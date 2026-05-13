España

El hombre que asesinó a su exnovia en Torremolinos confiesa que también mató y emparedó a su anterior expareja en 2014

El acusado, condenado a 24 años de prisión, admite por primera vez el asesinato de su anterior pareja

Guardar
Google icon
Condenado a 24 años al acusado de asesinar y maltratar a su exnovia en Torremolinos, en una imagen de archivo. (Europa Press)
Condenado a 24 años al acusado de asesinar y maltratar a su exnovia en Torremolinos, en una imagen de archivo. (Europa Press)

La Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a un hombre por el asesinato de su expareja y madre de su hijo, ocurrido en Torremolinos (Málaga) en 2023. Ahora, por primera vez desde su detención, el hombre de 48 años y nacionalidad italiana ha admitido ante la justicia que también mató a su anterior pareja, Sibora, cuyo cuerpo ocultó en la vivienda que compartían.

Hasta ahora, el acusado solo reconocía haber emparedado el cadáver, pero negaba haberla matado, atribuyendo lo ocurrido a “un asunto bastante más complejo”. Durante toda la instrucción llegó incluso a afirmar que la Policía “mentía” y que había sido “vendido”, una versión descartada tanto por los investigadores como por la Fiscalía.

PUBLICIDAD

El caso de Sibora se juzgará de forma independiente al de Paula, por el cual ya recibió una condena. Además, el Ministerio Público solicita para él 22 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia de género, con el agravante de parentesco, además de otro delito contra la integridad moral.

¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

El caso de Sibora se remonta a 2009

El procesado conoció a Sibora en 2009, cuando ella tenía 18 años, en Nettuno (Italia). Un año después se trasladaron juntos a España y se establecieron en Torremolinos. Según el relato de la Fiscalía, la joven entró en el país con una identidad falsa, que utilizó en su vida cotidiana en el municipio.

PUBLICIDAD

En 2013 la relación se interrumpió temporalmente y Sibora llegó a vivir en un apartamento independiente. Sin embargo, en el momento del crimen, en 2014, ambos habían retomado la convivencia. La acusación sostiene que, en un día indeterminado de la semana del 7 al 14 de julio de ese año, Marco la atacó con un arma blanca y le asestó al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, causándole la muerte.

El hallazgo se produjo tras la investigación de la Policía Nacional a raíz del asesinato de Paula en 2023. Las pesquisas paralelas permitieron localizar el cadáver emparedado en un doble tabique de la vivienda donde el acusado ya no residía. Y ahora, finalmente, ha reconocido haber asesinado a Sibora en 2014, incluyendo la ocultación del cuerpo en una caja de madera cubierta de cal, junto a un cuchillo ensangrentado y un ramo de flores.

El hombre será juzgado por un jurado popular en Málaga por el asesinato de Sibora, en un procedimiento distinto al de la muerte de Paula. Por su parte, la Fiscalía mantiene que actuó “de manera fría y con la excusa de que todo surgió a consecuencia de una discusión”. Aunque la defensa rechaza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de alevosía y premeditación.

Fachada de la Audiencia Provincial de Málaga (Europa Press)
Fachada de la Audiencia Provincial de Málaga (Europa Press)

Una relación de dominio y maltrato

En marzo de este año, la Audiencia de Málaga condenó a 24 años de prisión a Marco por el asesinato de su expareja Paula en Torremolinos (Málaga) en 2023, así como por un delito de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género. La sentencia, dictada tras el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado popular, también le impuso el pago de más de 918.000 euros en indemnización a los familiares de la víctima.

Según la resolución, el acusado mantenía una relación marcada por el control y la dominación sobre Paula, con episodios de maltrato físico y psicológico, control económico, aislamiento y amenazas. En uno de los episodios más graves, llegó a advertirle de que le haría “lo mismo que a Sibora”, en referencia a su expareja desaparecida, cuyo cadáver fue hallado años después emparedado en otra vivienda.

El crimen se produjo el 17 de mayo de 2023, cuando el acusado atacó a la víctima con un cuchillo en el domicilio que ambos compartían. La sentencia considera probado que la engañó para que regresara al lugar, donde la esperaba para agredirla. Paula intentó huir, pero recibió hasta 16 puñaladas, lo que el tribunal interpreta como una muestra clara de la intención de matar y de la extrema violencia del ataque.

Además de la pena de prisión, la Audiencia apreció la existencia de alevosía y la agravante de género, al considerar que el acusado actuaba movido por una relación de control y dominación. También se le impusieron medidas accesorias como la privación de la patria potestad sobre el hijo que tenían en común y prohibiciones de acercamiento y tenencia de armas.

Elaborado con información de Efe y Europa Press

Temas Relacionados

MálagaAndalucíaViolencia de GéneroViolencia contra las MujeresAsesinatosCriminalidad y SucesosEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La constitución de sociedades se disparó un 35% el tercer mes del año y el capital suscrito para su apertura alcanzó los 848 millones de euros

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

Bertín Osborne logra el salto a la televisión de su hija Eugenia: presentarán juntos su propio programa en Antena 3 con Melody o Pepe Navarro como invitados

Padre e hija serán los encargados de conducir el concurso ‘Noche en familia’ con participantes famosos

Bertín Osborne logra el salto a la televisión de su hija Eugenia: presentarán juntos su propio programa en Antena 3 con Melody o Pepe Navarro como invitados

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

Albares asegura que las relaciones entre ambos países viven su mejor momento y destaca su posición de “prudencia” en la guerra en Oriente Medio

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Francia está evaluando si el virus ha mutado y descarta el uso de mascarilla por el momento

El crucero MV Hondius continúa su viaje hacia Países Bajos, a donde llegará entre el domingo y el lunes de la semana que viene

Hantavirus, última hora de los pacientes en España, Francia y Países Bajos, en directo | Francia está evaluando si el virus ha mutado y descarta el uso de mascarilla por el momento

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 14 de mayo: Andrés y Valentina dan un importante paso en su relación y Fina reaparece inesperadamente

La ficción diaria de Antena 3 vive sus días más intensos tras la terrible sospecha de Marta sobre Fina

Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 14 de mayo: Andrés y Valentina dan un importante paso en su relación y Fina reaparece inesperadamente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

Juanma Moreno sigue los pasos de Mazón y se suma a la lista de artistas del PP: así han hecho de la música una de las grandes señas de identidad del partido

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

La Justicia declara como accidente laboral la afonía que sufrió una mujer por su trabajo como gestora telefónica

Abuchean a Marlaska mientras recordaba a los guardias civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha: “Yo también estoy dolido, estoy rabioso”

ECONOMÍA

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

Dia dispara los precios del aceite: subidas de hasta el 50% de un día a otro

Los trabajadores recortan en comida, calefacción, ocio y ahorro para llegar a fin de mes, pero uno de cada tres sigue teniendo dificultades

DEPORTES

El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”

El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”

Iker Casillas se niega a que Mourinho sea el nuevo entrenador del Real Madrid: “Otros están mejor capacitados”

La ley anti-Piqué y cómo afecta a Sergio Ramos después de que comprara el Sevilla

Carlo Ancelotti y la situación en el Real Madrid: “Da la impresión de que los jugadores hacen lo que quieren. Es una completa tontería”

Arbeloa defiende a Florentino Pérez y va más allá: “Parece mentira que solo el Real Madrid quiera defender la legalidad en el fútbol”