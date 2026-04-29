España

Mercadona devolverá dinero a los clientes que retornen las botellas y latas en 72 de sus supermercados

Los consumidores abonan un pequeño depósito adicional al comprar bebidas en envases de plástico, latas o vidrio, recuperando esa cantidad cuando devuelven el envase vacío

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Fachada de un supermercado de Mercadona en Portugal (Mercadona)
Fachada de un supermercado de Mercadona en Portugal (Mercadona)

Mercadona ha puesto en marcha a partir de este mes en sus supermercados de Portugal un sistema de devolución de dinero al retornar envases y latas vacías, cumpliendo así con la normativa medioambiental vigente en el país vecino. Esta medida responde a la entrada en vigor de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) cuyo objetivo es frenar la pérdida diaria de cerca de cuatro millones de envases, además de avanzar hacia un modelo circular de reciclaje de materiales.

Las máquinas instaladas en los establecimientos permiten al cliente que haya comprado determinados formatos -como latas o botellas de plástico de un solo uso- devolver estos envases en perfecto estado y recibir a cambio un reembolso de 10 céntimos por unidad, cifra que coincide con la base mínima estipulada en la normativa portuguesa y recogida también en el Real Decreto 1055/2022.

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Este sistema comenzó a funcionar el pasado 10 de abril en la tienda de Caldas da Rainha y está previsto su despliegue progresivo en el resto de los 72 supermercados que Mercadona tiene en Portugal tras la apertura reciente de dos establecimientos. La empresa logró en este mercado una facturación de 2.092 millones de euros durante el ejercicio 2025.

Aunque el SDDR opera actualmente solo en territorio portugués, la medida llegará próximamente a España. El retraso en la consecución de los objetivos europeos de recogida de botellas de plástico para reciclaje sitúa la implantación de este sistema como obligatoria a finales de 2026, con la posibilidad de que se retrase hasta 2027.

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Qué es el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno

El SDDR es un mecanismo de gestión de residuos en el que los consumidores abonan un pequeño depósito adicional al comprar bebidas en envases de plástico, latas o vidrio, recuperando esa cantidad cuando devuelven el envase vacío en las máquinas automáticas o los puntos de venta designados. Este incentivo económico busca fomentar activamente el reciclaje y la reutilización.

El sistema en Portugal incluye botellas de plástico de hasta 3 litros, latas y briks, y afecta a toda la distribución comercial del país. Actualmente, 18 países europeos han implementado modelos equivalentes, y la previsión es que la mayoría de los miembros de la UE lo adopten antes de acabar 2026.

La legislación española aún está pendiente de concretar los detalles del SDDR, pero la base mínima del depósito se ha fijado en 10 céntimos, al igual que en Portugal. En abril, el país luso lanzó este modelo, que implica que los ciudadanos paguen ese importe extra por botella o lata y lo recuperen al devolver el envase vacío en las máquinas habilitadas por supermercados como Mercadona.

En el contexto de la Unión Europea, el tratamiento de residuos de envases ha cobrado centralidad en las políticas ambientales. El aumento del consumo de productos envasados y la preocupación por la contaminación derivada del plástico están promoviendo la adopción de este tipo de iniciativas, que combinan la dimensión ambiental con un incentivo económico directo para el consumidor.

La futura implantación en España

La experiencia en Portugal posiciona a los supermercados de Mercadona como pioneros en la introducción del SDDR en el ámbito de la gran distribución de la península. Desde 2019, la compañía ha ampliado su presencia en el mercado lusitano, con tiendas en ciudades como Oporto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo, Setúbal, Santarém, Viseu, Leiria y Lisboa. Los clientes pueden ya depositar latas y botellas en las máquinas y recibir el reembolso automático del depósito.

En cuanto a España, la legislación nacional no ha dejado margen a la iniciativa privada, sino que obliga a la instauración del sistema tras no cumplirse el objetivo comunitario de 70% de recogida selectiva de botellas de plástico en 2023. Según una evaluación del Ministerio para la Transición Ecológica publicada en noviembre de 2024, el país solo reciclaba el 41,3% de dichos envases, situación que activa, según la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la implantación generalizada del SDDR en un plazo de dos años.

Esto supone que grandes superficies y supermercados como Mercadona tendrán que disponer, a más tardar en noviembre de 2026, de sistemas equivalentes a los ya presentes en países europeos, con el objetivo último de superar el 90% de reciclaje de botellas para 2029.

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