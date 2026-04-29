Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Imagen de archivo de la manifestación convocada por la plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, a 23 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona / Europa Press)

Los profesores de la Comunidad Valenciana han anunciado su intención de empezar una huelga indefinida el próximo 11 de mayo con el objetivo de exigir una mejora de sus sueldos y condiciones laborales. El compromiso con la legalidad, así como las consecuencias salariales y administrativas de secundar el paro, han sido trasladados tanto por la normativa estatal como por la propia Generalitat Valenciana en respuesta a las dudas manifestadas por los docentes.

El escenario diseñado para esta huelga implica que cada profesor que opte por no acudir a su puesto verá reducido su salario diario en una cantidad que oscila entre los 170 y 190 euros, según las estimaciones recogidas por la Generalitat. Este descuento afecta no solo al sueldo directo, sino también a la parte proporcional de la paga extraordinaria y al descanso semanal correspondiente.

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Por ejemplo, un profesor con 20 años de antigüedad, seis trienios y tres sexenios dejaría de percibir 171,55 euros por día si imparte en Primaria o 190,84 euros diarios si pertenece a Secundaria. El derecho a la huelga, regulado por el Real Decreto-ley 17/1977, establece que su ejercicio implica la suspensión del contrato de trabajo y libera a la empresa de la obligación de abonar el salario por los días no trabajados.

Así lo ha comunicado la Generalitat, que también ha precisado cómo se aplican legalmente los descuentos mencionados. La afectación a la nómina no es uniforme, ya que la cuantía depende de las características individuales de cada profesional y su antigüedad dentro del cuerpo docente.

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Manifestación de docentes de Andalucía

Las consecuencias salariales para los profesores

El cese de actividad no solo repercute en el salario. La legislación en vigor, recogida en el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social, prevé la baja inmediata en la Seguridad Social para aquellos que secunden la huelga, proceso conocido como ‘alta especial’. Durante este periodo, la empresa no tiene la obligación de cotizar por el trabajador, por lo que se le da de baja en la Seguridad Social y se le reincorpora una vez finalice el paro.

Esto implica que no se generan bases de cotización en esos días, situación que puede repercutir negativamente en determinadas prestaciones si la huelga se prolonga. El impacto se agrava en el caso de los docentes interinos, ya que al dejar de cotizar pierden días de servicio, con la consiguiente reducción de la prestación por desempleo futura.

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Para efectuar un control efectivo de la participación, corresponde a la dirección de cada centro educativo introducir en una aplicación informática específica los datos del profesorado, identificando tanto a quienes han seguido la huelga como a los que han prestado servicios mínimos. Posteriormente, la administración elabora un listado provisional y, una vez agotado el plazo de alegaciones, fija el listado definitivo, que utilizan los servicios de nóminas para aplicar las correspondientes deducciones.

Imagen de archivo de la huelga convocada por la plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, a 23 de mayo de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Rober Solsona / Europa Press)

Los docentes respaldan la huelga

Según han recopilado STEPV, CCOO y UGT, con la participación de 9.817 docentes de todas las comarcas, 3.735 profesores (38,05%) han optado por respaldar el inicio de una huelga indefinida el 11 de mayo, mientras que 2.279 (23,21%) se inclinan por retrasarla al 25 de mayo.

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El informe presentado el pasado sábado por las organizaciones recoge también que un 20,66% (2.028 profesores) prefiere convocar la huelga por provincias desde el día 11, y un 18,08% (1.775 docentes) desde el 25. En total, el 77% de los participantes ha manifestado su disposición a apoyar la huelga “en cualquier formato y fecha”, frente al 23% que se ha mostrado contrario.

Según han detallado los sindicatos, este último grupo no se opone mayoritariamente a la huelga por motivos ideológicos o de desacuerdo con las reivindicaciones, sino que argumenta razones materiales y familiares, como la situación económica, la carga de cuidados o el contexto propio del final de curso.

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