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Bertín Osborne logra el salto a la televisión de su hija Eugenia: presentarán juntos su propio programa en Antena 3 con Melody o Pepe Navarro como invitados

Padre e hija serán los encargados de conducir el concurso ‘Noche en familia’ con participantes famosos

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Bertín Osborne logra el salto a la televisión de su hija Eugenia con 'Noche en familia' (Atresmedia)
Bertín Osborne logra el salto a la televisión de su hija Eugenia con 'Noche en familia' (Atresmedia)

Bertín Osborne volverá a Antena 3 tras más de 20 años sin liderar un espacio propio en la cadena. Esta vez, comparte proyecto con su hija Eugenia Osborne como copresentadora en Noche en familia, un nuevo concurso de corte familiar que combinará humor y cultura general, con la participación de celebridades invitadas. Las grabaciones del formato acaban de comenzar.

El estreno de este formato supone el salto televisivo más relevante para Eugenia, hija mayor de Bertín y la ya fallecida Sandra Domecq. En Noche en familia, la dinámica estará orientada a parejas formadas por padres e hijos famosos, que competirán en pruebas donde la intuición y el conocimiento mutuo serán tan determinantes como las respuestas correctas.

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La primera edición contará con participantes como Melody y su padre Lorenzo, Pepe Navarro con su hijo Marlo y Arturo Valls acompañado por su padre, tal y como ha adelantado Poco Pasa TV. Estas incorporaciones refuerzan el tono cercano y desenfadado que busca el canal, apostando por rostros de gran popularidad y dinámicas familiares genuinas.

Eugenia Osborne en imagen de archivo (Europa Press)
Eugenia Osborne en imagen de archivo (Europa Press)

Bertín Osborne vuelve a Antena 3

Desde finales de 2021, Bertín Osborne ha estado muy vinculado a la actividad televisiva, aunque principalmente en Telecinco y Canal Sur, gracias al éxito sostenido de Mi casa es la tuya, así como otros espacios de entretenimiento. Eso sí, en Antena 3 ya dio algunos pasos recientes con su presencia en Mask Singer o Tu cara me suena.

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Este regreso como presentador principal a Antena 3 coincide con un momento mediático intenso, derivado tanto de su faceta profesional como de su vida personal. La visibilidad pública de Bertín se ha visto incrementada, entre otras razones, por el reciente nacimiento de su hijo junto a Gabriela Guillén, circunstancia ampliamente recogida por la prensa rosa durante el último año.

El formato adaptará el modelo británico Parents’ Evening, emitido originalmente en ITV, e introduce una mecánica en la que las celebridades participan acompañadas por miembros de su familia. La interacción entre concursantes y sus parientes se convierte en el centro de la propuesta, potenciando el componente humorístico y el vínculo personal por encima del simple conocimiento de las preguntas.

Bertín Osborne, en imagen de archivo (Europa Press)
Bertín Osborne, en imagen de archivo (Europa Press)

Eugenia Osborne salta a la televisión

En este sentido, la presencia de Eugenia Osborne junto a su padre añade una dimensión directa y natural de complicidad al programa, favorecida por la trayectoria pública que la empresaria y creadora de la marca textil Home Clock ha construido en los últimos años.

En el pasado, Bertín Osborne ya ha protagonizado iniciativas públicas junto a Eugenia, como ocurrió a finales de 2021 durante el evento ‘Catas en casa de Bertín’, que fue aprovechado para promocionar el proyecto empresarial de su hija y donde ambos compartieron protagonismo ante los medios.

El proyecto refleja un momento estable para Eugenia, quien en la actualidad mantiene una relación sentimental con el abogado y profesor Miguel Barreiro, iniciada en 2022. Hasta ahora, la experiencia de Eugenia en televisión se había limitado a participaciones esporádicas, como su aparición en el espacio Madres: desde el corazón, donde habló de la muerte de su hija Leticia.

Bertín Osborne critica la actuación política con los más vulnerables (Europa Press)

Sobre su situación familiar, subrayó la importancia del vínculo construido entre Miguel Barreiro y sus tres hijos, Juan, Tristán y Sandra, nacidos durante su matrimonio anterior con Juan Melgralejo, del que se separó en julio de 2021 tras 14 años de unión. “Quiere mucho a mis hijos y mis hijos lo quieren a él”, afirmó.

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