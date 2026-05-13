Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 14 de mayo: Andrés y Valentina dan un importante paso en su relación y Fina reaparece inesperadamente

Sueños de libertad: Marta se muestra esquiva con Cloe mientras vuelve a recordar a Fina. (Atresmedia)

Esta semana Sueños de libertad ha estado marcado por el miedo, las traiciones y las decisiones límite. Tras los dramáticos acontecimientos vividos en episodios anteriores, especialmente después de las muertes de Pelayo y Rodrigo, los habitantes de la colonia han afrontado unos días cargados de tensión emocional y conflictos personales que desembocarán este jueves en uno de los capítulos más intensos de la temporada.

Las primeras jornadas de la semana ya dejaron claro que varias relaciones habían llegado a un punto de no retorno. Pablo y Nieves asumieron definitivamente el fracaso de su matrimonio y comunicaron a sus hijos que pondrían fin a su relación sentimental. A pesar de la ruptura, ambos decidieron mantener la convivencia para intentar proteger la estabilidad familiar, aunque la situación dejó heridas difíciles de cerrar dentro del hogar.

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En paralelo, los sentimientos volvieron a aflorar entre Begoña y Eduardo durante una celebración de cumpleaños organizada por Julia y Manuela. Lo que parecía un simple encuentro terminó despertando emociones que ambos habían intentado mantener enterradas.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

La situación sentimental tampoco mejoró para Tasio. Después de admitir que su acercamiento a Paula había sido un error, el joven intentó cortar definitivamente cualquier vínculo con ella. Sin embargo, las consecuencias de esa decisión no tardaron en hacerse visibles, especialmente cuando Carmen empezó a sospechar que la traición de su marido escondía mucho más de lo que él estaba dispuesto a reconocer.

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Otro de los focos de preocupación de la semana giró alrededor del robo de los camiones de la fábrica. Las sospechas fueron creciendo poco a poco después de que Gorito sufriera una crisis asmática delante de Salva y Álvaro. El hallazgo posterior de un inhalador en uno de los vehículos asaltados terminó alimentando aún más las dudas sobre su posible implicación.

Mientras tanto, Marta quedó completamente hundida ante la posibilidad de haber perdido a Fina para siempre. La desaparición de su pareja la llevó al límite emocional, hasta el punto de sufrir pesadillas constantes y tomar una decisión desesperada: viajar a Argentina para intentar encontrarla. Damián apoyó la iniciativa, aunque preocupado por el delicado estado anímico que atravesaba.

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La investigación impulsada por don Agustín también se convirtió en una de las grandes tramas de la semana. El sacerdote empezó a sospechar seriamente de Nieves después de descubrir su relación profesional con el doctor Giralt, vinculado a supuestos casos de eutanasia. Convencido de que la muerte del padre de Luz escondía más secretos de los aparentes, el párroco intensificó sus preguntas y terminó acorralando emocionalmente a la enfermera.

El capítulo de 'Sueños de libertad' del viernes 8 de mayo (Atresmedia)

El miércoles, además, Tasio decidió confesar toda la verdad a Carmen y reconocer su relación con Paula. Aunque le pidió una nueva oportunidad, ella se mostró incapaz de perdonarlo y dejó claro que necesitaba distancia para asimilar lo ocurrido. Paralelamente, Salva reveló a Tasio su pasado en prisión y compartió sus sospechas sobre Gorito y el asalto a los camiones, una información que complicó todavía más la situación.

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Episodio 560 del jueves 14 de mayo

Pero será el episodio del jueves el que lleve todas estas tensiones al límite. Beatriz, agotada por las mentiras y problemas que rodean a Álvaro, tomará una decisión definitiva tras descubrir su implicación en el robo de los camiones. La joven romperá su relación sentimental con él después de escuchar su confesión y rechazará incluso la propuesta de abandonar Toledo juntos para empezar una nueva vida lejos de todo.

El golpe emocional también alcanzará a Nieves, que recibirá una devastadora noticia familiar. La joven descubrirá que su padre ha muerto y que su madre no quiere mantener ningún contacto con ella. Completamente desbordada por el dolor y la culpa, empezará a plantearse abandonar Toledo y regresar a Tarragona para alejarse de todos los conflictos que la rodean.

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En medio del caos personal, la fábrica vivirá otro momento de máxima tensión con la inminente llegada de Brossard. Los accionistas temen que los últimos escándalos terminen afectando gravemente a la estabilidad económica de la empresa y el ambiente se volverá cada vez más irrespirable.

En el terreno sentimental tampoco faltarán los giros inesperados. Carmen decidirá alejarse temporalmente de Tasio para intentar recomponer su vida lejos del sufrimiento acumulado durante las últimas semanas. Paula, por su parte, volverá a declararse al joven, aunque él rechazará nuevamente cualquier posibilidad de retomar la relación.

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Valentina y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Además, las emociones terminarán desbordándose entre otros personajes. Andrés y Valentina darán un paso adelante en su historia sentimental, mientras Gabriel y Beatriz se dejarán llevar por la atracción en un momento especialmente delicado. Sin embargo, ninguno imaginará que Álvaro presenciará la escena, añadiendo todavía más tensión a una situación ya completamente rota.

Aun así, el verdadero gran impacto del capítulo llegará en sus últimos minutos. Justo cuando Marta esté preparada para marcharse a Buenos Aires convencida de que Fina podría haber muerto, la joven reaparecerá inesperadamente en la fábrica. Un regreso que promete cambiar por completo el rumbo de la historia y que dejará a todos los personajes enfrentándose a nuevas preguntas y conflictos dentro de Sueños de libertad.

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