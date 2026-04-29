España

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Madrid lidera la presión de demanda sobre la oferta en el primer trimestre de 2026, pero L’Hospitalet de Llobregat y Valladolid escalan posiciones al ofrecer precios medios por debajo de los 235.000 euros

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Una mujer mira los anuncios de viviendas en venta de una inmobiliaria en Madrid. Marta Fernández / Europa Press.
Una mujer mira los anuncios de viviendas en venta de una inmobiliaria en Madrid. Marta Fernández / Europa Press.

No es de extrañar que, actualmente, Madrid concentre la mayor presión de demanda sobre la oferta de vivienda en España, aunque tenga un precio medio de venta que supera los 608.000 euros. En el primer trimestre de 2026, la capital encabeza el mapa en el que los compradores no paran de buscar dónde hay más viviendas disponibles. Pero, durante estos primeros meses del año, los municipios más asequibles han empezado a ganar terreno a las grandes ciudades.

Aunque Madrid lidere la lista, hay otras ciudades que han ganado interés entre los compradores. Por ejemplo, L’Hospitalet de Llobregat y Valladolid, que han superado a Barcelona y a Vitoria en el índice de demanda relativa que elabora Idealista, precisamente porque sus precios medios —196.000 euros y 232.000 euros respectivamente— son bastante más bajos que los de las capitales más grandes. Esto demuestra que, cuando el precio de una ciudad se dispara, los interesados dirigen su atención hacia alternativas cercanas y más baratas.

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Cómo se mide la presión de la demanda

El índice, además de medir cuántas personas buscan piso en cada ciudad, también compara la intensidad de la demanda con el volumen de oferta disponible, y solo incluye municipios que publicaron más de 1.300 anuncios de venta entre enero y marzo. Eso lo convierte en un termómetro de la tensión real del mercado, ya que, cuanto más alta es la presión, más compradores compiten por cada vivienda anunciada.

Bajo esta lógica, Madrid ocupa el primer puesto a pesar de tener uno de los precios más elevados del país. Le siguen Zaragoza, con un precio cercano a los 235.000 euros, y Valencia (323.000 euros), dos mercados donde la demanda supera con claridad a la oferta disponible.

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Infografía con un skyline de Madrid, gráficos de barras y un mapa de España, ilustrando la demanda y precios de vivienda en diversas ciudades españolas.
La infografía de Infobae revela que Madrid lidera la presión de demanda de vivienda en España, aunque ciudades con precios más bajos están escalando posiciones en el interés de los compradores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Palmas de Gran Canaria ocupa el cuarto puesto con un precio medio en torno a los 302.000 euros, antes de que aparezcan L’Hospitalet de Llobregat y Valladolid en quinta y sexta posición. Detrás de ellas están Barcelona (428.000 euros de media) y Vitoria (cerca de 320.000 euros), que han cedido puestos precisamente por la presión que el precio ejerce sobre la demanda.

Cierran el grupo de los diez primeros Sevilla y A Coruña, con precios medios de 278.000 y 336.000 euros. Ambas son capitales de provincia, lo que confirma que las ciudades con mayor peso administrativo y económico siguen concentrando la mayor parte del interés comprador.

Más allá de las capitales de provincia

A partir del puesto número 11, aparecen municipios que no son capitales de provincia. Badalona y Gijón se cuelan junto a Bilbao y Santander en esa franja del ranking. La capital vizcaína supera los 368.000 euros de media, mientras que Santander ronda los 300.000. Badalona, en cambio, se queda cerca de los 200.000, y Gijón alcanza los 283.000 euros.

Los puestos del 13 al 15 corresponden a Oviedo, Terrassa y Almería, con precios de entre 187.000 y 250.000 euros. Las tres superan en el índice a San Sebastián, ciudad donde el precio medio rebasa los 684.000 euros por vivienda, lo que frena la demanda relativa pese al atractivo de la ciudad.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Tarragona y Palma de Mallorca cierran la lista de los 20 primeros, con promedios de 269.000 y 806.000 euros. Palma se convierte así en el mercado más caro de todo el ranking, por encima incluso de Madrid.

Los puestos del 21 al 30 los ocupan Dos Hermanas, Murcia, Alicante, Burgos, Gandía, Jerez de la Frontera, Sabadell, Castellón de la Plana, Málaga y Vigo. La mayoría de ellos mueve sus precios en una banda de entre 200.000 y 235.000 euros, aunque tres se alejan de esa horquilla: Alicante (317.000 euros), Vigo (352.000 euros) y Málaga, que con 436.000 euros se sitúa entre los mercados más caros de este tramo.

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