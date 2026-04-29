Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Un trabajador auxilia a su compañero tras sufrir un accidente durante la jornada laboral (Canva)

Sufrir un accidente laboral suele ir acompañado de incertidumbre, trámites médicos y preocupación por los ingresos. En muchos casos, el trabajador se limita a cobrar la baja y da por hecho que no hay nada más que reclamar. Sin embargo, la realidad puede ser muy distinta. Tal y como advierten algunos expertos, existe una compensación adicional que no siempre se informa y que puede suponer una cantidad importante de dinero si no se solicita a tiempo.

El abogado Víctor Arpa pone el foco en este problema y lanza una advertencia clara: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes sin saberlo”. Según explica, muchas personas creen que con la prestación por incapacidad temporal es suficiente, pero desconocen que existen otras vías de reclamación que no se activan automáticamente y que dependen de la iniciativa del propio trabajador.

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El punto clave está en entender que no todas las compensaciones se tramitan de oficio. La baja médica cubre una parte de los ingresos, pero hay situaciones en las que se puede reclamar una indemnización adicional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el accidente se ha producido por una falta de medidas de seguridad en el entorno laboral. En esos casos, el trabajador puede tener derecho a una compensación económica mucho mayor.

Arpa lo explica de forma directa: “Nadie te dice nada más, nadie te explica que hay otra indemnización que no te van a pagar automáticamente”. Este desconocimiento juega en contra del afectado, ya que si no inicia el proceso de reclamación, ese dinero no llega nunca. Mientras tanto, señala el abogado, la aseguradora de la empresa es la que termina beneficiándose de esa falta de acción.

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Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

“Cada día de baja son 68 euros”

Otro aspecto fundamental es el tiempo. No se trata solo de tener derecho a reclamar, sino de hacerlo dentro del plazo establecido. Según advierte el propio letrado, existe un límite de un año para solicitar esta indemnización. Si ese plazo se supera, el derecho se pierde definitivamente, independientemente de la gravedad del accidente o de las circunstancias en las que se produjo.

Las cifras que menciona ayudan a entender la magnitud del problema. “Cada día de baja son 68 euros. Por hospitalización, 98. Y si estás en la UCI, 130”, detalla. Esto significa que una baja prolongada puede traducirse en cantidades muy relevantes. En términos prácticos, un mes de baja podría superar los 2.000 euros, mientras que un periodo más largo elevaría la cifra de forma considerable.

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El propio abogado insiste en que estos importes son solo una parte del total que se podría reclamar. Dependiendo del caso, pueden existir otros conceptos indemnizables relacionados con secuelas, daños personales o perjuicios económicos. Sin embargo, todo ello requiere una reclamación bien planteada y documentada, algo que muchas personas no llegan a hacer por desconocimiento.

También es importante distinguir entre los distintos actores implicados. La mutua cubre la asistencia sanitaria y la prestación por baja, pero no siempre es la responsable de estas indemnizaciones adicionales. En muchos casos, es la aseguradora de la empresa la que debe asumir ese pago, lo que añade un nivel más de complejidad al proceso y refuerza la necesidad de informarse bien.

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