla.

En su primera comparecencia tras conocer el escrutinio, Alegría ha insistido: “Estas elecciones no estaban en la agenda, fueron convocadas atendiendo al mandato de Feijóo y el resultado es que hoy el PP es más rehén de la ultraderecha”. La socialista, que ha evitado la autocrítica, poniendo el foco en el PP, se ha comprometido a ejercer una oposición “vigilante y responsable”.

La candidata del PSOE ha culpado a Feijóo del adelanto electoral, que ha terminado con Vox duplicando su número de escaños.

Hay que mirar a Extremadura

El adelanto sí ha favorecido a Alejandro Nolasco, el candidato de Vox. La convocatoria ha caído en el mejor momento del partido en intención de voto. Abascal se ha volcado, consciente también de que este ciclo electoral termina en generales. Su influencia ya manda en la Comunidad Valenciana y pronto lo hará en Extremadura, que ha esperado a Aragón para concretar un gobierno.

Abascal lleva días anunciando algunas de las principales condiciones que pondrá a Azcón. Principalmente, en relación con la política migratoria y climática. El aludido, en una situación comprometida pese a la victoria, se ha centrado en defender que “el único partido que puede decir que ha ganado es el PP” y que como presidente hará que “Aragón sea imparable”.

Abascal ha concretado que todas las preguntas sobre Aragón se responden en Extremadura, que el plan es el mismo. Azcón, que ha evitado el asunto, no ha querido despedirse sin aludir a Sánchez. “Tic tac”, ha dicho, augurando que “su tiempo se está acabando”. Miguel Tellado, secretario general del PP, desde Madrid, ha subrayado: “España está harta de Pedro Sánchez”.

La movilización este 8-F ha aumentado en un punto respecto a las elecciones en Aragón en 2023.

Los plazos

Aragón sigue sin conocer lo que es una mayoría absoluta. Ahora, manda el calendario. Será el 3 de marzo cuando se constituyan las Cortes con su nueva composición. A partir de ese momento, comienza una cuenta atrás de dos meses para que Azcón logre los 34 votos necesarios para su investidura. En los planes de Núñez Feijóo no hay otro escenario que la formación de un gobierno en Aragón, por causa de estabilidad y por lo que pudiera pasar sacando de nuevo las urnas.

Temas Relacionados

Elecciones Aragón 2026Jorge AzcónPilar AlegríaPPPSOEVoxPolítica EspañaPedro SánchezAlberto Núñez FeijóoSantiago AbascalGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Cuántos euros me dan por un dólar este 9 de febrero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Cuántos euros me dan por

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

El tribunal señala que la plaza es ilegal, pero que su derribo perjudicaría a los vecinos

La justicia ‘salva’ del derribo

Kiko Rivera cumple 42 años en su momento más dulce: su historia de amor con Lola García y su distancia con su ex Irene Rosales y con su madre Isabel Pantoja

El cantante y DJ celebra este 9 de febrero sus 42 años tras unos meses cargados de tensiones con su exmujer y una nueva ilusión amorosa

Kiko Rivera cumple 42 años

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

La convocatoria afecta a operadores públicos y privados, y ha obligado a cancelar más de 330 trenes en todo el país

Tres días de huelga ferroviaria:

El 9 de febrero es el Día de la Pizza: estas son las recetas más originales de Madrid para celebrarlo

Desde opciones veganas hasta fusiones asiáticas o argentinas, los restaurantes madrileños se atreven a reinterpretar este clásico napolitano para celebrar su Día Internacional

El 9 de febrero es
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia ‘salva’ del derribo

La justicia ‘salva’ del derribo una plaza de toros que fue construida volando pinos con explosivos y reduce la pena de prisión para el alcalde que pasó del PSOE al PP

Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

El avance de CHA no compensa el retroceso del bloque de izquierdas: pierde peso en Aragón con IU estancada y la desaparición de Podemos

Azcón gana, pero pierde margen de maniobra: el PP se impone en Aragón con dos escaños menos y con un Vox reforzado que elevará el precio de la gobernabilidad

‘Se Acabó la Fiesta’ de Alvise triplica en votos a Podemos en Aragón, pero ninguno de los dos consigue entrar en las Cortes

ECONOMÍA

Tres días de huelga ferroviaria:

Tres días de huelga ferroviaria: los sindicatos mantienen el paro por seguridad tras los accidentes de Adamuz y Gelida

¿Cuánto dinero se va a llevar cada partido por los resultados del 8-F en Aragón?

Ignacio de la Calzada, abogado: “Una sentencia afirma que puedes faltar a tu trabajo por una urgencia veterinaria y la empresa no te puede castigar”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre los despidos durante bajas médicas: “Con un detective privado no todo vale”

Los migrantes de la regularización extraordinaria no podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital hasta que cumplan un año de residencia legal

DEPORTES

Sofía Val, la patinadora española

Sofía Val, la patinadora española que busca emocionar vestida de inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Pienso: ‘No eres Sofía, eres una IA’”

Asaf Kazimov, el patinador con alma artística que participará en los Juegos Olímpicos de Invierno al ritmo de Ricky Martin: “Cada día escucho 50 veces ‘Un, dos, tres, un pasito pa’lante’”

A qué hora y dónde ver la Super Bowl 2026 en España

El desconocido pasado de Jannik Sinner en el esquí alpino: ganó el Campeonato Nacional Italiano en la categoría Sub-8

Hard Rock Stadium, el campo donde debutará Arabia Saudí en el Mundial 2026: escenario de conciertos, combates de boxeo o el Masters 1000 de Miami