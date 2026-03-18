Extremadura y Aragón siguen esperando a PP y Vox: del “frente al bloqueo, elecciones” a un vacío de poder que puede ahora replicarse en Castilla y León

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León en funciones, Alfonso Mañueco. (Europa Press)

Génova pulsó el botón de adelanto electoral en sus gobiernos autonómicos para ejercer presión al tambaleante Gobierno de Pedro Sánchez, estancado en el Congreso por la falta de apoyos de sus aliados: “Frente al bloqueo, elecciones”, ha sido el mantra defendido por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El PP nacional quiso mostrar que sus gobernantes estaban dispuestos a jugarse los sillones para “ofrecer estabilidad” en sus regiones, pero esa normalidad no ha llegado todavía a Extremadura, que ya suma su tercer mes sin Gobierno.

María Guardiola convocó elecciones en octubre ante la imposibilidad de aprobar sus cuentas públicas por el bloqueo de los de Santiago Abascal. Un mes después, Jorge Azón llamó a las urnas en Aragón; y en marzo, Alfonso Fernández Mañueco hizo lo propio en Castilla y León —aunque en este caso sí logró agotar el mandato—.

El resultado para todos los territorios ha sido el mismo: el PP ganó, pero depende de la ultraderecha para formar Gobierno. En Extremadura, Guardiola ya ha quemado un cartucho fracasado en su primer intento de investidura, y ahora debe llegar a un acuerdo antes del mes de mayo. En Aragón, todavía no se ha dado la votación, pero no hay indicios de un acuerdo.

La dirección nacional del PP analiza en 'Génova' el resultado de las elecciones del 15M. (TAREK- PP)

Vox no ha tenido prisa alguna en llegar a un acuerdo de investidura exprés porque, aunque quisiese entrar en los ejecutivos autonómicos, su apoyo desde la barrera ya le estaba dando rédito electoral al no tener que sufrir el desgaste de la gestión.

Los candidatos de los principales partidos, Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez Mínguez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), valoran los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Los de Abascal duplicaron resultados en Extremadura, lo que llevó a Abascal a imponer exigencias inasumibles para el PP. Y aun sin acuerdo en este territorio, Vox volvió a disparar su resultado en la contienda aragonesa. “Los aragoneses han pedido el doble de Vox”, celebró el líder de Vox. En Castilla y León todo hacía prever el mismo futuro, pero el soufflé no subió como se esperaba, si bien Vox volvió a romper techo.

Feijóo urge a un acuerdo “antes de abril”

Feijóo llegó a acusar a Abascal de “jugar con la gobernabilidad” para hacer campaña y le urgió a llegar a un acuerdo antes del mes de abril: “Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien”, afirmó en una rueda de prensa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llega a Génova con María Guardiola tras su victoria en las elecciones extremeñas. (Europa Press9

Ahora se abre una ventana de oportunidad para negociar antes de las elecciones andaluzas del próximo mes de junio y Feijóo, un día después de los comicios castellanoleoneses, volvió a mantener abierta la fórmula de un gobierno con la extrema derecha. Abascal, por su parte, replicó a su ofrecimiento: “Gobernar, gobernaremos en los tres territorios”.

Y con el mar calmado, el acuerdo podría estar cerca. Así lo deslizó el líder de la oposición, quien aseguró en una entrevista este martes que el acuerdo en Extremadura “está prácticamente cerrado”. Desde el PP remarcan que el acuerdo debe ser a cuatro años vista y vinculado a los Presupuestos, porque “nadie pacta con alguien para que este abandone al año siguiente”. Desde Vox insisten en negociar sin descanso “medida a medida, con plazos y garantías”.