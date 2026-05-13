Abuchean a Marlaska mientras daba un discurso en Jaén tras hablar de los guardias civiles fallecidos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido interrumpido con hasta ocho segundos de pitidos y abucheos por parte del público, mientras daba su discurso en la jura de bandera de la 131ª promoción de la Academia de Cabos y Guardias en Baeza, Jaén. Marlaska ha trasladado sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos en Huelva, Germán y Jerónimo. “Comprendo, entiendo, vuestro dolor, vuestra rabia, nada puede compensar la muerte en acto de servicio de Germán y de Jerónimo”, ha dicho el ministro.
En sus palabras ha señalado que la lucha contra el narcotráfico es una prioridad para el Gobierno de España y ha admitido sentirse dolido y rabioso, aunque no “impotente”, tras lo sucedido. La semana pasada conocimos que dos agentes en Huelva fallecieron en acto de servicio durante una persecución a una narcolancha. Se suma a lo que ocurrió hace más de un año en Barbate, donde otros dos agentes murieron al ser embestidos por una embarcación del narcotráfico.
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