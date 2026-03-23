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‘Torrente, presidente’ ya tiene fecha para verse en plataformas: Santiago Segura responde

La sexta entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura se ha convertido en la película más taquillera de 2026 en España

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Fernando Esteso hace su última
Fernando Esteso hace su última aparición en 'Torrente presidente'

Solo diez días después de su estreno, Torrente, presidente se ha convertido en la película más taquillera de 2026 en España, con más de 16 millones de euros recaudados. La sexta entrega de la saga escrita, dirigida, producida y protagonizada por Santiago Segura ha recaudado en su segundo fin de semana 5,5 millones de euros, según datos de Comscore, la compañía que analiza la taquilla en España.

La película, que, en palabras de su creador, es una sátira política sobre el panorama nacional español, sigue al expolicía José Luis Torrente, que esta vez apuesta por fundar el partido político Nox. Esto, junto a una estrategia de promoción en la que se ha apostado por no compartir ningún detalle de la película, y a una fila de cameos que caracteriza a las cintas de la saga, ha hecho el cóctel molotov perfecto para su triunfo.

En paralelo a su éxito en salas, el futuro de la película en el entorno digital empieza a tomar forma. El propio Segura ha adelantado en redes sociales que la cinta podría llegar a Netflix “para verano” aunque por el momento la plataforma no ha confirmado la fecha concreta de estreno.

Cuando se estrena ‘Torrente, presidente’ en plataformas

Su respuesta llegó el pasado 15 de marzo, después de que un usuario con discapacidad auditiva preguntara por cuándo iba a estar disponible en streaming al no poder ir al cine porque ninguno ofrece subtítulos en español.

De momento, la cinta sigue en cines y al ritmo que va su éxito para largo. En menos de dos semanas, Torrente, presidente ha superado la recaudación total de Padre no hay más que uno 5, que cerró 2025 como la película española más taquillera del año con 13,4 millones de euros. El sorpasso no solo confirma el tirón comercial del personaje, sino también la capacidad de Santiago Segura para revalidar su fórmula de éxito en un contexto audiovisual cada vez más fragmentado.

Primeras imágenes de 'Torrente presidente', la nueva película de Santiago Segura en la que el famoso expolicía participará en política. (X)

El arranque del filme ya anticipaba este resultado. En su primer fin de semana, la película rozó los 7 millones de euros, firmando uno de los mejores estrenos de la historia del cine español y situándose solo por detrás de títulos como Lo imposible o anteriores entregas de la propia saga.

Con esta sexta película, la franquicia de Torrente consolida su posición como una de las más rentables del cine español. En conjunto, supera ya los 80 millones de euros de recaudación y acumula más de 13 millones de espectadores, situándose únicamente por detrás del fenómeno de Ocho apellidos vascos y sus secuelas.

Desde su debut en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley, el personaje ha sabido adaptarse a distintas épocas manteniendo una identidad propia basada en el humor irreverente y la sátira social. Su mayor éxito llegó con Torrente 2: Misión en Marbella, que superó los 22 millones de euros y se convirtió en un hito de la taquilla nacional.

Ahora, más de dos décadas después, Torrente, presidente demuestra que la fórmula sigue funcionando. A la espera de su estreno en plataformas, la película continúa sumando espectadores en salas y consolidando un fenómeno que, lejos de agotarse, sigue encontrando su espacio entre el público español.

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