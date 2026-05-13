España

Abuchean a Marlaska mientras daba un discurso en Jaén tras hablar de los guardias civiles fallecidos

“Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo”, ha dicho el ministro

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado en la jura de nuevos guardias civiles en Baeza, Jaén.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido interrumpido con hasta ocho segundos de pitidos y abucheos por parte del público, mientras daba su discurso en la jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias en Baeza, Jaén. Marlaska ha trasladado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos en Huelva, Germán y Jerónimo. “Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo”, ha dicho el ministro.

En sus palabras ha señalado que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad para el Gobierno de España y ha admitido sentirse dolido y rabioso, aunque no “impotente”, tras lo sucedido. La semana pasada conocimos que dos agentes en Huelva fallecieron en acto de servicio durante una persecución a una narcolancha. Se suma a lo que ocurrió hace más de un año en Barbate, donde otros dos agentes murieron al ser embestidos por una embarcación del narcotráfico.

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Acto en Jaén de Guardia Civil
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