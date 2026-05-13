Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”

El seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti (Winslow Townson/Reuters)

Carlo Ancelotti, a poco menos de un mes de asumir el reto de dirigir a Brasil en el Mundial 2026, ha concedido una entrevista a The Athletic. En ese diálogo, el técnico italiano abordó diversos temas, como la situación actual del Real Madrid, el proceso de reconstrucción del equipo, el futuro de Neymar, su relación con figuras como José Mourinho, y los detalles sobre su casi llegada a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en 2023.

El Real Madrid ha cerrado por segundo año consecutivo una temporada en blanco en la que no ha levantado ningún título: “No ha sido una gran temporada del Madrid”, declaró. El entrenador italiano también habló sobre Mourinho y su posible regreso al club blanco: “Me alegra mucho de que vuelva al Real Madrid. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre lo ha hecho en todos los clubes en los que ha estado”. Mourinho, quien dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, aparece nuevamente como candidato a tomar las riendas del equipo.

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La etiqueta de gestor de grupo ha acompañado a Ancelotti en su carrera, un aspecto sobre el que explicó: “Como siempre, intenté tener una relación con la persona, no con el jugador, porque uno es una persona. Simplemente eres una persona que juega al fútbol. Eso lo tengo muy claro”. Analizó la situación interna del Real Madrid y la importancia de la transición generacional: “La vieja generación de jugadores tiene que reconstruirse. En los últimos años, el Madrid perdió jugadores realmente importantes: Casemiro, (Toni) Kroos, (Luka) Modric, (Karim) Benzema, Nacho. El ambiente en la plantilla es importante, viene de estos jugadores, que tienen más carácter, más personalidad y más liderazgo. Así que el Real Madrid necesita tiempo para reconstruir ese ambiente en la plantilla, que les dio mucho éxito (antes). No es solo un problema de calidad técnica. Para tener éxito, también hay que encontrar un buen equilibrio”.

El seleccionador del Brasil Carlo Ancelotti (REUTERS/Isabel Infantes)

Respecto a si çla directiva es consciente de esta situación, Ancelotti respondió: “Sí, es el club el que mejor entiende este tipo de problemas”. También fue preguntado acerca de la reacción de los jugadores ante entrenadores experimentados como Xabi Alonso o Rafa Benítez, y negó que exista una respuesta negativa: “Noo…eso es una gilipollez”. Y añade: “Porque da la impresión de que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren. No es cierto. Es una completa tontería. ¡Eso no es cierto! Cuando yo estaba allí, tenía una idea e intentaba discutirla con ellos para ver si estaban de acuerdo o no. Incluso lo hicimos en la final de la Champions League. Cuando tengo una idea, el jugador tiene que formar parte de ella. No quiero imponer una estrategia. Pero eso no significa que no tengamos una estrategia".

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En la entrevista, Ancelotti profundizó en su método de trabajo y la importancia del diálogo con los jugadores: “Teníamos una estrategia, y una estrategia sólida, porque ganamos dos títulos de la Liga de Campeones en cuatro años, y los jugadores estaban muy concentrados en seguir esa estrategia y ese plan. La idea de que el Real Madrid no quiere seguir una estrategia no es cierta. Hablar con los jugadores sobre estrategia fue muy importante en mi carrera porque recibía muchas ideas de ellos. Andrea Pirlo, por ejemplo, cuando lo puse de mediocampista defensivo (en el Milan), fue idea suya. Me dijo: ‘Entrenador, pruébeme como mediocampista defensivo. Puedo hacerlo’”. Y matiza: “No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores convencidos de lo que tienen que hacer en el terreno de juego”.

El seleccionador de Brasil Carlo Ancelotti (Reuters/Matthew Childs)

El técnico italiano abordó el nivel de exigencia que se vive en el Real Madrid, especialmente con la Champions League: “El Real Madrid ganó seis Champions League en 10 años. La clave está en las expectativas que el club deposita en todo el personal. Cuando ganan la Champions League, te felicitan. Pero luego ya están pensando en cómo ganar la siguiente. Esa expectativa te da más responsabilidad, pero también más motivación y más concentración en lo que tienes que hacer”. Para Ancelotti, esta presión es un privilegio: “Esta responsabilidad es un honor… Pero sé que el criterio principal para juzgar mi trabajo será el éxito o el fracaso de la selección nacional. Después de 40 años en el fútbol, ​​lo sé muy bien”.

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Ancelotti y el Mundial 2026

Durante el año 2023, Carlo Ancelotti estuvo cerca de firma con la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol): “Si no cierro el contrato con el Real Madrid, puedo venir. Pero al final, renové con el Real Madrid. Y luego esperaron. Honestamente, la CBF me esperó, y luego firmé el año pasado”. Respecto a la convocatoria para el Mundial, explicó que ya tiene 24 jugadores seleccionados: “Estos son los más fáciles”, reconoció, y admitió que “lo más difícil es encontrar a los otros dos. La competencia es muy alta”. En cuanto a Neymar, aclaró que su inclusión dependerá de su estado físico: “Lo que debemos buscar en él no es si es capaz de controlar el balón o pasarlo, sino si está en buena forma física”.

El vestuario del Real Madrid es un auténtico polvorín. Un fuerte encontronazo entre Tchouaméni y Valverde ha obligado al club a tomar medidas urgentes. Se habla desde multas económicas hasta la separación del grupo.

Brasil llega al Mundial 2026 tras haber quedado en la quinta posición en las eliminatorias y, aunque no parte como favorita, Ancelotti considera que puede “competir con cualquiera”. Aunque es consciente de la competencia tan elevada que existe: “Hay otros equipos muy competitivos: Francia, España, Argentina, Inglaterra, Alemania y Portugal. Durante este año, he analizado a todos los equipos. No existe el equipo perfecto. Cada equipo tiene sus propios problemas. Nosotros también los tenemos. No estamos completamente cubiertos en todas las posiciones. El equipo que gane no será perfecto; será el equipo más fuerte y capaz de superar sus errores. Brasil quiere intentar ganar. Esa es nuestra responsabilidad”.

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El seleccionador también se refirió al abanico de opciones para la delantera tras la lesión de Rodrygo y la situación de Estêvão, quien atraviesa una recuperación compleja. Entre los candidatos destacan Igor Thiago, Igor Jesus, Richarlison, João Pedro, Matheus Cunha, Rayan, Pedro y Endrick. La CBF ha seguido de cerca a todos durante la temporada y dos parecen tener la plaza asegurada. El resto se disputará los cupos disponibles, especialmente si Estêvão no llega a recuperarse.

El caso de Neymar sigue abierto, condicionado por sus recientes polémicas y su estado físico. Aunque está en la prelista, la decisión final dependerá de varios factores. Neymar expresó su deseo de tener una oportunidad, incluso asumiendo un rol secundario. Ancelotti valora la experiencia del delantero, pero también busca un vestuario equilibrado y alejado de distracciones, algo que el perfil mediático de Neymar pone a prueba.

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