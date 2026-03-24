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Feijóo dice que no va a usar "problemas internos" de Vox para "sembrar" inestabilidad: "Yo no voy a provocar a Abascal"

Feijóo insiste en que el Partido Popular prioriza acuerdos para formar administraciones regionales, evitando cualquier confrontación con Vox, y destaca que la estabilidad y el cambio político dependen del respeto al mandato electoral y al diálogo entre las fuerzas

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“Yo no estoy detrás de las declaraciones de exdirigentes del PP ni estoy intoxicando”, afirmó Alberto Núñez Feijóo durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, estableciendo su postura sobre las recientes tensiones con Vox y las negociaciones para la formación de gobiernos regionales. El líder del Partido Popular subrayó que, ante los comicios autonómicos y los complejos escenarios en Extremadura, Aragón y Castilla y León, el principal objetivo de su partido consiste en propiciar el cambio político y permitir la formación de administraciones estables, evitando caer en provocaciones con Vox o fomentar inestabilidad política por disputas internas ajenas.

De acuerdo con Europa Press, Feijóo precisó que no tiene intención de cuestionar ni molestar a Santiago Abascal o al partido liderado por él. Respondió así ante preguntas sobre si el PP ha dado instrucciones para evitar conflictos con Vox, y reiteró que “no voy a provocar al señor Abascal ni a Vox, porque no me parece responsable”. Señaló que “no voy a utilizar los problemas internos de Vox para sembrar más inestabilidad en la política española ni a interrumpir la posibilidad de cambio en España”. Feijóo insistió en que el objetivo de los populares es facilitar la alternancia política y añadió que cada partido debe asumir la responsabilidad de sus declaraciones y actos, detalló Europa Press.

La relación con Vox ha adquirido relevancia después de que Santiago Abascal acusara a la cúpula del PP de instigar críticas provenientes de antiguos miembros de Vox y sugiriera cuestionamientos sobre el propio liderazgo de Feijóo, según citó Europa Press. En respuesta, Feijóo recordó la celebración de un congreso popular el pasado mes de julio y remarcó, en relación a las divergencias internas de otros partidos, que el PP se mantiene al margen y enfocado en la estabilidad institucional. “Yo no voy a entrar en esto. Creo que esto no es responsable y mi objetivo es dar estabilidad a cinco millones de españoles que viven en tres comunidades autónomas que han votado”, explicó Feijóo, en alusión a la situación en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Sobre posibles incorporaciones a las filas populares, Feijóo indicó su postura cuando fue consultado sobre Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz parlamentario de Vox. Afirmó que Espinosa es “un gran parlamentario” pero declinó avanzar en especulaciones, dando por zanjada la cuestión con la expresión “el PP no es un equipo de fútbol”. Advirtió que las decisiones estratégicas del partido buscan previsibilidad y responsabilidad, en contraste con la inestabilidad que produce la confrontación partidista, según citó Europa Press.

Respecto a las negociaciones entre el PP y Vox, Feijóo afirmó que en Extremadura las conversaciones están “muy adelantadas” y que en la semana en curso se realizaría un contacto “más formal”. Recordó que en dicha región las elecciones se celebraron el 21 de diciembre del año anterior, por lo cual consideró que no es “razonable” que Extremadura continúe sin un gobierno estable. En Castilla y León, mencionó que el presidente Alfonso Fernández Mañueco ha programado una ronda de conversaciones con los grupos parlamentarios, incluyendo a Vox, con el fin de avanzar en acuerdos legislativos.

En cuanto a Aragón y Extremadura, donde persiste la ausencia de gobiernos autonómicos, Feijóo reiteró que, si el 4 de mayo no se ha investido a un presidente autonómico, las comunidades tendrán que repetir las elecciones. “El Partido Popular está por la estabilidad y por la proporcionalidad en base a los resultados para la conformación de gobiernos en comunidades autónomas”, puntualizó Feijóo en declaraciones registradas por Europa Press.

Abundando en el proceso de diálogo interpartidista, Feijóo recalcó que el PP hace “todo lo posible para que haya gobiernos” en las tres comunidades donde no posee mayoría absoluta, y subrayó que la decisión final sobre la participación de Vox en los gobiernos autonómicos recaerá en el partido de Abascal. “Vox entrará en los gobiernos si Vox considera que debe de entrar, no por lo que diga yo, sino por lo que sea bueno para la comunidad autónoma”, matizó, enfatizando que la voluntad de las urnas debe prevalecer sobre las disputas partidarias.

Consultado sobre las afirmaciones de Abascal, quien sostiene que el PP ha obstaculizado las negociaciones a través de la sede nacional en Génova, Feijóo refutó esta acusación y sostuvo que el PP actúa “de acuerdo con el resultado de las urnas”, insistiendo en que “un demócrata tiene que aceptar el resultado de las elecciones”.

Finalmente, Feijóo defendió la legitimidad de Vox en cuanto a la designación de sus líderes territoriales, opinando que corresponde a cada formación política tomar sus propias decisiones estratégicas. Insistió, igualmente, en que el Partido Popular no tiene interés en aprovechar los desacuerdos internos de otras fuerzas para su propio beneficio, y reafirmó su compromiso con la estabilidad política y el respeto por el mandato popular, publicó Europa Press.

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