Víctor Arpa, abogado: “Si te despiden, nunca firmes la carta sin haber hecho esto”

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

Aunque todos los trabajadores cuentan con protección legal frente a despidos improcedentes y irregularidades en el pago de finiquito o la indemnización, perder el derecho a reclamar estas situaciones es una posibilidad real si el empleado no actúa correctamente en el momento de recibir la carta de despido. El abogado Víctor Arpa advierte sobre un paso clave: “Lo que debes hacer es firmar la carta, pero escribir al lado: ‘No conforme’, y anotar la fecha.” Esta simple acción puede marcar la diferencia en la capacidad de exigir derechos posteriormente.

En el sistema laboral español, la carta de despido es el documento mediante el cual la empresa comunica formalmente la extinción del contrato de trabajo. La normativa exige que incluya la causa del despido y la fecha de efectos. En caso de despido disciplinario o por causas objetivas, la comunicación escrita de la razón detrás del cese es obligatoria y constituye una pieza fundamental en cualquier posible reclamación posterior ante los tribunales laborales. Precisamente por ello, la forma en que el trabajador responde en el momento de recibirla puede resultar determinante desde el punto de vista jurídico.

Muchos trabajadores creen que si firman la carta de despido ya no pueden reclamar, pero según Arpa, no es cómo funciona la legislación española. El especialista enfatiza en un video publicado en su perfil de TikTok (@abogadovictorarpa) que la firma no implica conformidad automática con la decisión empresarial, siempre que se deje constancia de la disconformidad. Si la empresa intenta convencer al trabajador de no poner “no conforme” bajo amenaza de no pagar el finiquito, Arpa es tajante: “No hagas caso, te están tomando el pelo.”

Todos los trabajadores tienen derecho a finiquito

En la práctica jurídica laboral, la firma del documento únicamente acredita que el trabajador ha recibido la comunicación, pero no supone aceptar su contenido. Por ello, la anotación “no conforme” funciona como una salvaguarda adicional que deja constancia de que el empleado no acepta la causa ni las condiciones del despido. Además, anotar la fecha exacta de recepción es especialmente importante, ya que a partir de ese momento comienzan a contarse los plazos legales para iniciar cualquier reclamación.

Despido. (Adobe Stock)

En caso de negativas al pago del finiquito, el abogado asegura que existe la posibilidad de reclamar: “Si no lo pagan, se lo reclamaremos, puesto que tienen obligación de pagarlo”. Esto incluye conceptos como vacaciones pendientes, pagas extras y la nómina en curso, elementos que a menudo son pasados por alto por desconocimiento o por la premura del momento.

El finiquito es la liquidación de todas las cantidades pendientes entre la empresa y el trabajador en el momento de finalizar la relación laboral. Puede incluir salario correspondiente a los días trabajados del mes, la parte proporcional de pagas extraordinarias, vacaciones no disfrutadas y otros conceptos pactados en convenio o contrato. Es importante distinguir entre el finiquito y la indemnización por despido, ya que esta última solo procede en determinados tipos de despido, como el despido improcedente o algunos despidos objetivos.

Plazo de 20 días para reclamar

Cuando una persona es despedida y tiene dudas sobre el proceso, actuar rápido resulta crucial. El margen legal para reclamar es limitado y así lo resume el especialista: “Si quieres reclamar tu despido, tenemos veinte días hábiles para hacerlo.” Superado ese plazo, el trabajador pierde cualquier posibilidad de acción.

Ese plazo de veinte días hábiles está establecido en la legislación laboral española para impugnar un despido. Antes de acudir a los tribunales, el procedimiento exige presentar una papeleta de conciliación ante el servicio administrativo correspondiente, un trámite previo obligatorio que busca alcanzar un acuerdo entre empresa y trabajador. Durante ese proceso pueden discutirse tanto la procedencia del despido como las cantidades económicas pendientes.