Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”

El tenista español Rafa Jódar (Europa Press)

Cuando la tarde empieza a apagarse, Rafa Jódar se presenta en la sala de prensa tras su partido ante Jannik Sinner. Ha caído por 2-6, 7-6, tras dos horas de lucha intensa frente al número uno del mundo. El esfuerzo de Jódar ha sido notorio y ha obligado al italiano a emplearse a fondo. Sinner, una vez finalizado el encuentro, no duda en reconocer el desempeño del joven español: “¡Qué jugador!“, expresa en señal de respeto, mostrando la admiración que siente por el talento de Jódar. El futuro del tenista español se percibe prometedor, aunque insiste en mantener la calma y no dejarse llevar por la euforia.

Durante la rueda de prensa ante los medios, Jódar responde a las valoraciones de Sinner con sinceridad. “Estoy de acuerdo con lo que dice Sinner. Es mi primer año en el circuito. Quedan muchas temporadas. Tengo que intentar mejorar esto. Tengo que intentar seguir mejorando en cada torneo. No tengo que pensar que soy mejor de lo que realmente soy por los resultados que he conseguido. Tengo que tener los pies en el suelo. Sinner es una gran persona”. Estas declaraciones reflejan su intención de avanzar con prudencia y no dejarse llevar por los logros inmediatos, por más llamativos que sean. La humildad y el deseo de aprendizaje forman parte de su discurso, reconociendo que el camino en el circuito profesional apenas comienza y que cada torneo es una oportunidad para crecer.

PUBLICIDAD

Jódar destaca que, pese al resultado adverso, hubo momentos donde sintió que estaba al mismo nivel que Sinner. “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso. Todavía queda un camino largo para seguir mejorando el nivel. Me quedo con esas cosas positivas. Llevo jugando muchos partidos estas semanas y me quedo con eso. Ahora toca descansar y recuperarme bien. Ha sido muy bonito jugar en Madrid, mi casa". Jugar en Madrid, su ciudad natal, tiene un significado especial para el joven tenista, ya que implica competir arropado por el público local, familiares y amigos. Esa experiencia, para él, es uno de los aspectos más satisfactorios de su paso por el torneo.

El tenista español Rafa Jódar (EFE/ Sergio Pérez)

Sobre su rival, Jódar no escatima en reconocer sus virtudes. “Sinner es un jugador muy completo. Lo demuestra en los momentos cruciales del partido. Sus golpes son muy completos. El partido ha estado igualado en muchos momentos. Tengo que analizar este momento y cambiarlo para cuando me vuelva a enfrentar contra Sinner u otro rival similar. El plan sigue igual: Roma y luego Roland Garros”. El español admite la superioridad de Sinner en los momentos decisivos, lo que le permite cerrar los partidos a su favor. Aun así, Jódar confía en que el análisis de este duelo le permitirá estar mejor preparado para futuros encuentros ante rivales de esa talla.

PUBLICIDAD

Jódar y los aspectos a mejorar

Jódar identifica la gestión de los puntos de break como una de las áreas a mejorar. “No he estado muy acertado en los puntos de break que he tenido. Él también ha jugado muy bien, aunque no me acuerdo muy bien cómo han ido esos puntos. Tengo que revisarlos para ver qué puedo mejorar de cara a los siguientes partidos. Nada va a cambiar. Soy la misma persona. Ha sido muy bonito jugar unos cuartos de final en la pista central”. La autocrítica forma parte de su proceso y muestra su compromiso con la mejora constante, sin dejarse alterar por los resultados, sean positivos o negativos.

El momento en el que el ruso simula escupir al público

Para finalizar, Jódar reafirma su método y el modo en que afronta la competencia. “Intentaré seguir partido a partido, como he ido hasta ahora. Voy a estar unos días sin partidos y me trataré de recuperar lo mejor posible para afrontar el torneo de Roma con las mejores condiciones posibles. He disfrutado mucho en Madrid, esa era la prioridad. Intentaré que eso no cambie. Me quedo con los buenos momentos y trataré de aprender de los malos”. Así, resume su filosofía y su manera de vivir el tenis: avanzar paso a paso, recogiendo aprendizajes y experiencias, sin perder la alegría de competir y la tranquilidad de tener aún un largo camino por recorrer.

PUBLICIDAD