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¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Sumar afea que ninguno estuvo presente en el debate, aunque solo dos tienen derecho a voto

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Los ministros de Sumar en el Congreso durante el debate sobre el decreto de alquileres. (Europa Press)
Los ministros de Sumar en el Congreso durante el debate sobre el decreto de alquileres. (Europa Press)

La derrota del decreto de alquileres en el Congreso ha abierto nuevas fisuras entre los socios de Gobierno. Desde Sumar hubo cierto malestar por la “poca participación” del PSOE en el proceso de negociaciones con los grupos políticos.

Los socialistas se resistieron a su aprobación en consejo de ministros argumentando que ahora mismo había una mayoría de derechas que impide que se aprueben determinadas medidas. Pero Sumar insistió en que, como mínimo, “había que intentarlo”. Y de ahí llegó su plante en aquella reunión de ministros, que obligó al ala socialista a ceder y aprobarlo.

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La guinda del pastel se puso en el debate en el Congreso. Sumar criticó la ausencia de todos los ministros del PSOE mientras Pablo Bustinduy salía a la tribuna a defender el decreto. Un decreto que estaba destinado al fracaso desde primera hora de la mañana. Desde Sumar culparon del revés parlamentario , en especial, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, citada durante el debate en varias ocasiones por el resto de socios de investidura de Pedro Sánchez.

Dos ministros con capacidad de voto

Fuera de lo que se proyectó en aquel Pleno, la realidad de la imagen es que solo dos ministros socialistas son diputados en el Congreso. Esto es, con capacidad de voto. Se trata del ministro de Transportes, Óscar Puente; y el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

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El portavoz socialista en el Congreso responde a las críticas por la supuesta falta de implicación y asegura que todo el PSOE respaldará la prórroga de los contratos de alquiler.

El titular de Transportes se encontraba en Chipre de cara a la reunión informal de ministros de ramo de la UE para coordinar una estrategia comercial frente al bloqueo del comercio global provocado por la guerra en Irán. En cuanto a Bolaños, el ministro suspendió su agenda política tras el fallecimiento de su padre en la madrugada del martes. De hecho, esa misma tarde tenía previsto asistir a la sesión parlamentaria de control al Gobierno en el Senado. También estaban citados a las 16 en la Cámara Alta la ministra de Vivienda; la titular de Educación, Milagros Tolón: y el de Agricultura, Luis Planas.

Tres ministros al otro lado del Charco

El resto de ministros, como Puente, se encontraban fuera de las fronteras de nuestro país. El ministro de Exteriores, José Albares, inició su viaje en República Dominicana para reunirse con su homólogo Roberto Álvarez. Después, estaba previsto que viajase a México.

También se encontraba en República Dominicana el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien asistió a una reunión de Alto Nivel UE-CELAC con los ministros de su ramo. La ministra de Energía, Sara Aagesen, se encontraba en Colombia, con motivo de la I Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles.

Entre Croacia y Estrasburgo

El Ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se encontraba en Croacia para intervenir en la 11ª Cumbre de la Iniciativa Tres Mares, un foro de cooperación al que asiste hasta una docena de países de la UE para coordinar políticas en sectores estratégicos.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se encontraba en un viaje institucional de tres días a Estrasburgo y Bruselas, donde ha mantenido una reunión con la comisaria Roxana Minzatu (que asume su cartera en la Comisión Europea).

La ministra Margarita Robles sí estaba en España, pero asistiendo a un almuerzo oficial en la residencia oficial del almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig, en la Base Naval de Rota, en Cádiz. Esa misma mañana estuvo con el rey Felipe VI, a quien acompañó en una visita a la base militar.

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