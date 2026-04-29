España

Bonoloto hoy: resultados del último sorteo del miércoles 29 de abril

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Guardar
<p>Con Bonoloto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)</p>
<p>Con Bonoloto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. (Infobae/Jovani Pérez)</p>

Loterías y Apuestas del Estado anunció los números ganadores de su más reciente sorteo de Bonoloto. Revise aquí si resultó ser el afortunado premiado con millones de euros.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

PUBLICIDAD

Los resultados ganadores del último sorteo de Bonoloto

  • Fecha: miércoles 29 de abril de 2026.
  • Combinación ganadora: 01 10 11 23 34 41.
  • Complementario: 48.
  • Reintegro: 7.

El sorteo millonario de BonoLoto se lleva a cabo todos los días de la semana, de lunes a domingo.

¿Cuándo caduca el premio de Bonoloto?

"Reglas Esenciales del Bonoloto" describe las características fundamentales de cómo participar en el juego de lotería Bonoloto. Explica que se requieren dos euros para jugar y la meta es seleccionar seis números del 1 al 49. Créditos: Podcast generado con IA

Recuerda que todos los boletos premiados tienen un fecha de caducidad, el cual viene indicado en el reverso. En el caso de Bonoloto, únicamente tienes tres meses para cobrarlo, contando desde el día siguiente después de que se anunciaron los resultados del sorteo.

PUBLICIDAD

Este plazo puede ampliarse sólo si el último del periodo fuera festivo. Pasado este periodo se perderá el derecho a recibir el premio y dicho importe quedaría en beneficio del Tesoro Público.

Procura que el boleto no se deteriore, ya que es el principal instrumento válido para solicitar el pago. Si el boleto llegara a estropearse, se debe de solicitar a Loterías y Apuestas del Estado que compruebe si coincide con el número premiado y diera su autorización para cobrarlo.

¿Cómo ganar BonoLoto?

Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)
Como cada miércoles, se llevó a cabo un sorteo más de Bonoloto. (Loterías y Apuestas del Estado)

Con tan sólo dos euros puedes jugar en la lotería de BonoLoto y tener la posibilidad de ganar varios millones de euros.

Cada apuesta de BonoLoto consiste en seleccionar seis números de una tabla de 49, dígitos que van desde el 1 y hasta el 49. Esta selección puede ser de forma manual o automática, es decir, aleatoria.

Para tener mayores oportunidades de ganar, puedes aumentar hasta ocho combinaciones de seis números, ya sea de una sola vez o una combinación de más números.

Con BonoLoto puedes obtener un premio desde los tres aciertos. Sin embargo, mientras más aciertos tengas, más grande es la cantidad.

El origen de Loterías y Apuestas del Estado

Lotería y Apuestas del Estado es una Sociedad Estatal que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila casi una decena de sorteos entre lo que se incluyen La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, el Lototurf, el Quinigol, la Quíntuple Plus, la Lotería Nacional y los Euromillones.

Tan solo en 2022, Loterías y Apuestas del Estado superaron los 9.687 millones de euros en ventas, entregaron 6.148 millones de euros en premios, mientras que 3.486 millones de euros fueron ingresados por el tesoro público.

Las ganancias de esta empresa pública ha destinado 25,5 millones de euros a fines sociales, sumando 1.072.748 de beneficiarios, mientras que sus proveedores se han llevado 229 millones de euros, a la vez que da empleo a 516 personas.

El origen de esta empresa del Estado se remonta a más de dos siglos, en 1763, cuando el entonces Rey Calos III instauró la llamada “Lotería Real”, cuyas ganancias se destinaban al beneficio de hospitales, hospicios y a demás obras públicas.

Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)
Los pasos para jugar Bonoloto son muy sencillos y no generan mayor dificultad para sus participantes. (Pixabay)

El primer sorteo que se celebró era similar a La Primitiva, medio siglo después comenzó a jugarse la Lotería Nacional.

Fue entonces cuando se le cambió el nombre de Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, para unas décadas más tarde, cerca de cumplir su primer siglo de creación, se renombró como Lotería Nacional.

Durante el siglo XX comenzó a tomar una forma más parecida a lo que se conoce actualmente. Se sumó el sorteo de la Cruz Roja, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto y El Gordo.

Las novedades continuarían en el siglo XXI, con la llegada de nuevos sorteos como Euromillones, Lototurf, Quíntuple Plus y El Quinigol.

Fue hasta el 3 de diciembre de 2010, cuando un decreto de ley creó a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado como la conocemos en la actualidad.

Temas Relacionados

Bonoloto hoyBonolotoBonoloto resultados hoy EspañaLoterías de Españaespaña-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El “árbol de la muerte”, la planta más peligrosa del mundo, según el libro de los récords Guinness

Aunque sus ramas invitan a resguardarse del sol ardiente y sus frutos parecen apetitosas manzanas enanas, la interacción con cualquier parte de esta planta puede desencadenar consecuencias fatales

El “árbol de la muerte”, la planta más peligrosa del mundo, según el libro de los récords Guinness

Bizcocho en taza de avena y chocolate listo en el microondas en solo 5 minutos: una receta sencilla y rápida para calmar tu antojo de dulce

Un antojo dulce que saciará tu hambre

Bizcocho en taza de avena y chocolate listo en el microondas en solo 5 minutos: una receta sencilla y rápida para calmar tu antojo de dulce

Resultados del Sorteo 5 de Super ONCE: números premiados del 29 de abril

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora de las 21:15 horas. Descubra si es usted el nuevo millonario

Resultados del Sorteo 5 de Super ONCE: números premiados del 29 de abril

Un hombre camina 85 kilómetros disfrazado de “pájaro gigante” para salvar a una especie en peligro: “Si los niños no lo oyen...”

La población de esta emblemática ave ha disminuido un 48% en 25 años

Un hombre camina 85 kilómetros disfrazado de “pájaro gigante” para salvar a una especie en peligro: “Si los niños no lo oyen...”

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

DEPORTES

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”

Rafa Jódar firma el mejor debut español en el Mutua Madrid Open y ya tiene mejores números que el ‘Big Three’ en sus primeros 25 partidos como profesional

Sinner apaga a la nueva estrella española: Jódar se despide con honores y el italiano avanza a semifinales del Mutua Madrid Open

Inglaterra carga contra Marcos Llorente antes del duelo de semifinales de Champions: “Es más una amenaza para la salud pública que para el Arsenal”