El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos confiesa que también mató y emparedó a su anterior expareja en 2014

Condenado a 24 años al acusado de asesinar y maltratar a su exnovia en Torremolinos, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja y madre de su hijo, ocurrido en Torremolinos (Málaga) en 2023. Ahora, por primera vez desde su detención, el hombre de 48 años y nacionalidad italiana ha admitido ante la justicia que también mató a su anterior pareja, Sibora, cuyo cuerpo ocultó en la vivienda que compartían.

Hasta ahora, el acusado solo reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba haberla matado, atribuyendo lo ocurrido a “un asunto bastante más complejo”. Durante toda la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía “mentía” y que había sido “vendido”, una versión descartada tanto por los investigadores como por la Fiscalía.

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El caso de Sibora se juzgará de forma independiente al de Paula, por el cual ya recibió una condena. Además, el Ministerio Público solicita para él 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

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El caso de Sibora se remonta a 2009

El procesado conoció a Sibora en 2009, cuando ella tenía 18 años, en Nettuno (Italia). Un año después se trasladaron juntos a España y se establecieron en Torremolinos. Según el relato de la Fiscalía, la joven entró en el país con una identidad falsa, que utilizó en su vida cotidiana en el municipio.

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En 2013 la relación se interrumpió temporalmente y Sibora llegó a vivir en un apartamento independiente. Sin embargo, en el momento del crimen, en 2014, ambos habían retomado la convivencia. La acusación sostiene que, en un día indeterminado de la semana del 7 al 14 de julio de ese año, Marco la atacó con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.

El hallazgo se produjo tras la investigación de la Policía Nacional a raíz del asesinato de Paula en 2023. Las pesquisas paralelas permitieron localizar el cadáver emparedado en un doble tabique de la vivienda donde el acusado ya no residía. Y ahora, finalmente, ha reconocido haber asesinado a Sibora en 2014, incluyendo la ocultación del cuerpo en una caja de madera cubierta de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

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El hombre será juzgado por un jurado popular en Málaga por el asesinato de Sibora, en un procedimiento distinto al de la muerte de Paula. Por su parte, la Fiscalía mantiene que actuó “de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión”. Aunque la defensa rechaza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de alevosía y premeditación.

Fachada de la Audiencia Provincial de Málaga (Europa Press)

Una relación de dominio y maltrato

En marzo de este año, la Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a Marco por el asesinato de su expareja Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, así como por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, también le impuso el pago de más de 918.000 euros en indemnización a los familiares de la víctima.

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Según la resolución, el acusado mantenía una relación marcada por el control y la dominación sobre Paula, con episodios de maltrato físico y psicológico, control económico, aislamiento y amenazas. En uno de los episodios más graves, llegó a advertirle de que le haría “lo mismo que a Sibora”, en referencia a su expareja desaparecida, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda.

El crimen se produjo el 17 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a la víctima con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían. La sentencia considera probado que la engañó para que regresara al lugar, donde la esperaba para agredirla. Paula intentó huir, pero recibió hasta 16 puñaladas, lo que el tribunal interpreta como una muestra clara de la intención de matar y de la extrema violencia del ataque.

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Además de la pena de prisión, la Audiencia apreció la existencia de alevosía y la agravante de género, al considerar que el acusado actuaba movido por una relación de control y dominación. También se le impusieron medidas accesorias como la privación de la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y prohibiciones de acercamiento y tenencia de armas.

Elaborado con información de Efe y Europa Press

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